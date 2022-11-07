TOKİ Şırnak kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 250 bin sosyal konutlarda ilk kura çekim tarihleri ile hangi illerin kura çekilişlerinin olacağını açıkladı. Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni’nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Beyoğlu’nda 778 konut ve 161 dükkanın temellerini atmaktan heyecan ve mutluluk duyduklarını belirterek İlk Evim, İlk İş Yerim projesinde ilk kuranın da 7-16 Kasım’da gerçekleşeceğini duyurdu. Bakan Kurum, “İlk Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Onunla beraber Güney bölgemizde, 5 ilimizde Doğu Anadolu bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 12 ilimizde 22 bin 57 Konutumuzu kura çekimlerini de gerçekleştiriyoruz” dedi.

REKLAM

TOKİ Şırnak kura sonuçları isim listesi

Şırnak Merkez

Abdülkerim Aşam

Nusret Özdemir

Abdullah Özerdem

Nebahat İlçe

Ali Tunğ

Ayşan Parmak

Cemil Uce

Ahmet Tatar

Nazliye Encu

Güli Avcı

Sabahat Almak

Zerin Serdem Kadırhan

Behzet Adlım

Sadık Uslu

Tayfun Şenci

Özcan Aytulun

Diler Altürk

Hatice Yapar

Meryem Çoban

REKLAM

Metin Baykara

Muhammed Baran Herman

Mizgin Babat

Kadir Aykut

Nesibe Akay

Ömer Başçi

Okan tursun

Nurşin Şimşek

Tayfum Sayam

Zeynep Başaran Oktay

Serhat Beştaş

CemalAcar

Mecit Cağlı

Abdullah Ürüm

Hasan Değer

Şükrü Yıldırım

Emrullah Çevik

Kadri Galip

Sait Oslu

REKLAM

Şuayip Peter

Saadet Buzan İşnaç

Ali Kargılı

Kübra Şengül İsmail Erten

İshak Tatar

Zeynep Özge

Mehmet Emin Bilgin

Emin Gözlek

Şerif Verendi

Ali Uzar

Muhammed Yatman

Ercan Gök

Cemal Üzen

Nazar Temel

Onuralp Kılıç Arslan

Mehmet Ermeğan

Hicran Afşin

nesime Güneş Okay

Adem Karaoğlan

REKLAM

Cemal Algur

Şerif Demir

Hatun Canlı

Adem Sivrikaya

Şehmus Peşçi

Sezer Adıyaman

Semire Bulut

Yusuf Cin

Abdulkerim Babat

Ömer Peynirci

Hüna Değer

Zehra Uçğun

Hakan Erkan

Aziz Sevik

Ali Cağlı

Agit Akyürek

Serkan Özdemir

Tufan Çakar

Rah0met Çakan

İbrahim Halil Borçin

REKLAM

Ümit Koçhan

Aydın Temyer

Fırat Güzel

Harun Altan

Mevlüde Temiz

Muhammed Şirin Altan

Bedirhan Varçin

Mahmut Eraslan

Hasret Akkurt

Mustafa Akot

Yağmur Sanrı

Sipan Sunar

Serbest Sak

Muhammed Mehdi Eren

Yusuf Page

Abdullah Sevim

Kasım Dereli

Ayşenur Metin

Zehra Alkış

Hazla Dayar

REKLAM

Remzi Ediş

Yılmaz Uzan

Hakan Yıldız

Recep Söyler

Eylül Benek

Ali Olukman

Enes Çetin

Nihat Albay

Gülşen Işıkçı

Fevzi Uce

Ahmet Babat

Mevlit Mankan

Burhan Saptık

Cemile Batmaz

Zeydan Özgün

Cengiz Azik

Yusuf Alkış

Saadet Adıgüzel

Resul Erkarslan

Kadriye Arslan

REKLAM

Mehmet Kılıç

Halil Tilki

Metin Page

Remzi Tatar

Erdal Tatar

Abdullar Erdoğan

Yaşar Yalgettekin

İskan Altan

Bişeng Demir

Aziz Yıldız

Selinhan Sökmez

Hamza Kartal

Mehmet Tahir Atis

Abdulhakim Örgen

Hüseyin Kaplanduran

Ali Sulmaz

Sacide Yani

Mehmet Enç

Ömer Yiğit

Muhyettin Caner

REKLAM

Nergiz Dadak

Halime Yardak

Refik Hatip

Haşia Turgut

Zeynep Yüce

Halime Aktuğ

Adile Ayna

Zeki Fiğden

Ayşe Kara

Şadiye Acar

Sedat Çoban

Serhat Paksoy

Faruk Cengiz

Ali Sarıkaya

Rıdvan Saltan

Muhammed Nurullah Aslan

Habib Alkış

Beşir Oslu

Özcan Bahşi

Aygün Mülayim

REKLAM

Burhan Tatar

Fatma Oğur

Hüseyin Moran

Muhammed Emin Çağlar

Mehmet Nuri Kara

Mehmet Tatar

Ayşe Gündoğdu

Sabriye Ermeğan

Şivan Aytulun

Aysel Çağlı

Taybet İnal

Fikret Ertaş

Cihat Yaman

Ahmet Yıldırım

Sinan Özyaman

Ferhat Alar

Lokman Metin

Mehmet Zeki Osal

Abdullah Bilen

İbrahim Sağat

REKLAM

Şakir Biter

Murat Melez

Abdurrahim Yanal

Nazmeddin Alkış

Nahide Batur

Orhan Şat

İsmail Yapar

Orhan Catuk

Aysel Duran

Fatma Aykut

Fatma Tatar

Mahmut Gümüş

Ahmet Çekli

Zülfikar Turan

Gizem Tanırğan

Ali Bayar

Mehmet Kına

Mustafa Kızılkaya

Emrah İdin

Burhan Kışlıoğlu

REKLAM

Asker Külte

Perihan Akça

Ahmet Şen

Sekvan Tayboğa

Turhan Tag

Mehmet Adanur

Abdullah Ertaş

Ömer Varol

Abdülkadir bulut

İhsan Taşar

Bedrettin Ayas

Şehmuz Özdemir

ŞIRNAK TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Şırnak kura sonuçları nasıl nereden öğrenilir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.

