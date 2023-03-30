TOKİ konut projeli arsa başvuruları, 10 EKİM 2022 tarihinde başladı. e-devlet başvuruları 14 Kasım saat 18:00, banka üzerinden ise 15 Kasım’da tamamlandı. TOKİ arsa başvurularının sona ermesiyle birlikte ise arsa kura çekiliş tarihleri sorgulanır oldu. Peki İstanbul TOKİ arsa kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ İstanbul arsa kura tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar.

İstanbul TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi

Hasan Tahsin Adem

Samet Pamuk

Nurdane Kurtça

Sinem Pınar Soyak

Nurhan Sağlam Temür

Reha Şenel

Özge Yücel

Ahmet Mavi

Serkan Özdemir

Ömer Yılmaz

Murat Yanaş

Hacer Taşkale

Ahmet Yusuf Kayağan

Oğuz Muhammet Yavuz

Sündüz Budak

Adem Zengin

Emrah Güçlü

Mehmet Şirin Bozkurt

Burak Bedirhan Düzgün

Tezay Subaşı

İbrahim Koraltürk

Mesut Topcu

Sıla Albayrak

Nur Keskin Duruşkan

Alim Alkan

Ömer Akbulut

Taliye Turan

Remzi Şahin

Cevap Derman Kılıç

Seydiye Çoşkun

Bilal Bark

Buse Can Bekdemir

Musafa Kul

Oğuzhan Koçak

Yasin Çarkçı

Taha Yasin Toraman

Birgül Yüksel

Ömer Kurubal

İlyas Yıldırım

Beste Tezuran

Yuğsa Savdıç

Murat Göker

Mevlüt Yılmaz

Ömer Şimşek

Aydın Topcu

Ramazan Bulunmaz

Mehmet Tufan Şatıroğlu

Doğan Sara

Vedat Küçükkaya

İsmail İğde

Sabri Adıyaman

Furkan Demir

Ramazan Böçkün

Tufan İnci

Berna Karalı

Ahmet Özen

Sibel Sabuncu

Süreyya Bozkurt

İsa Gökdeli

Songül Arslantaş

Adil Ögün

Hilal Akgüç

Ahmet Eski

İrem Yılmaztürk

Ali Üstünkaya

Ekrem Saydam

Volkan Esmeray

Maide Ahsen Karali

Talha Kuruca

Osman Kaban

Hüseyin Atilla Yazan

Öznur Doğan

Yusuf Sağlam

Furkan Urkaç

Nazlı Yaren Batal

Muhammed Altun

Servet Ertürk

Hazbiye Tezel

Tuğba Aksu

Gülcahan Şafak

Serhan Ulutaş

Ayşegül Güvenç

Dilek Tulum

Mehmet Cihan Ünsal

Berkan Sürmeleyecek

Caner Kıcırgan

Fatma Ayni Topal

Semih İpşir

Zekeriya Uzun

Derya Ertiryaki

Selçin Sarı

Mustafa Aldemir

Metin Eser

Sinan Filiz

Perihan Engin

Güler Kurşun

Zühal Çakır

Ahmet Yılmaz

Emre Özdemir

Yasemin Kesim

Oğuzhan Gervan

Cihan Açıl

Gökhan Akdağ

Seval Sever

Efecan Akyollar

Çiğdem Fazlaca

Seher Atik

İbrahim Kaygusuz

Ayşe İbat

Murat Ezberci

Hayri ünlü

Enes Malik İpek

Rıdvan Yurt

Sefa Arslan

Emre Fidancı

Osman Tüfekçi

Handan İçli

Ömer Baranoğlu

Umut Tunç

Başar Orhun Çağlayan

Bünyamin Karaca

Mehmet Turan

Mikail Talha Turan

Aydın Yaraş

Fatma Aylin Topal

Caner Kıcırgan

Berkan Sürmeli

Mehmet Cihan Ünsal

Batuhan Evyapan

Onur Alkan

Metehan Taş

İbrahim Karakurt

Beytullah Ergür

Özgüç Pehlivan

Sayda Boztepe

Şenel Muslihan

Gözde Kazan

Rukiye Varol

Nazliye Odabaşı

İlhan Şengüç

Osman Ardal

Burak Çelebi

Servet Uslu

Nermin Aksu

Halit Faruk Zehir

Bilal Yavuz

Perizade Aksakal

