TOKİ istanbul arsa kura sonuçları
TOKİ konut projeli arsa başvuruları, 10 EKİM 2022 tarihinde başladı. e-devlet başvuruları 14 Kasım saat 18:00, banka üzerinden ise 15 Kasım’da tamamlandı. TOKİ arsa başvurularının sona ermesiyle birlikte ise arsa kura çekiliş tarihleri sorgulanır oldu. Peki İstanbul TOKİ arsa kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ İstanbul arsa kura tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar.
İstanbul TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi
- Hasan Tahsin Adem
- Samet Pamuk
- Nurdane Kurtça
- Sinem Pınar Soyak
- Nurhan Sağlam Temür
- Reha Şenel
- Özge Yücel
- Ahmet Mavi
- Serkan Özdemir
- Ömer Yılmaz
- Murat Yanaş
- Hacer Taşkale
- Ahmet Yusuf Kayağan
- Oğuz Muhammet Yavuz
- Sündüz Budak
- Adem Zengin
- Emrah Güçlü
- Mehmet Şirin Bozkurt
- Burak Bedirhan Düzgün
- Tezay Subaşı
- İbrahim Koraltürk
- Mesut Topcu
- Sıla Albayrak
- Nur Keskin Duruşkan
- Alim Alkan
- Ömer Akbulut
- Taliye Turan
- Remzi Şahin
- Cevap Derman Kılıç
- Seydiye Çoşkun
- Bilal Bark
- Buse Can Bekdemir
- Musafa Kul
- Oğuzhan Koçak
- Yasin Çarkçı
- Taha Yasin Toraman
- Birgül Yüksel
- Ömer Kurubal
- İlyas Yıldırım
- Beste Tezuran
- Yuğsa Savdıç
- Murat Göker
- Mevlüt Yılmaz
- Ömer Şimşek
- Aydın Topcu
- Ramazan Bulunmaz
- Mehmet Tufan Şatıroğlu
- Doğan Sara
- Vedat Küçükkaya
- İsmail İğde
- Sabri Adıyaman
- Furkan Demir
- Ramazan Böçkün
- Tufan İnci
- Berna Karalı
- Ahmet Özen
- Sibel Sabuncu
- Süreyya Bozkurt
- İsa Gökdeli
- Songül Arslantaş
- Adil Ögün
- Hilal Akgüç
- Ahmet Eski
- İrem Yılmaztürk
- Ali Üstünkaya
- Ekrem Saydam
- Volkan Esmeray
- Maide Ahsen Karali
- Talha Kuruca
- Osman Kaban
- Hüseyin Atilla Yazan
- Öznur Doğan
- Yusuf Sağlam
- Furkan Urkaç
- Nazlı Yaren Batal
- Muhammed Altun
- Servet Ertürk
- Hazbiye Tezel
- Tuğba Aksu
- Gülcahan Şafak
- Serhan Ulutaş
- Ayşegül Güvenç
- Dilek Tulum
- Mehmet Cihan Ünsal
- Berkan Sürmeleyecek
- Caner Kıcırgan
- Fatma Ayni Topal
- Semih İpşir
- Zekeriya Uzun
- Derya Ertiryaki
- Selçin Sarı
- Mustafa Aldemir
- Metin Eser
- Sinan Filiz
- Perihan Engin
- Güler Kurşun
- Zühal Çakır
- Ahmet Yılmaz
- Emre Özdemir
- Yasemin Kesim
- Oğuzhan Gervan
- Cihan Açıl
- Gökhan Akdağ
- Seval Sever
- Efecan Akyollar
- Çiğdem Fazlaca
- Seher Atik
- İbrahim Kaygusuz
- Ayşe İbat
- Murat Ezberci
- Hayri ünlü
- Enes Malik İpek
- Rıdvan Yurt
- Sefa Arslan
- Emre Fidancı
- Osman Tüfekçi
- Handan İçli
- Ömer Baranoğlu
- Umut Tunç
- Başar Orhun Çağlayan
- Bünyamin Karaca
- Mehmet Turan
- Mikail Talha Turan
- Aydın Yaraş
- Fatma Aylin Topal
- Caner Kıcırgan
- Berkan Sürmeli
- Mehmet Cihan Ünsal
- Batuhan Evyapan
- Onur Alkan
- Metehan Taş
- İbrahim Karakurt
- Beytullah Ergür
- Özgüç Pehlivan
- Sayda Boztepe
