TOKİ arsa sonuçları
İlk Evim Arsa projesi kapsamında İstanbul'da 10 bin müstakil arsa hak sahibiyle buluşmaya devam ediyor. TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi sonuçları isim listesi bugün belli oluyor. İstanbul TOKİ arsa kura çekimi canlı yayı üzerinden takip edilebilecek. İşte 3 Nisan 2023 e-devlet ile TOKİ İstanbul arsa kura çekimi canlı yayın izleme sayfası ve isim listesi sonuç sorgulama ekranı...
TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ EKRANI
Eda Nur Koca
Ahmet Zağlı
Huriye Gözlen
Olayda Pusat
Alper Reçber
Güven Ulugöl
Refika Kaya
Özlem Uçar
Arif Küçük
Arife Açıkbaş
Emirhan Say
Mehtap Pekgöz
Mehmet Vedat Alpargan
Seyfullah Karabulak
Muhammet Bilge Kıroğlu
Yavuz Geçim
Recep Köse
Yasemin Demir
Merve Alagöz
Cengiz Muslular
İlknur Çelikok
Vahit Meydan
Ömer Çelebioğlu
AHmet Çetin
Ayhan Bodur
Tugay Aksu
Naif Bilen
Samet Soyöz
Rıdvan Yıldırım
Erdal Kanber
Hasan Tahsin Adem
Samet Pamuk
Nurdane Kurtça
Sinem Pınar Soyak
Nurhan Sağlam Temür
Reha Şenel
Özge Yücel
Ahmet Mavi
Serkan Özdemir
Ömer Yılmaz
Murat Yanaş
Hacer Taşkale
Ahmet Yusuf Kayağan
Oğuz Muhammet Yavuz
Sündüz Budak
Adem Zengin
Emrah Güçlü
Mehmet Şirin Bozkurt
Burak Bedirhan Düzgün
Tezay Subaşı
İbrahim Koraltürk
Mesut Topcu
Sıla Albayrak
Nur Keskin Duruşkan
Alim Alkan
Ömer Akbulut
Taliye Turan
Remzi Şahin
Cevap Derman Kılıç
Seydiye Çoşkun
Bilal Bark
Buse Can Bekdemir
Musafa Kul
Oğuzhan Koçak
Yasin Çarkçı
Taha Yasin Toraman
Birgül Yüksel
Ömer Kurubal
İlyas Yıldırım
Beste Tezuran
Yuğsa Savdıç
Murat Göker
Mevlüt Yılmaz
Ömer Şimşek
Aydın Topcu
Ramazan Bulunmaz
Mehmet Tufan Şatıroğlu
Doğan Sara
Vedat Küçükkaya
İsmail İğde
Sabri Adıyaman
Furkan Demir
Ramazan Böçkün
Tufan İnci
Berna Karalı
Ahmet Özen
Sibel Sabuncu
Süreyya Bozkurt
İsa Gökdeli
Songül Arslantaş
Adil Ögün
Hilal Akgüç
Ahmet Eski
İrem Yılmaztürk
Ali Üstünkaya
Ekrem Saydam
Volkan Esmeray
Maide Ahsen Karali
Talha Kuruca
Osman Kaban
Hüseyin Atilla Yazan
Öznur Doğan
Yusuf Sağlam
Furkan Urkaç
Nazlı Yaren Batal
Muhammed Altun
Servet Ertürk
Hazbiye Tezel
Tuğba Aksu
Gülcahan Şafak
Serhan Ulutaş
Ayşegül Güvenç
Dilek Tulum
Mehmet Cihan Ünsal
Berkan Sürmeleyecek
Caner Kıcırgan
Fatma Ayni Topal
Semih İpşir
Zekeriya Uzun
Derya Ertiryaki
Selçin Sarı
Mustafa Aldemir
Metin Eser
Sinan Filiz
Perihan Engin
Güler Kurşun
Zühal Çakır
Ahmet Yılmaz
Emre Özdemir
Yasemin Kesim
Oğuzhan Gervan
Cihan Açıl
Gökhan Akdağ
Seval Sever
Efecan Akyollar
Çiğdem Fazlaca
Seher Atik
İbrahim Kaygusuz
Ayşe İbat
Murat Ezberci
Hayri ünlü
Enes Malik İpek
Rıdvan Yurt
Sefa Arslan
Emre Fidancı
Osman Tüfekçi
Handan İçli
Ömer Baranoğlu
Umut Tunç
Başar Orhun Çağlayan
Bünyamin Karaca
Mehmet Turan
Mikail Talha Turan
Aydın Yaraş
Fatma Aylin Topal
Caner Kıcırgan
Berkan Sürmeli
Mehmet Cihan Ünsal
Batuhan Evyapan
Onur Alkan
Metehan Taş
İbrahim Karakurt
Beytullah Ergür
Özgüç Pehlivan
Sayda Boztepe
Şenel Muslihan
Gözde Kazan
Rukiye Varol
Nazliye Odabaşı
İlhan Şengüç
Osman Ardal
Burak Çelebi
Servet Uslu
Nermin Aksu
Halit Faruk Zehir
Bilal Yavuz
Perizade Aksakal
Mustafa Talha Demirbaş
Kenan Demir
Abdülkadir Yanar
Ahmet Eren Sezgin
Şaban Hocaoğlu