Mustafa Talha Demirbaş

Kenan Demir

Abdülkadir Yanar

Ahmet Eren Sezgin

Şaban Hocaoğlu

Ahmet Şükrü Kılınç

ONur Cura

Halil İbrahim Okusal

Lattifa Erginci

Murat Doğan

Uğur Soylu

Mehmet İpek

Necmettin Mercan

Fahriye Küçükaslan

Mücella Aydın

Sinan Şavlı

Ersun Barış

Gülhan Güngör

Yasin İpek

Demirhan Ömer Demir

Emre Dede

Ramazan Yıldırım

Esin Doğan

Orhan Kayretli

Emin Uludağ

Esma Selin Kocabaş

Yakup Kamacı

Burak Çiftçi

Erdinç Mahan

Akif Gündüz

İsmail Hakkı Deveci

Bahar Ademoğlu

Yunus Tagriver

Cemal Cetin

Ercan Baykar

Ömer Albayrak

Tuana Hacıbektaşoğlu

Recep Gündüz

Zöge Nur Güvenç

Müzeyyen Kayabaşı

Feryüz Koç

Fatih Çakmak

Hasan Arslan

Cesur Solmaz

Erdinç Mahan

Akif Gündüz

İsmail Hakkı

Aylin Çilesiz

Yusuf Alan

Muhammed Taşdemir

Ramazan Eyüpoğlu

Fadime Alan

Diğdem Barut

Emrah Küçük

Neriman Güvenç

Fulya Güzeler

Şahzene Kümet

Uğur Şahin

Bayram Akınİlhan Uzunoğlu

Necip Er

Hakan Cetiz

Hacı İçten

Mustafa Başar Esentürk

Mustafa Güven

Selahatti Alican

Yuşa Erözkan

Sultan Arslan

Seda Aydın

Furkan Asna

Sinan Yıldız

Emrecan Kuşçu

Neriman Tatlı

Naride Köşebent

Cihan Bezci

Abdulsamet Atmaca

Emrullah Kula

Fatih Durgun

Abdullah Uğurlu

Hasan Ali Tunceroğlu

Emrah Saraç

Funda Akkaya

Abdullah Kutlu

Selahattin Alican

Yuşa Erözkan

Sultan Arslan

Abuzer Oyan

Dursun Ulucak

Emre Karaca

Cihat Özdil

Hicret Kobalas

Şefika Arslan

Ümit Demiroğlu

Ekrem Hanedar

Reyhan Kaplan

Nokta Seçer

Serkan Kurt

Habib Apak

Derya Ayazoğlu

Mehmet Bakır

Şerif Yıldız

Kübra Kazdal

Şahika Böğürcü

Emre Demir

Ekrem Ateş

Hatice Kübra Tavaslı

Muzaffer Zeren

İsrafil Özcan

Yunus Eme Varol

Onur Çavuş

Ahmet Erdoğan

Ahmet Derdiyok

Ahmet Bayhan

Şenol Kuzucu

Muhammet Raşit Yaman

Şerif Özbey

Seher Demiroğlu

Denizhan Yoldaş

Dudu Kontaş

İsmail Sami Arslantürk

Selahattin Selvi

Sevdagül Özgünüz

Kaan Kalkan

Sinan Uçan

İbrahim Erdemir

Abdulcebbar Akdoğan

Nalan İpçioğlu

Neriman Terzi

cüneyt Taşkın

Ömer Yılmazer

Tuğba Durmuş

Meryem Tutkun

Ozan Albal

Hacer Polat

Veysel Kesim

Ozan Özdere

Enes Tepecik

Hülya Bulut

Buse Ayçe Yıldırım

Yusuf Karakaya

Metin Çakmak

Burak Çil

İbrahim Sağlam

Sümeyye Koçoğlu

Volkan Kuyumcu

Sultan Aktaş

Kadir Sertdemir

Esma Nur Kaplan

Erdal Yardımcı

Murat Çakmak

Enver Kaya

Nazife Duralı

Mehmet Yalçın Bayar

Sadullah Balaban

Efe Yusuf Hoşsöz

Sezayi Adıgüzel

Ömer Faruk Agül

Abdullah Hebun Arca

Sultan Aktaş

Kadir Sertdemir

Esma Nur Kaplan

Erdal Yardımcı

Murat Çakmak

Enver Kaya

Nazife Duralı

Ali Demek

Burak Taç

Ahmet Diken

Baturay Altuğ

Tevfik Demir

Aslı Candan Aydın

Hasan Kul

Hayrünnisa Bayalan

Ali Ünler

Fathi Türkel

Caner Bayram

Hasan Demircioğlu

Hidayet Dönmez

Bircan Tel

Ahmet Sezer

Güzel Dağdeviren

Rumeysa Oran

Nikan Lahut

Fatma Tekdoğan

Ramazan Oğur

Anıl Mehmet