- Şenel Muslihan
- Gözde Kazan
- Rukiye Varol
- Nazliye Odabaşı
- İlhan Şengüç
- Osman Ardal
- Burak Çelebi
- Servet Uslu
- Nermin Aksu
- Halit Faruk Zehir
- Bilal Yavuz
- Perizade Aksakal
- Mustafa Talha Demirbaş
- Kenan Demir
- Abdülkadir Yanar
- Ahmet Eren Sezgin
- Şaban Hocaoğlu
- Ahmet Şükrü Kılınç
- ONur Cura
- Halil İbrahim Okusal
- Lattifa Erginci
- Murat Doğan
- Uğur Soylu
- Mehmet İpek
- Necmettin Mercan
- Fahriye Küçükaslan
- Mücella Aydın
- Sinan Şavlı
- Ersun Barış
- Gülhan Güngör
- Yasin İpek
- Demirhan Ömer Demir
- Emre Dede
- Ramazan Yıldırım
- Esin Doğan
- Orhan Kayretli
- Emin Uludağ
- Esma Selin Kocabaş
- Yakup Kamacı
- Burak Çiftçi
- Erdinç Mahan
- Akif Gündüz
- İsmail Hakkı Deveci
- Bahar Ademoğlu
- Yunus Tagriver
- Cemal Cetin
- Ercan Baykar
- Ömer Albayrak
- Tuana Hacıbektaşoğlu
- Recep Gündüz
- Zöge Nur Güvenç
- Müzeyyen Kayabaşı
- Feryüz Koç
- Fatih Çakmak
- Hasan Arslan
- Cesur Solmaz
- Erdinç Mahan
- Akif Gündüz
- İsmail Hakkı
- Aylin Çilesiz
- Yusuf Alan
- Muhammed Taşdemir
- Ramazan Eyüpoğlu
- Fadime Alan
- Diğdem Barut
- Emrah Küçük
- Neriman Güvenç
- Fulya Güzeler
- Şahzene Kümet
- Uğur Şahin
- Bayram Akınİlhan Uzunoğlu
- Necip Er
- Hakan Cetiz
- Hacı İçten
- Mustafa Başar Esentürk
- Mustafa Güven
- Selahatti Alican
- Yuşa Erözkan
- Sultan Arslan
- Seda Aydın
- Furkan Asna
- Sinan Yıldız
- Emrecan Kuşçu
- Neriman Tatlı
- Naride Köşebent
- Cihan Bezci
- Abdulsamet Atmaca
- Emrullah Kula
- Fatih Durgun
- Abdullah Uğurlu
- Hasan Ali Tunceroğlu
- Emrah Saraç
- Funda Akkaya
- Abdullah Kutlu
- Selahattin Alican
- Yuşa Erözkan
- Sultan Arslan
- Abuzer Oyan
- Dursun Ulucak
- Emre Karaca
- Cihat Özdil
- Hicret Kobalas
- Şefika Arslan
- Ümit Demiroğlu
- Ekrem Hanedar
- Reyhan Kaplan
- Nokta Seçer
- Serkan Kurt
- Habib Apak
- Derya Ayazoğlu
- Mehmet Bakır
- Şerif Yıldız
- Kübra Kazdal
- Şahika Böğürcü
- Emre Demir
- Ekrem Ateş
- Hatice Kübra Tavaslı
- Muzaffer Zeren
- İsrafil Özcan
- Yunus Eme Varol
- Onur Çavuş
- Ahmet Erdoğan
- Ahmet Derdiyok
- Ahmet Bayhan
- Şenol Kuzucu
- Muhammet Raşit Yaman
- Şerif Özbey
- Seher Demiroğlu
- Denizhan Yoldaş
- Dudu Kontaş
- İsmail Sami Arslantürk
- Selahattin Selvi
- Sevdagül Özgünüz
- Kaan Kalkan
- Sinan Uçan
- İbrahim Erdemir
- Abdulcebbar Akdoğan
- Nalan İpçioğlu
- Neriman Terzi
- cüneyt Taşkın
- Ömer Yılmazer
- Tuğba Durmuş
- Meryem Tutkun
- Ozan Albal
- Hacer Polat
- Veysel Kesim
- Ozan Özdere
- Enes Tepecik
- Hülya Bulut
- Buse Ayçe Yıldırım
- Yusuf Karakaya
- Metin Çakmak
- Burak Çil
- İbrahim Sağlam
- Sümeyye Koçoğlu
- Volkan Kuyumcu
- Sultan Aktaş
- Kadir Sertdemir
- Esma Nur Kaplan
- Erdal Yardımcı
- Murat Çakmak
- Enver Kaya
- Nazife Duralı
- Mehmet Yalçın Bayar
- Sadullah Balaban
- Efe Yusuf Hoşsöz
