Özgün TOKİ Adana, Mersin, Hatay, Konya, Aksaray arsa yerleri
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TOKİ Adana, Mersin, Hatay, Konya, Aksaray arsa yerleri

TOKİ arsa başvuru ekranı açıldı. 7 Kasım’a kadar e devlet ve Ziraat Bankası üzerinden başvurular alınacak. Müstakil parseller, 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 1604 liradan başlayan taksitlerin 10 yıl vadeyle faizsiz şekilde ödeneceği bir modelle vatandaşlarımıza satılacaktır. Hisseli parsellerin ödemesi ise, 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle yine 10 yıl vadeyle ve faizsiz bir şekilde yapılabilecektir. Peki TOKİ Adana, Mersin, Hatay, Konya, Aksaray arsa yerleri nerede, hangi ilçelerde arsa satışı var?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ Mersin, Adana, Hatay, Konya, Aksaray arsa satışı nerede hangi ilçelerde?
TOKİ Mersin, Adana, Hatay, Konya, Aksaray arsa satışı nerede hangi ilçelerde?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak, 81 ilimizde vatandaşımıza sunacağı konut arsalarının dağılımları belirlendi. Buna göre, arsaların %40’ını şehir merkezlerinde, %60’ının ilçelerde olacak şekilde dağılımı planlandı. Konut amaçlı arsaların; 50 bini İstanbul’da, 100 bini Ankara’da, 25 bini İzmir’de, 45 bini Gaziantep’te, 55 bini Konya’da, 25 bini Kayseri’de, 30 bini Diyarbakır’da, 28 bini Eskişehir’de, 26 bini 700 Van’da, 23 bini Antalya’da planlanıyor. İlk grupta 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan en fazla brüt 150 metrekare konut yapmaya müsait müstakil parsel şeklindeki arsalar, ikinci grupta müşterek parseller bulunuyor.

TOKİ Adana arsa satışı nerede hangi ilçelerde?

  • Merkez, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Saimbeyli, Tufanbeyli, Yumurtalık

TOKİ Mersin arsa satışı nerede hangi ilçelerde?

  • Merkez, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus

TOKİ Hatay arsa satışı nerede hangi ilçelerde?

  • Merkez, Altınözü, Antakya, Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Samandağı

TOKİ Konya arsa satışı nerede hangi ilçelerde?

  • Merkez, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Seydişehir, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Yunak

TOKİ Aksaray arsa satışı nerede hangi ilçelerde?

  • Merkez, Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi, Sultanhanı

TOKİ arsa başvuruları nasıl yapılacak?

TOKİ'nin arsa başvuruları için e-Devlet'te kimlik numarası uygulaması getirildi.

Arsa başvurularında e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişimi engellememesi için kademeli alınan başvurular kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar bugün ve yarın, "2" olanlar 12 Ekim'de, "4" olanlar 13 Ekim'de, 6 olanlar 14 Ekim'de, 8 olanlar ise 15 Ekim'de başvuru yapabilecek.

Vatandaşlar 16 Ekim'den itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın başvuruda bulunabilecek.

TOKİ arsa başvuru şartları

  • • T.C. Vatandaşı olmak.
  • • 18 yaşını doldurmuş olmak.
  • • O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kayıtlı olmak (Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak.)
  • • Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.
  • • Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır.
  • • İdaremizce yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.
  • • Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.

TOKİ arsa peşinat ne kadar?

Arsa çıkması durumunda vatandaş bedelin 1/10'unu peşin, geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödeyecek. Arsa tahsisi yapılacak kişiden noter onaylı taahhütname alınacak.

TOKİ arsa fiyatları ne kadar?

  1. TOKİ arsa fiyatları, müstakil parseller için 192 bin 500 lira, hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan başlıyor.
  2. Müstakil parseller 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlar, 1604 liradan başlayan taksitler ve 10 yıla varan vadelerle TOKİ’nin faizsiz ödeme modeliyle vatandaşlarımıza satılacak. Hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan ve taksitleri de 937 liradan başlayacak şekilde belirlendi.

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