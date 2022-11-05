Özgün TOKİ Şırnak ve Ardahan kura tarihi belli oldu
ÖZGÜN HABERLER

TOKİ Şırnak ve Ardahan kura tarihi belli oldu

81 ilde düzenlenen 2+1 ve 3+1 konut projesinde TOKİ kura çekimi için heyecanla bekleniyor. TOKİ kura çekilişlerinin hangi ilden başlayacağı ve il il hangi tarihlerde yapılacağı merakla beklenirken Bakan Kurum'dan açıklama geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum TOKİ 2+1 ve 3+1 konut kura çekilişlerinin Şırnak ve Ardahan'dan başlanacağını açıkladı. Peki, TOKİ Şırnak kura çekilişi ne zaman? TOKİ Ardahan kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ Şırnak ve Ardahan kura çekilişi ne zaman yapılacak? Bakan Kurum açıkladı
TOKİ Şırnak ve Ardahan

TOKİ 81 ildek onut kampanyası kapsamında başvuruların sona ermesinin ardından gözler kura çekiliş tarihlerine çevrilmiştiç Bakan Murat Kurum'dan TOKİ kura çekilişlerinin başlayacağı tarihe ilişkin açıklama geldi.

TOKİ ŞIRNAK VE ARDAHAN KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Bakan Kurum, ''Kura çekimlerimizin tamamını Mart 2023 ayından tamamlayacağız. İlk kuralar 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekilecek'' açıklamasında bulundu.

TOKİ İL İL KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Bakan Kurum 12 ilde konut kura çekilişlerinin 16 Kasım'a kadar yapılacağını açıkladı.

Toki kuralarının çekileceği tarih netleşti! Bakan Kurum'dan kura çekilişi tarihi açıklama
ÖZGÜN
Toki kuralarının çekileceği tarih netleşti! Bakan Kurum'dan kura çekilişi tarihi açıklama
Aracını yolunortasına bırakıp gitti

Aracını yolun
ortasına bırakıp gitti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ilginç olay.
Kayaların arasında gizli

Kayaların arasında gizli

Ulaşmak için 11 metrelik merdiven yaptılar.
Gazianteptebanliyö hattı açılıyor

Gaziantep'te
banliyö hattı açılıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziray ile toplu açılış tören alanına geldi.

​Sosyal konut projesinde ilk kuralar Şırnak ve Ardahan'da çekilecek.

​Bakan Karaismailoğlu: 8 şehrimizi hızlı tren konforuna ulaştırdık bu sayı 52'ye çıkacak.

​Fransız model o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kayseri yollarında hizmete başladı.

​Rize'de fıkra gibi olay.

NATO: Rusya nükleer savaşın kazananı olmayacağını anlamalı.

Dört bin yıl önce sığınmak için yapılmış.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.