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3 Nisan 2023 İLK EVİM TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi

3 Nisan 2023 Pazartesi günü için TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle ekranı araştırmaları başladı. 27 Mart'ta başlayan İstanbul Merkez arsa kuraları bugün de devem edecek. 10 bin müstakil arsa listesi için TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ziyaret edilmeye başlandı. Kuraların tamamlanmasının ardından isim listesi e-Devlet kura sonucu sorgulama ekranı erişime açılacak. Peki, TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi sonuçları ve isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

13:19 . 3/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
TOKİ arsa sonuçları

TOKİ arsa sonuçları

İlk Evim Arsa projesi kapsamında İstanbul'da 10 bin müstakil arsa hak sahibiyle buluşmaya devam ediyor. TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi sonuçları isim listesi bugün belli oluyor. İstanbul TOKİ arsa kura çekimi canlı yayı üzerinden takip edilebilecek. İşte 3 Nisan 2023 e-devlet ile TOKİ İstanbul arsa kura çekimi canlı yayın izleme sayfası ve isim listesi sonuç sorgulama ekranı...

TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ EKRANI

İstanbul TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi:

Eda Nur Koca

Ahmet Zağlı

Huriye Gözlen

Olayda Pusat

Alper Reçber

Güven Ulugöl

Refika Kaya

Özlem Uçar

Arif Küçük

Arife Açıkbaş

Emirhan Say

Mehtap Pekgöz

Mehmet Vedat Alpargan

Seyfullah Karabulak

Muhammet Bilge Kıroğlu

Yavuz Geçim

Recep Köse

Yasemin Demir

Merve Alagöz

Cengiz Muslular

İlknur Çelikok

Vahit Meydan

Ömer Çelebioğlu

AHmet Çetin

Ayhan Bodur

Tugay Aksu

Naif Bilen

Samet Soyöz

Rıdvan Yıldırım

Erdal Kanber

Hasan Tahsin Adem

Samet Pamuk

Nurdane Kurtça

Sinem Pınar Soyak

Nurhan Sağlam Temür

Reha Şenel

Özge Yücel

Ahmet Mavi

Serkan Özdemir

Ömer Yılmaz

Murat Yanaş

Hacer Taşkale

Ahmet Yusuf Kayağan

Oğuz Muhammet Yavuz

Sündüz Budak

Adem Zengin

Emrah Güçlü

Mehmet Şirin Bozkurt

Burak Bedirhan Düzgün

Tezay Subaşı

İbrahim Koraltürk

Mesut Topcu

Sıla Albayrak

Nur Keskin Duruşkan

Alim Alkan

Ömer Akbulut

Taliye Turan

Remzi Şahin

Cevap Derman Kılıç

Seydiye Çoşkun

Bilal Bark

Buse Can Bekdemir

Musafa Kul

Oğuzhan Koçak

Yasin Çarkçı

Taha Yasin Toraman

Birgül Yüksel

Ömer Kurubal

İlyas Yıldırım

Beste Tezuran

Yuğsa Savdıç

Murat Göker

Mevlüt Yılmaz

Ömer Şimşek

Aydın Topcu

Ramazan Bulunmaz

Mehmet Tufan Şatıroğlu

Doğan Sara

Vedat Küçükkaya

İsmail İğde

Sabri Adıyaman

Furkan Demir

Ramazan Böçkün

Tufan İnci

Berna Karalı

Ahmet Özen

Sibel Sabuncu

Süreyya Bozkurt

İsa Gökdeli

Songül Arslantaş

Adil Ögün

Hilal Akgüç

Ahmet Eski

İrem Yılmaztürk

Ali Üstünkaya

Ekrem Saydam

Volkan Esmeray

Maide Ahsen Karali

Talha Kuruca

Osman Kaban

Hüseyin Atilla Yazan

