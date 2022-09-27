TOKİ’den son dakika bir konut kampanyası müjdesi daha! Üç adımda yeni konut hamlesi

Cumhuriyet tarihinin en geniş, en kapsamlı sosyal konut kampanyası İlk Evim başvuruları 31 Ekim’de sona erecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ’den ev veya işyeri alıp da geri ödemesi devam edenler için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlattıklarını duyurmuştu. TOKİ konut kampanyasına ilişkin bir yeni müjde de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan geldi. TOKİ'nin 250 bin sosyal konut kampanyasının ardından bu kez orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor. Peki TOKİ arta gelir grubu konut kampanyası ne zaman başlayacak, kimler yararlanacak? TOKİ orta gelirli konut kampanyası hangi illerde olacak?

TOKİ orta gelir grubu konut kampanyası ne zaman başlayacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası bu kez orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Emlak Konut, GYODER, İMDER ve TMB ile görüşüyoruz" dedi.

REKLAM

Orta gelir grubu için sosyal konut projesi geliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta gelir grubu için de konut kampanyası yapılacak. Çalışmalarda sona yaklaştık. Ekim ayı içerisinde bu kampanyanın detaylarını duyuracağız" ifadelerini kullandı.

Daha önce Emlak Konut Kampanyası olarak açıklanan orta gelir grubu sosyal konut kampanyasında kapsam genişliyor. Bakan Kurum, "GYODER'le, İMDER'le, Türkiye Müteahhitler Birliği ile, Anadolu'da diğer müteahhitlerle görüşüyoruz. Bunun kapsamını genişleteceğiz" dedi.

TOKİ orta gelir grubu konut kampanyasına kimler başvuracak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylülde açıklanacak yeni sosyal konut projesinde gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacağını, İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası 50 bin ofisin dönüştürülerek konut olacağını açıkladı.

TOKİ orta gelirli konut kampanyası hangi illerde olacak?

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TOKİ ile 81 ilde inşa edilecek yeni sosyal konut projesinin hazırlığını yaptıklarını ifade etti.

REKLAM

TOKİ yeni konut kampanyası detayları neler?

"Üç adımda yeni konut hamlesi" başlığı altında yapılacakları sıralayan Bakan Kurum, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Birinci adım: Sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak. Gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak.

İkinci adım: Emlak Konut öncülüğündeki kampanya kapsamında, gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası yapılacak.

Üçüncü adım: İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut olacak."

TOKİ yeni konut kampanyası detayları

TOKİ'den erken ödeme indirimi kampanyası:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'nin erken ödeme indirimi kampanyasının ayrıntılarını açıkladı. TOKİ ödemesi devam eden vatandaşlar yüzde 25 peşin ödeme indirimi alabilecek.

Yüzde 25 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.

REKLAM

TOKİ indirim kampanyası ne zaman sona erecek?

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 19 Ekim 2022 tarihine kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

TOKİ arsa satışlarına indirim var mı?

TOKİ, vatandaşlardan gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden arsa satışları için de indirim yapacak. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen arsa alıcıları için yüzde 12,5 oranında indirim yapılacak.

Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan arsa alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 23 Eylül-14 Ekim 2022 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Ödemelerini Ziraat Bankasına yapan alıcılar doğrudan bankaya başvuruda bulunabilecek ve borçlarını kapatabilecek. Ödemelerini Vakıflar Bankasına yapan arsa alıcıları ise kapatmaya esas borç bakiyelerini İdareden öğrenebilecek.

ÖZGÜN TOKİ arsa satışı başvuruları başladı mı? Arsa yerleri, fiyatı, başvuru şartları belli oldu!