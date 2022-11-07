TOKİ Şırnak kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 250 bin sosyal konutlarda ilk kura çekim tarihleri ile hangi illerin kura çekilişlerinin olacağını açıkladı. Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni’nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Beyoğlu’nda 778 konut ve 161 dükkanın temellerini atmaktan heyecan ve mutluluk duyduklarını belirterek İlk Evim, İlk İş Yerim projesinde ilk kuranın da 7-16 Kasım’da gerçekleşeceğini duyurdu. Bakan Kurum, “İlk Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Onunla beraber Güney bölgemizde, 5 ilimizde Doğu Anadolu bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 12 ilimizde 22 bin 57 Konutumuzu kura çekimlerini de gerçekleştiriyoruz” dedi.
TOKİ Şırnak kura sonuçları isim listesi
Şırnak Merkez
Abdülkerim Aşam
Nusret Özdemir
Abdullah Özerdem
Nebahat İlçe
Ali Tunğ
Ayşan Parmak
Cemil Uce
Ahmet Tatar
Nazliye Encu
Güli Avcı
Sabahat Almak
Zerin Serdem Kadırhan
Behzet Adlım
Sadık Uslu
Tayfun Şenci
Özcan Aytulun
Diler Altürk
Hatice Yapar
Meryem Çoban
Metin Baykara
Muhammed Baran Herman
Mizgin Babat
Kadir Aykut
Nesibe Akay
Ömer Başçi
Okan tursun
Nurşin Şimşek
Tayfum Sayam
Zeynep Başaran Oktay
Serhat Beştaş
CemalAcar
Mecit Cağlı
Abdullah Ürüm
Hasan Değer
Şükrü Yıldırım
Emrullah Çevik
Kadri Galip
Sait Oslu
Şuayip Peter
Saadet Buzan İşnaç
Ali Kargılı
Kübra Şengül İsmail Erten
İshak Tatar
Zeynep Özge
Mehmet Emin Bilgin
Emin Gözlek
Şerif Verendi
Ali Uzar
Muhammed Yatman
Ercan Gök
Cemal Üzen
Nazar Temel
Onuralp Kılıç Arslan
Mehmet Ermeğan
Hicran Afşin
nesime Güneş Okay
Adem Karaoğlan
Cemal Algur
Şerif Demir
Hatun Canlı
Adem Sivrikaya
Şehmus Peşçi
Sezer Adıyaman
Semire Bulut
Yusuf Cin
Abdulkerim Babat
Ömer Peynirci
Hüna Değer
Zehra Uçğun
Hakan Erkan
Aziz Sevik
Ali Cağlı
Agit Akyürek
Serkan Özdemir
Tufan Çakar
Rah0met Çakan
İbrahim Halil Borçin
Ümit Koçhan
Aydın Temyer
Fırat Güzel
Harun Altan
Mevlüde Temiz
Muhammed Şirin Altan
Bedirhan Varçin
Mahmut Eraslan
Hasret Akkurt
Mustafa Akot
Yağmur Sanrı
Sipan Sunar
Serbest Sak
Muhammed Mehdi Eren
Yusuf Page
Abdullah Sevim
Kasım Dereli
Ayşenur Metin
Zehra Alkış
Hazla Dayar
Remzi Ediş
Yılmaz Uzan
Hakan Yıldız
Recep Söyler
Eylül Benek
Ali Olukman
Enes Çetin
Nihat Albay
Gülşen Işıkçı
Fevzi Uce
Ahmet Babat
Mevlit Mankan
Burhan Saptık
Cemile Batmaz
Zeydan Özgün
Cengiz Azik
Yusuf Alkış
Saadet Adıgüzel
Resul Erkarslan
Kadriye Arslan
Mehmet Kılıç
Halil Tilki
Metin Page
Remzi Tatar
Erdal Tatar
Abdullar Erdoğan
Yaşar Yalgettekin
İskan Altan
Bişeng Demir
Aziz Yıldız
Selinhan Sökmez
Hamza Kartal
Mehmet Tahir Atis
Abdulhakim Örgen
Hüseyin Kaplanduran
Ali Sulmaz
Sacide Yani
Mehmet Enç
Ömer Yiğit
Muhyettin Caner
Nergiz Dadak
Halime Yardak
Refik Hatip
Haşia Turgut
Zeynep Yüce
Halime Aktuğ
Adile Ayna
Zeki Fiğden
Ayşe Kara
Şadiye Acar
Sedat Çoban
Serhat Paksoy
Faruk Cengiz
Ali Sarıkaya
Rıdvan Saltan
Muhammed Nurullah Aslan
Habib Alkış
Beşir Oslu
Özcan Bahşi
Aygün Mülayim
Burhan Tatar
Fatma Oğur
Hüseyin Moran
Muhammed Emin Çağlar
Mehmet Nuri Kara
Mehmet Tatar
Ayşe Gündoğdu
Sabriye Ermeğan
Şivan Aytulun
Aysel Çağlı
Taybet İnal
Fikret Ertaş
Cihat Yaman
Ahmet Yıldırım
Sinan Özyaman
Ferhat Alar
Lokman Metin
Mehmet Zeki Osal
Abdullah Bilen
İbrahim Sağat
Şakir Biter
Murat Melez
Abdurrahim Yanal
Nazmeddin Alkış
Nahide Batur
Orhan Şat
İsmail Yapar
Orhan Catuk
Aysel Duran
Fatma Aykut
Fatma Tatar
Mahmut Gümüş
Ahmet Çekli
Zülfikar Turan
Gizem Tanırğan
Ali Bayar
Mehmet Kına
Mustafa Kızılkaya
Emrah İdin
Burhan Kışlıoğlu
Asker Külte
Perihan Akça
Ahmet Şen
Sekvan Tayboğa
Turhan Tag
Mehmet Adanur
Abdullah Ertaş
Ömer Varol
Abdülkadir bulut
İhsan Taşar
Bedrettin Ayas
Şehmuz Özdemir
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TOKİ Şırnak kura sonuçları nasıl nereden öğrenilir?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.
TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?
Tüm Türkiye’nin merakla beklediği “İlk Evim” projesi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Cumhuriyet tarihimizin, Türkiye vizyonumuzun, yeni yüzyılımızın en büyük sosyal konut projesini 500 bin sosyal konut, 1 milyon sosyal konut yapılacak arsa ve yine 50 bin iş yeri projemizi aziz milletimizle paylaştık.
İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Bu konutlarla beraber Güneydoğu bölgemizde beş ilimizde, Doğu Anadolu bölgemizde yedi ilimiz olmak üzere on iki ilimizde 7-16 Kasım tarihleri arasında 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini de gerçekleştiriyoruz. Kuralarımız noter huzurunda olacak. Şeffaf ve canlı yayınla tüm milletimiz, aziz milletimiz süreci izleyecekler.
TOKİ kura çekimi ne zaman bitecek?
TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edecekler. Kura çekimlerimizin inşallah tamamını 2023 yılının Mart ayına kadar tamamlayacağız. Tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi de söz verdiğimiz gibi iki yıl içerisinde vatandaşımıza teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.
TOKİ Şırnak evleri nerede hangi ilçede ne kadar konut yapılacak?
TOKİ Sosyal Konut Projesi ile Şırnak merkezde bin 100, İdil’de 350 konut yapılacak.
Ardahan’da TOKİ kura çekilişi ne zaman?
Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği konutlara yapılan 8 milyon başvurunun 5 milyon 135 bin 324'ü geçerli sayılmıştı. Doğu Anadolu'da 7, Güneydoğu Anadolu'da 5 olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirilecek olan 22 bin 57 konutun kuraları 7-16 Kasım tarihleri arasında çekilecek.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ardahan'da 250 konutunki 7 Kasım'da,
Kars’ta TOKİ kura çekilişi ne zaman?
Kars'ta 1.070 konutunki 8 Kasım'da,
Hakkari’de TOKİ kura çekilişi ne zaman?
Hakkari'de 804 konutunki 15 Kasım'da,
Bitlis’te TOKİ kura çekilişi ne zaman?
Bitlis'te ise 1.250 konutunki 16 Kasım'da çekilecek.
Siirt’te TOKİ kura çekilişi ne zaman?
Siirt'te 903 konutun 8 Kasım'da,
Batman’da TOKİ kura çekilişi ne zaman?
Batman'da 1.850 konutun 9 Kasım'da,
Mardin'de TOKİ kura çekilişi ne zaman?
Mardin'de 2.550 konutun 10-11 Kasım'da,
Şanlıurfa'da TOKİ kura çekilişi ne zaman?
Şanlıurfa'da ise 7.100 konutun kuraları 13-14-15-16 Kasım tarihlerinde çekilecek.
TOKİ 2+1, 3+1 konut kuraları nasıl çekilecek?
Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.
TOKİ konut başvurusu ne kadar oldu?
Yatay mimari anlayışla, depreme dayanıklı, temelleri sağlam, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun, İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak konutlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324. Projemize en çok gençlerimiz ilgi gösterdi, 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var." ifadesini kullandı. Kategorilere göre ise projeye en çok ilgi gençlerden geldi. 2 milyon 30 bin 277 genç, ev sahibi olmak için başvuru yaptı. 505 bin 934 emekli, 256 bin 248 engelli, 6 bin 493 şehit yakını ve gazi, 1390 Kıbrıs ve Kore gazisinin başvurduğu projeye, 2 milyon 334 bin 982 kategori dışında başvuru oldu.
Temeli atılan TOKİ konutları ve illeri
Buna göre, Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun yapımı için kazmalar vuruldu.
TOKİ 2+1, 3+1 daire fiyatı, aylık taksit ne kadar?
2+1 konut 608 bin lira (Aylık taksit 2 bin 280 lira, 240 ay vade)3+1 konut 850 bin lira (Aylık taksit 3 bin 187 lira, 240 ay vade)
TOKİ arsa fiyatları ne kadar, taksit tutarı
350-500 metrekarelik arsalar 192 bin 500 lira (1604 lira taksit, 10 yıl vade)Hisseli parseller 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla (937 liradan başlayan taksit ve 10 yıl vade)
TOKİ işleri fiyatları ne kadar?
350-350 bin liradan başlayan fiyatlarla (2 bin 633 liradan başlayan taksit, 120 ay vade)