Öznur Doğan

Yusuf Sağlam

Furkan Urkaç

Nazlı Yaren Batal

Muhammed Altun

Servet Ertürk

Hazbiye Tezel

Tuğba Aksu

Gülcahan Şafak

Serhan Ulutaş

Ayşegül Güvenç

Dilek Tulum

Mehmet Cihan Ünsal

Berkan Sürmeleyecek

Caner Kıcırgan

Fatma Ayni Topal

Semih İpşir

Zekeriya Uzun

Derya Ertiryaki

Selçin Sarı

Mustafa Aldemir

Metin Eser

Sinan Filiz

Perihan Engin

Güler Kurşun

Zühal Çakır

Ahmet Yılmaz

Emre Özdemir

Yasemin Kesim

Oğuzhan Gervan

Cihan Açıl

Gökhan Akdağ

Seval Sever

Efecan Akyollar

Çiğdem Fazlaca

Seher Atik

İbrahim Kaygusuz

Ayşe İbat

Murat Ezberci

Hayri ünlü

Enes Malik İpek

Rıdvan Yurt

Sefa Arslan

Emre Fidancı

Osman Tüfekçi

Handan İçli

Ömer Baranoğlu

Umut Tunç

Başar Orhun Çağlayan

Bünyamin Karaca

Mehmet Turan

Mikail Talha Turan

Aydın Yaraş

Fatma Aylin Topal

Caner Kıcırgan

Berkan Sürmeli

Mehmet Cihan Ünsal

Batuhan Evyapan

Onur Alkan

Metehan Taş

İbrahim Karakurt

Beytullah Ergür

Özgüç Pehlivan

Sayda Boztepe

Şenel Muslihan

Gözde Kazan

Rukiye Varol

Nazliye Odabaşı

İlhan Şengüç

Osman Ardal

Burak Çelebi

Servet Uslu

Nermin Aksu

Halit Faruk Zehir

Bilal Yavuz

Perizade Aksakal

Mustafa Talha Demirbaş

Kenan Demir

Abdülkadir Yanar

Ahmet Eren Sezgin

Şaban Hocaoğlu

Ahmet Şükrü Kılınç

ONur Cura

Halil İbrahim Okusal

Lattifa Erginci

Murat Doğan

Uğur Soylu

Mehmet İpek

Necmettin Mercan

Fahriye Küçükaslan

Mücella Aydın

Sinan Şavlı

Ersun Barış

Gülhan Güngör

Yasin İpek

Demirhan Ömer Demir

Emre Dede

Ramazan Yıldırım

Esin Doğan

Orhan Kayretli

Emin Uludağ

Esma Selin Kocabaş

Yakup Kamacı

Burak Çiftçi

Erdinç Mahan

Akif Gündüz

İsmail Hakkı Deveci

Bahar Ademoğlu

Yunus Tagriver

Cemal Cetin

Ercan Baykar

Ömer Albayrak

Tuana Hacıbektaşoğlu

Recep Gündüz

Zöge Nur Güvenç

Müzeyyen Kayabaşı

Feryüz Koç

Fatih Çakmak

Hasan Arslan

Cesur Solmaz

Erdinç Mahan

Akif Gündüz

İsmail Hakkı

Aylin Çilesiz

Yusuf Alan

Muhammed Taşdemir

Ramazan Eyüpoğlu

Fadime Alan

Diğdem Barut

Emrah Küçük

Neriman Güvenç

Fulya Güzeler

Şahzene Kümet

Uğur Şahin

Bayram Akınİlhan Uzunoğlu

Necip Er

Hakan Cetiz

Hacı İçten

Mustafa Başar Esentürk

Mustafa Güven

Selahatti Alican

Yuşa Erözkan

Sultan Arslan

Seda Aydın

Furkan Asna

Sinan Yıldız

Emrecan Kuşçu

Neriman Tatlı

Naride Köşebent

Cihan Bezci

Abdulsamet Atmaca

Emrullah Kula

Fatih Durgun

Abdullah Uğurlu

Hasan Ali Tunceroğlu

Emrah Saraç

Funda Akkaya

Abdullah Kutlu

Selahattin Alican

Yuşa Erözkan

Sultan Arslan

Abuzer Oyan

Dursun Ulucak

Emre Karaca

Cihat Özdil

Hicret Kobalas

Şefika Arslan

Ümit Demiroğlu

Ekrem Hanedar

Reyhan Kaplan

Nokta Seçer

Serkan Kurt

Habib Apak

Derya Ayazoğlu

Mehmet Bakır

Şerif Yıldız

Kübra Kazdal

Şahika Böğürcü

Emre Demir

Ekrem Ateş

Hatice Kübra Tavaslı

Muzaffer Zeren

İsrafil Özcan

Yunus Eme Varol

Onur Çavuş

Ahmet Erdoğan

Ahmet Derdiyok