REKLAM

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

Tüm Türkiye’nin merakla beklediği “İlk Evim” projesi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Cumhuriyet tarihimizin, Türkiye vizyonumuzun, yeni yüzyılımızın en büyük sosyal konut projesini 500 bin sosyal konut, 1 milyon sosyal konut yapılacak arsa ve yine 50 bin iş yeri projemizi aziz milletimizle paylaştık.

İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Bu konutlarla beraber Güneydoğu bölgemizde beş ilimizde, Doğu Anadolu bölgemizde yedi ilimiz olmak üzere on iki ilimizde 7-16 Kasım tarihleri arasında 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini de gerçekleştiriyoruz. Kuralarımız noter huzurunda olacak. Şeffaf ve canlı yayınla tüm milletimiz, aziz milletimiz süreci izleyecekler.

REKLAM

TOKİ kura çekimi ne zaman bitecek?

TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edecekler. Kura çekimlerimizin inşallah tamamını 2023 yılının Mart ayına kadar tamamlayacağız. Tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi de söz verdiğimiz gibi iki yıl içerisinde vatandaşımıza teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TOKİ Şırnak evleri nerede hangi ilçede ne kadar konut yapılacak?

TOKİ Sosyal Konut Projesi ile Şırnak merkezde bin 100, İdil’de 350 konut yapılacak.

Ardahan’da TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği konutlara yapılan 8 milyon başvurunun 5 milyon 135 bin 324'ü geçerli sayılmıştı. Doğu Anadolu'da 7, Güneydoğu Anadolu'da 5 olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirilecek olan 22 bin 57 konutun kuraları 7-16 Kasım tarihleri arasında çekilecek.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ardahan'da 250 konutunki 7 Kasım'da,

REKLAM

Kars’ta TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Kars'ta 1.070 konutunki 8 Kasım'da,

Hakkari’de TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Hakkari'de 804 konutunki 15 Kasım'da,

Bitlis’te TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Bitlis'te ise 1.250 konutunki 16 Kasım'da çekilecek.

Siirt’te TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Siirt'te 903 konutun 8 Kasım'da,

Batman’da TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Batman'da 1.850 konutun 9 Kasım'da,

Mardin'de TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Mardin'de 2.550 konutun 10-11 Kasım'da,

Şanlıurfa'da TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Şanlıurfa'da ise 7.100 konutun kuraları 13-14-15-16 Kasım tarihlerinde çekilecek.

TOKİ 2+1, 3+1 konut kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

REKLAM

TOKİ konut başvurusu ne kadar oldu?

Yatay mimari anlayışla, depreme dayanıklı, temelleri sağlam, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun, İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak konutlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324. Projemize en çok gençlerimiz ilgi gösterdi, 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var." ifadesini kullandı. Kategorilere göre ise projeye en çok ilgi gençlerden geldi. 2 milyon 30 bin 277 genç, ev sahibi olmak için başvuru yaptı. 505 bin 934 emekli, 256 bin 248 engelli, 6 bin 493 şehit yakını ve gazi, 1390 Kıbrıs ve Kore gazisinin başvurduğu projeye, 2 milyon 334 bin 982 kategori dışında başvuru oldu.

REKLAM

Temeli atılan TOKİ konutları ve illeri

Buna göre, Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun yapımı için kazmalar vuruldu.

TOKİ 2+1, 3+1 daire fiyatı, aylık taksit ne kadar?

2+1 konut 608 bin lira (Aylık taksit 2 bin 280 lira, 240 ay vade)3+1 konut 850 bin lira (Aylık taksit 3 bin 187 lira, 240 ay vade)

TOKİ arsa fiyatları ne kadar, taksit tutarı

350-500 metrekarelik arsalar 192 bin 500 lira (1604 lira taksit, 10 yıl vade)Hisseli parseller 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla (937 liradan başlayan taksit ve 10 yıl vade)

REKLAM

TOKİ işleri fiyatları ne kadar?

350-350 bin liradan başlayan fiyatlarla (2 bin 633 liradan başlayan taksit, 120 ay vade)

ÖZGÜN TOKİ arsa satışı hangi illerde yapılacağı belli oldu: Hangi ilde TOKİ arsa satacak?

ÖZGÜN TOKİ müstakil arsalara yapılacak konutların görüntüsü paylaşıldı