- Sezayi Adıgüzel
- Ömer Faruk Agül
- Abdullah Hebun Arca
- Sultan Aktaş
- Kadir Sertdemir
- Esma Nur Kaplan
- Erdal Yardımcı
- Murat Çakmak
- Enver Kaya
- Nazife Duralı
- Ali Demek
- Burak Taç
- Ahmet Diken
- Baturay Altuğ
- Tevfik Demir
- Aslı Candan Aydın
- Hasan Kul
- Hayrünnisa Bayalan
- Ali Ünler
- Fathi Türkel
- Caner Bayram
- Hasan Demircioğlu
- Hidayet Dönmez
- Bircan Tel
- Ahmet Sezer
- Güzel Dağdeviren
- Rumeysa Oran
- Nikan Lahut
- Fatma Tekdoğan
- Ramazan Oğur
- Anıl Mehmet
- Necip Varol
- Zahide Öztürk
- Abdurrahman Ak
- Adem Çırak
- Yunus Emre Arslan
- Mücella Akkılıç
- Yakup Akpunar
- Münir Acar
- Ferdi Onursal
- Murat Koçan
- Yusuf GündüzFatih Tatar
- İffet Kara
- Hilal Kartal
- Serpil Kılıçbey
- Yunus Emre Bakırtaş
- Süleyman Deniz
- Celal Erkut
- Ahmet Canpolat
- Süleyman Güngör
- Selim Koç
- Şaban Bahadır
- Öskan Öz
- Burak Aktaş
- Ezgi Karakaya
- Ömer Fatih Yılmaz
- Ömer Demir
- Şule Karabulut
- Emirhan Köse
- Sabri Telvin
- Sakine Yeşilmen
- Ömer Kemaloğlu
- Caner Kartoğlu
- Seyfullah Sungur
- Muhammet Mustafa Doğan
- Hüseyin Çorapçı
- Serpil Gürbüz
- Ali Erten
- Yeşim Ocak
- Anıl Kurt
- Suna Saraçoğlu
- Mehmet Uluağaç
- Ahmet Oğuzcan Yıldızhan
- Tahsin Düzgün
- Esra Şahin
- Ceylan Güleç
- Muhammet Keçoğlu
- Nadir Konuklu
- Elanur Akkuzu
- Mehmet Ali Günakın
- Erkut Altay
- Sibel Lato
- Gökhan Ed
- Enes Şahin
- Şebnem İpekören
- Mustafa Kul
- Oğuzhan Koçak
- Yasin Çarkçı
- Taha Yasin Toraman
- Birgül Yüksel
- Zekeriya Cengiz
- Fatih Duran
- Mahmut Halim Petekçi
- Vahap Talha Paşahan
- Özlem Üçok
- Samet Ay
- Özlem Bilgin
- Uğur Özdemir
- Emirhan Sancak
- Celal Kızıldemili
- Sena Çelebi
- Seval Sever
- Gökhan Akdağ
- Cihan Açıl
- Oğuzhan Gervan
- Zühal Çakır
- Ahmet Yılmaz
- Güner Kurşun
- Emre Özdemir
- Perihan Engin
- Sinan Filiz
- Şahin Karaman
- Taner Özmen
- Muhammed Kaan Özkurt
- Edanur Çayır
- Timur Özev
- İsmail Özle
- Fahri Ramoğlu
- Yakup Öztürk
- Dilara Devran Ayaz
- Emine Köroğlu
- Ahmet Melik Kara
- Mehmet Fatih Onay
- Yusuf Nezih Çınar
- Ekrem Akbulut
- Havva Emamı
- Zeynep Sena Yıldırım
- Turan Aytekin
- Abdüssemad Karadağ
- Ramazan Kandemir
- Serdar Yüce
- Derya Ocak
- Hakan Cetiz
- Hacı İçten
- Mustafa Başar Esentürk
- Mustafa Güven
- Ersin Öztürk
- Ayşe Büşra Öziri
- Sait Taşdemir
- Canan Şimşek
- Neşe Çağlar
- Aylin Çilesiz
- Yusuf Alkan
- Serkan Kurt
- Habib Apak
- Derya Ayazoğlu
- Mehmet Bakır
- Şerif Yıldız
- Kübra Kazdal
- Şahika Böğürcü
- Emre Demir
- Ekrem Ateş
- Hatice Kübra Tavaslı
- Sultan Aktaş
- Kadir Sertdemir
- Esma Nur Kaplan
- Erdal Yardımcı
- Murat Çakmak
- Enver Kaya
- Nazife Duralı
- Mehmet Yalçın Bayar
- Sadullah Balaban
- Ayfer Akbay
İstanbul TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?