Necip Varol

Zahide Öztürk

Abdurrahman Ak

Adem Çırak

Yunus Emre Arslan

Mücella Akkılıç

Yakup Akpunar

Münir Acar

Ferdi Onursal

Murat Koçan

Yusuf GündüzFatih Tatar

İffet Kara

Hilal Kartal

Serpil Kılıçbey

Yunus Emre Bakırtaş

Süleyman Deniz

Celal Erkut

Ahmet Canpolat

Süleyman Güngör

Selim Koç

Şaban Bahadır

Öskan Öz

Burak Aktaş

Ezgi Karakaya

Ömer Fatih Yılmaz

Ömer Demir

Şule Karabulut

Emirhan Köse

Sabri Telvin

Sakine Yeşilmen

Ömer Kemaloğlu

Caner Kartoğlu

Seyfullah Sungur

Muhammet Mustafa Doğan

Hüseyin Çorapçı

Serpil Gürbüz

Ali Erten

Yeşim Ocak

Anıl Kurt

Suna Saraçoğlu

Mehmet Uluağaç

Ahmet Oğuzcan Yıldızhan

Tahsin Düzgün

Esra Şahin

Ceylan Güleç

Muhammet Keçoğlu

Nadir Konuklu

Elanur Akkuzu

Mehmet Ali Günakın

Erkut Altay

Sibel Lato

Gökhan Ed

Enes Şahin

Şebnem İpekören

Mustafa Kul

Oğuzhan Koçak

Yasin Çarkçı

Taha Yasin Toraman

Birgül Yüksel

Zekeriya Cengiz

Fatih Duran

Mahmut Halim Petekçi

Vahap Talha Paşahan

Özlem Üçok

Samet Ay

Özlem Bilgin

Uğur Özdemir

Emirhan Sancak

Celal Kızıldemili

Sena Çelebi

Seval Sever

Gökhan Akdağ

Cihan Açıl

Oğuzhan Gervan

Zühal Çakır

Ahmet Yılmaz

Güner Kurşun

Emre Özdemir

Perihan Engin

Sinan Filiz

Şahin Karaman

Taner Özmen

Muhammed Kaan Özkurt

Edanur Çayır

Timur Özev

İsmail Özle

Fahri Ramoğlu

Yakup Öztürk

Dilara Devran Ayaz

Emine Köroğlu

Ahmet Melik Kara

Mehmet Fatih Onay

Yusuf Nezih Çınar

Ekrem Akbulut

Havva Emamı

Zeynep Sena Yıldırım

Turan Aytekin

Abdüssemad Karadağ

Ramazan Kandemir

Serdar Yüce

Derya Ocak

Hakan Cetiz

Hacı İçten

Mustafa Başar Esentürk

Mustafa Güven

Ersin Öztürk

Ayşe Büşra Öziri

Sait Taşdemir

Canan Şimşek

Neşe Çağlar

Aylin Çilesiz

Yusuf Alkan

Serkan Kurt

Habib Apak

Derya Ayazoğlu

Mehmet Bakır

Şerif Yıldız

Kübra Kazdal

Şahika Böğürcü

Emre Demir

Ekrem Ateş

Hatice Kübra Tavaslı

Sultan Aktaş

Kadir Sertdemir

Esma Nur Kaplan

Erdal Yardımcı

Murat Çakmak

Enver Kaya

Nazife Duralı

Mehmet Yalçın Bayar

Sadullah Balaban

Ayfer Akbay

İstanbul TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekimi sonuçları için yeni tarihler belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. 17 Mart 2023'te sona eren ilk etaptan sonra 20 Mart 2023 tarihinde yeni TOKİ arsa kuraları başladı. İstabul TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri açıklandı. Yeni TOKİ arsa kura takvimi ile 20-27 Mart arası çekilecek iller belli olurken, 27 Mart'ta İstanbul kuraları çekilecek.

İstanbul TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Adıyaman kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

TOKİ arsaları kaç metre kare?

Yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 metrekare ile 500 metrekare arasında değişen, 1 adet en fazla brüt 150 metrekare konut yapmaya müsait müstakil arsa ve yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan müşterek arsa bazında başvuru yapılacak.