Ahmet Bayhan

Şenol Kuzucu

Muhammet Raşit Yaman

Şerif Özbey

Seher Demiroğlu

Denizhan Yoldaş

Dudu Kontaş

İsmail Sami Arslantürk

Selahattin Selvi

Sevdagül Özgünüz

Kaan Kalkan

Sinan Uçan

İbrahim Erdemir

Abdulcebbar Akdoğan

Nalan İpçioğlu

Neriman Terzi

cüneyt Taşkın

Ömer Yılmazer

Tuğba Durmuş

Meryem Tutkun

Ozan Albal

Hacer Polat

Veysel Kesim

Ozan Özdere

Enes Tepecik

Hülya Bulut

Buse Ayçe Yıldırım

Yusuf Karakaya

Metin Çakmak

Burak Çil

İbrahim Sağlam

Sümeyye Koçoğlu

Volkan Kuyumcu

Sultan Aktaş

Kadir Sertdemir

Esma Nur Kaplan

Erdal Yardımcı

Murat Çakmak

Enver Kaya

Nazife Duralı

Mehmet Yalçın Bayar

Sadullah Balaban

Efe Yusuf Hoşsöz

Sezayi Adıgüzel

Ömer Faruk Agül

Abdullah Hebun Arca

Sultan Aktaş

Kadir Sertdemir

Esma Nur Kaplan

Erdal Yardımcı

Murat Çakmak

Enver Kaya

Nazife Duralı

Ali Demek

Burak Taç

Ahmet Diken

Baturay Altuğ

Tevfik Demir

Aslı Candan Aydın

Hasan Kul

Hayrünnisa Bayalan

Ali Ünler

Fathi Türkel

Caner Bayram

Hasan Demircioğlu

Hidayet Dönmez

Bircan Tel

Ahmet Sezer

Güzel Dağdeviren

Rumeysa Oran

Nikan Lahut

Fatma Tekdoğan

Ramazan Oğur

Anıl Mehmet

Necip Varol

Zahide Öztürk

Abdurrahman Ak

Adem Çırak

Yunus Emre Arslan

Mücella Akkılıç

Yakup Akpunar

Münir Acar

Ferdi Onursal

Murat Koçan

Zeynep Zaimoğlu

Taha Gemici

Sümeyye Çelik

Güler Karaman

Burhan Kurt

Celal Şengül

Zeynep Tüsü

Ferhat Tüzüner

Bedri Şenses

Vedat Durmuş

Mehmet Uğurlu

Cem Baş

Necat Sait Dilan

Rukiye Bayhan

Fadime Kaplan

Fatih Uslu

Yılmaz Palut

Ramazan Yürek

Tuncay Çetin

Enes Hatipoğlu

Şükrü Mıhçıoğlu

Metin Doğan

Andaç Kutay Erişken

İlknur Çakır

İncinir Akifoğlu

Özlem Kılıç

Hasan Dolan

Yunus İşlek

Ertuğrul Başsezgin


TOKİ kura çekimi son dakika haberleri: Sosyal konut kura sonuçları 2+1, 3+1 isim listesi kazananlar yedekler belli oldu mu son durum ne?
TOKİ kura çekimi son dakika haberleri: Sosyal konut kura sonuçları 2+1, 3+1 isim listesi kazananlar yedekler belli oldu mu son durum ne?

TOKİ kura çekiliş sonuçları etap etap canlı olarak açıklanıyor. İlk evim projesi için 14 Eylül’de e-Devlet ve bankalar üzerinden alınan başvurular tamamlandı. TOKİ'nin yatay mimari olarak, depreme dayanıklı İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapacağı konutlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. TOKİ kura çekilişleri açıklanan takvime göre etaplar halinde çekilmekte. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle ertelenen kura çekilişleri İzmir ile yeniden başladı. Bugün İstanbul kuraları çekilmeye devam ediliyor. 1-19 Nisan tarihleri arasında Arnavutköy, Başakşehir, Esenler sosyal konut kuraları çekilecek. Peki TOKİ kura sonuçları isim listesi nereden nasıl öğrenilir? İşte il il TOKİ kura çekiliş tarihleri 3 Nisan sosyal konuttaki son durum gelişmeleri.


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