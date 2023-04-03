TOKİ kura çekiliş sonuçları etap etap canlı olarak açıklanıyor. İlk evim projesi için 14 Eylül’de e-Devlet ve bankalar üzerinden alınan başvurular tamamlandı. TOKİ'nin yatay mimari olarak, depreme dayanıklı İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapacağı konutlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. TOKİ kura çekilişleri açıklanan takvime göre etaplar halinde çekilmekte. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle ertelenen kura çekilişleri İzmir ile yeniden başladı. Bugün İstanbul kuraları çekilmeye devam ediliyor. 1-19 Nisan tarihleri arasında Arnavutköy, Başakşehir, Esenler sosyal konut kuraları çekilecek. Peki TOKİ kura sonuçları isim listesi nereden nasıl öğrenilir? İşte il il TOKİ kura çekiliş tarihleri 3 Nisan sosyal konuttaki son durum gelişmeleri.