TOKİ arsa vade sayısı kaç?

Hak sahiplerinin kura ile belirleneceği projede başvuru bedeli 500 lira olacak. Müstakil ve hisse parselli arsa satışı 10 yıl vadeli şekilde yapılacak.

Hak sahiplerinin arsa ve iş yerlerine ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitleri her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak.

TOKİ arsa başvuru şartları neler?

İlk Evim Arsa başvuru şartları:

- Türk vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmak.

- Tahsis edilecek arsalar büyükşehir merkez ilçelerinden herhangi birisinde ise o ilin merkez ilçelerinden birinin sınırlarında, diğer belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen belediye sınırları içerisinde ikamet zorunluluğu bulunuyor.

- Aylık gelir durumu 16.000 liranın altında olması.

- Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması.

- Başvuru bedeli olarak 500 lira yatırılması.

Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecek. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecek.

İlk Evim projesi kapsamında konut başvurusunda bulunan kişiler İlk Evim Arsa projesine de başvuruda bulunabilecekler. Ancak hem İlk Evim projesi hem de İlk Evim Arsa projesi noter kurası sonucunda asil olmaya hak kazanmaları halinde; bu hak sahipleri İlk Evim projesi ile İlk Evim Arsa projesinden sadece birini seçmek zorunda olup seçmedikleri hak sahipliğinden vazgeçmiş sayılacaklar.

TOKİ arsa ödeme planı

350 ila 500 metrekare müstakil parsel şeklindeki arsalarda toplam bedeli 192 bin 500 lira için taksit tutarı 1604 lira ve 10 yıl vade. Hisseli parsel şeklindeki arsalarda toplam 112 bin 500 lira için taksit tutarı 937 lira ve 10 yıl vade.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1 milyon konut arsası. Alt yapı TOKİ'den, proje desteği TOKİ'den, istenirse yapım desteği de TOKİ'den. Vatandaşlarımız müstakil arsaya başvurabilir, kendi evini yapabilir. Müşterek parsellerde ise 5 katı geçmeyecek binalarda oturabilir." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında ayrıca İlk Evim Arsa Projesi 1 Milyon Arsa'ya ilişkin bilgiler veren Bakan Kurum, müstakil konut arsalarının; En fazla bürüt 150 metrekare konut yapmaya müsait ve 350 ila 500 metrekarelik alanlar olduğunu, müşterek konut arsalarının ise zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyecek, bina yapmaya müsait, hak sahipleri çoğunluk sağlanır ve inşa konusunda yardım talep edilirse TOKİ Başkanlığının destek olacağını belirtti.

Bakan Kurum ayrıca şu bilgileri paylaştı:

-Planları onaylanan, hak sahibi belli olan arsaların tapuları aralık itibarıyla verilmeye başlanacak.

-Arsaların alt yapı çalışmalarını TOKİ yapacak.

-Elektrik, su, kanalizasyon, stabilize yol alt yapıları 2 yılda etaplar halinde tamamlanacak.

-Konut içinde 2 yıl şartı olacak.