TOKİ kura çekimi sonuçları için yeni tarihler belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. 17 Mart 2023'te sona eren ilk etaptan sonra 20 Mart 2023 tarihinde yeni TOKİ arsa kuraları başladı. İstabul TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri açıklandı. Yeni TOKİ arsa kura takvimi ile 20-27 Mart arası çekilecek iller belli olurken, 27 Mart'ta İstanbul kuraları çekilecek.
İstanbul TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?
TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Adıyaman kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?
Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.
Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.
TOKİ arsaları kaç metre kare?
Yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 metrekare ile 500 metrekare arasında değişen, 1 adet en fazla brüt 150 metrekare konut yapmaya müsait müstakil arsa ve yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan müşterek arsa bazında başvuru yapılacak.
TOKİ arsa vade sayısı kaç?
Hak sahiplerinin kura ile belirleneceği projede başvuru bedeli 500 lira olacak. Müstakil ve hisse parselli arsa satışı 10 yıl vadeli şekilde yapılacak.
Hak sahiplerinin arsa ve iş yerlerine ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitleri her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak.
TOKİ arsa başvuru şartları neler?
İlk Evim Arsa başvuru şartları:
- Türk vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmak.
- Tahsis edilecek arsalar büyükşehir merkez ilçelerinden herhangi birisinde ise o ilin merkez ilçelerinden birinin sınırlarında, diğer belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen belediye sınırları içerisinde ikamet zorunluluğu bulunuyor.
- Aylık gelir durumu 16.000 liranın altında olması.
- Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması.
- Başvuru bedeli olarak 500 lira yatırılması.
Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecek. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecek.
İlk Evim projesi kapsamında konut başvurusunda bulunan kişiler İlk Evim Arsa projesine de başvuruda bulunabilecekler. Ancak hem İlk Evim projesi hem de İlk Evim Arsa projesi noter kurası sonucunda asil olmaya hak kazanmaları halinde; bu hak sahipleri İlk Evim projesi ile İlk Evim Arsa projesinden sadece birini seçmek zorunda olup seçmedikleri hak sahipliğinden vazgeçmiş sayılacaklar.
TOKİ arsa ödeme planı
350 ila 500 metrekare müstakil parsel şeklindeki arsalarda toplam bedeli 192 bin 500 lira için taksit tutarı 1604 lira ve 10 yıl vade. Hisseli parsel şeklindeki arsalarda toplam 112 bin 500 lira için taksit tutarı 937 lira ve 10 yıl vade.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1 milyon konut arsası. Alt yapı TOKİ'den, proje desteği TOKİ'den, istenirse yapım desteği de TOKİ'den. Vatandaşlarımız müstakil arsaya başvurabilir, kendi evini yapabilir. Müşterek parsellerde ise 5 katı geçmeyecek binalarda oturabilir." ifadelerini kullandı.
Paylaşımında ayrıca İlk Evim Arsa Projesi 1 Milyon Arsa'ya ilişkin bilgiler veren Bakan Kurum, müstakil konut arsalarının; En fazla bürüt 150 metrekare konut yapmaya müsait ve 350 ila 500 metrekarelik alanlar olduğunu, müşterek konut arsalarının ise zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyecek, bina yapmaya müsait, hak sahipleri çoğunluk sağlanır ve inşa konusunda yardım talep edilirse TOKİ Başkanlığının destek olacağını belirtti.
Bakan Kurum ayrıca şu bilgileri paylaştı:
-Planları onaylanan, hak sahibi belli olan arsaların tapuları aralık itibarıyla verilmeye başlanacak.
-Arsaların alt yapı çalışmalarını TOKİ yapacak.
-Elektrik, su, kanalizasyon, stabilize yol alt yapıları 2 yılda etaplar halinde tamamlanacak.
-Konut içinde 2 yıl şartı olacak.
-2 yılda konutu bitiremeyen hak sahibinden arsası ödemiş olduğu paranın yüzde 10'u kesilerek geri alınacak.