Ahmet Şükrü Kılınç
ONur Cura
Halil İbrahim Okusal
Lattifa Erginci
Murat Doğan
Uğur Soylu
Mehmet İpek
Necmettin Mercan
Fahriye Küçükaslan
Mücella Aydın
Sinan Şavlı
Ersun Barış
Gülhan Güngör
Yasin İpek
Demirhan Ömer Demir
Emre Dede
Ramazan Yıldırım
Esin Doğan
Orhan Kayretli
Emin Uludağ
Esma Selin Kocabaş
Yakup Kamacı
Burak Çiftçi
Erdinç Mahan
Akif Gündüz
İsmail Hakkı Deveci
Bahar Ademoğlu
Yunus Tagriver
Cemal Cetin
Ercan Baykar
Ömer Albayrak
Tuana Hacıbektaşoğlu
Recep Gündüz
Zöge Nur Güvenç
Müzeyyen Kayabaşı
Feryüz Koç
Fatih Çakmak
Hasan Arslan
Cesur Solmaz
Erdinç Mahan
Akif Gündüz
İsmail Hakkı
Aylin Çilesiz
Yusuf Alan
Muhammed Taşdemir
Ramazan Eyüpoğlu
Fadime Alan
Diğdem Barut
Emrah Küçük
Neriman Güvenç
Fulya Güzeler
Şahzene Kümet
Uğur Şahin
Bayram Akınİlhan Uzunoğlu
Necip Er
Hakan Cetiz
Hacı İçten
Mustafa Başar Esentürk
Mustafa Güven
Selahatti Alican
Yuşa Erözkan
Sultan Arslan
Seda Aydın
Furkan Asna
Sinan Yıldız
Emrecan Kuşçu
Neriman Tatlı
Naride Köşebent
Cihan Bezci
Abdulsamet Atmaca
Emrullah Kula
Fatih Durgun
Abdullah Uğurlu
Hasan Ali Tunceroğlu
Emrah Saraç
Funda Akkaya
Abdullah Kutlu
Selahattin Alican
Yuşa Erözkan
Sultan Arslan
Abuzer Oyan
Dursun Ulucak
Emre Karaca
Cihat Özdil
Hicret Kobalas
Şefika Arslan
Ümit Demiroğlu
Ekrem Hanedar
Reyhan Kaplan
Nokta Seçer
Serkan Kurt
Habib Apak
Derya Ayazoğlu
Mehmet Bakır
Şerif Yıldız
Kübra Kazdal
Şahika Böğürcü
Emre Demir
Ekrem Ateş
Hatice Kübra Tavaslı
Muzaffer Zeren
İsrafil Özcan
Yunus Eme Varol
Onur Çavuş
Ahmet Erdoğan
Ahmet Derdiyok
Ahmet Bayhan
Şenol Kuzucu
Muhammet Raşit Yaman
Şerif Özbey
Seher Demiroğlu
Denizhan Yoldaş
Dudu Kontaş
İsmail Sami Arslantürk
Selahattin Selvi
Sevdagül Özgünüz
Kaan Kalkan
Sinan Uçan
İbrahim Erdemir
Abdulcebbar Akdoğan
Nalan İpçioğlu
Neriman Terzi
cüneyt Taşkın
Ömer Yılmazer
Tuğba Durmuş
Meryem Tutkun
Ozan Albal
Hacer Polat
Veysel Kesim
Ozan Özdere
Enes Tepecik
Hülya Bulut
Buse Ayçe Yıldırım
Yusuf Karakaya
Metin Çakmak
Burak Çil
İbrahim Sağlam
Sümeyye Koçoğlu
Volkan Kuyumcu
Sultan Aktaş
Kadir Sertdemir
Esma Nur Kaplan
Erdal Yardımcı
Murat Çakmak
Enver Kaya
Nazife Duralı
Mehmet Yalçın Bayar
Sadullah Balaban
Efe Yusuf Hoşsöz
Sezayi Adıgüzel
Ömer Faruk Agül
Abdullah Hebun Arca
Sultan Aktaş
Kadir Sertdemir
Esma Nur Kaplan
Erdal Yardımcı
Murat Çakmak
Enver Kaya
Nazife Duralı
Ali Demek
Burak Taç
Ahmet Diken
Baturay Altuğ
Tevfik Demir
Aslı Candan Aydın
Hasan Kul
Hayrünnisa Bayalan
Ali Ünler
Fathi Türkel
Caner Bayram
Hasan Demircioğlu
Hidayet Dönmez
Bircan Tel
Ahmet Sezer
Güzel Dağdeviren
Rumeysa Oran
Nikan Lahut
Fatma Tekdoğan
Ramazan Oğur
Anıl Mehmet
Necip Varol
Zahide Öztürk
Abdurrahman Ak
Adem Çırak
Yunus Emre Arslan
Mücella Akkılıç
Yakup Akpunar
Münir Acar
Ferdi Onursal
Murat Koçan
Zeynep Zaimoğlu
Taha Gemici
Sümeyye Çelik
Güler Karaman
Burhan Kurt
Celal Şengül
Zeynep Tüsü
Ferhat Tüzüner
Bedri Şenses
Vedat Durmuş
Mehmet Uğurlu
Cem Baş
Necat Sait Dilan
Rukiye Bayhan
Fadime Kaplan
Fatih Uslu
Yılmaz Palut
Ramazan Yürek
Tuncay Çetin
Enes Hatipoğlu
Şükrü Mıhçıoğlu
Metin Doğan
Andaç Kutay Erişken
İlknur Çakır
İncinir Akifoğlu
Özlem Kılıç
Hasan Dolan
Yunus İşlek
Ertuğrul Başsezgin