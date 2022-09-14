TOKİ peşinatı başvuru yapılırken mi ödenecek? Sosyal konut ödeme planları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hakkında detayları duyurdu. Uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi ise TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi başvurularının nasıl yapılacağını ,başvuru şartları ile TOKİ 2+1 ve 3+1 konut peşinat tutarları ile sosyal konut peşinatlarının ne zaman yatırılacağını merak ediyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dar gelirli vatandaş için, 5 yılda 500 bin konut, 250 bin altyapılı arsa ve 50 bin işyerinin satışa sunulacağını söyledi. Konutta fiyatlar 608 bin TL, taksitler 2 bin 280 TL’den başlayacak. Dar gelirli vatandaş 112 bin 500 TL’den başlayan fiyatla arsa, 350 bin TL’den başlayan fiyatla işyeri sahibi olacak. Başvurular 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında yapılacak, sosyal konutlarda yılbaşında da ilk temel atılacak.

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TOKİ peşinat ne kadar, ödeme planı nasıl?

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak. Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak.

Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.

Hane halkının gelirinin yüzde 30’unu sınırı dikkate alındığında İstanbul’da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.800-9.600 TL diğer illerde 4.200-8.400 TL olacak.

TOKİ ödeme şartları nelerdir?

Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.

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Değeri 850 bin lira olan 3+1 evler için yüzde 10’a tekabül eden 85 bin 120 lira peşinat alınacak. Geri kalan Geri kalan 764 bin 880 bin lira liralık kısım aylık 3 bin 187 liralık taksitlerle 240 ay vadeyle ödenecek.

Değeri 608 bin lira olan 2+1 evler için yüzde 10’a tekabül eden 60 bin 800 lira peşinat alınacak. Geri kalan 547 bin 200 liralık kısım aylık 2 bin 280 liralık taksitlerle 240 ay vadeyle ödenecek.

Sözleşme imzalandığı anda taksitler başlıyor.

TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

• T.C. vatandaşı olması,

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• Proje il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il nüfusuna kayıtlı olması,

• Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç).

• Aylık hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları), en fazla net 16.000₺ (İstanbul İli için 18.000₺) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç)

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• Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

• Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

• Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "HAK SAHİPLİĞİ" onaylananlar başvuru yapabilecektir. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecektir. Konutlar, %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde konut satışı yapılacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinden bir kez konut satışı yapılacaktır.)

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