TOKİ 2+1, 3+1 peşinat miktarları belli oldu: TOKİ konutların peşinat oranı ne kadar?

TOKİ 2+1 3+1 peşinat ne kadar?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek. Peki, TOKİ peşinatı ne zaman ödenir?

EV, ARSA VE İŞ YERİ FİYATLARI İLE TAKSİT SAYISI VE MİKTARI

2+1 evler: Proje kapsamında 2+1 konutların/evlerin aylık taksiti 2 bin 280 lira olacak. Toplam değeri 608 bin lira olan evler yüzde 10 peşinatla 240 ay vadeyle ödenecek.

3+1 evler: Proje kapsamında 3+1 konutların/evlerin aylık taksiti 3 bin 187 lira olacak. Toplam değeri 850 bin lira olan evler yüzde 10 peşinatla 240 ay vadeyle ödenecek.

REKLAM

İş yeri: İş yerleri 350 bin liradan başlayan fiyatlarla 120 ay vade ile aylık 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle ödenecek.

ARSA FİYATLARI NE KADAR?

Proje kapsamında 350-500 metrekarelik müstakil parsel veya hisseli parsel şeklinde konutlar için altyapısı hazır arsalar da satışa sunulacak.

Müstakil parsel arsalar: İlk grupta olan ve fiyatı 192 bin 500 lira olan müstakil parselli arsaların aylık taksidi 1604 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek.

Hisseli parsel arsalar: İkinci grupta olan ve fiyatı 112 bin 500 lira olan hisseli parsel arsaların aylık taksidi 937 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek.

REKLAM

2+1 VE 3+1 EVLERİN PEŞİNAT MİKTARLARI

Değeri 850 bin lira olan 3+1 evler için yüzde 10’a tekabül eden 85 bin 120 lira peşinat alınacak. Geri kalan Geri kalan 764 bin 880 bin lira liralık kısım aylık 3 bin 187 liralık taksitlerle 240 ay vadeyle ödenecek.

Değeri 608 bin lira olan 2+1 evler için yüzde 10’a tekabül eden 60 bin 800 lira peşinat alınacak. Geri kalan 547 bin 200 liralık kısım aylık 2 bin 280 liralık taksitlerle 240 ay vadeyle ödenecek.

TOKİ PEŞİNAT ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Alt gelir grubuna üretilen konutlar için ilanda belirtilen miktarda peşinat alınmaktadır. Peşinatın, sözleşme sırasında aracı bankaya yatırılması gerekmektedir.

REKLAM

SOSYAL KONUT PROJESİNDE HANE GELİRİ ŞARTI

İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan herkes projeye başvurabilecek.

ENGELLİ, EMEKLİ, GENÇ VE ŞEHİT YAKINLARININ KONTENJANLARI

Şehit yakını ve gazilere: 12 bin 500 konutluk kontenjan ayrılacak.

Engelli vatandaşlara: 12 bin 500 konut ayrılacak.

Emeklilere: 50 bin konut ayrılacak.

Gençlere (18-30 yaş arası): 50 bin konut ayrılacak.

TOKİ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

Sosyal konut projsine başvurular Ziraat Bankası veya Halk Bankası ile e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Sosyal konut projesine başvuru bedeli ne kadar?

Sosyal konut projesine başvuru bedeli 500 lira olarak belirlendi. Konut ödemelerinde aylık taksitler asgari ücretlilerin ödeyebileceği miktarda olacak. Ödemeler de toplam hane gelirinin yüzde 30’nü geçmeyecek.

REKLAM

ÖZGÜN TOKİ arsa satışları ne zaman başlıyor? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ arsa başvuru ve şartları

ÖZGÜN Trabzon, Ordu, Giresun TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı