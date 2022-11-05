TOKİ Şırnak ve Ardahan kura tarihi belli oldu

TOKİ 81 ildek onut kampanyası kapsamında başvuruların sona ermesinin ardından gözler kura çekiliş tarihlerine çevrilmiştiç Bakan Murat Kurum'dan TOKİ kura çekilişlerinin başlayacağı tarihe ilişkin açıklama geldi.
TOKİ ŞIRNAK VE ARDAHAN KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ BELLİ OLDU
Bakan Kurum, ''Kura çekimlerimizin tamamını Mart 2023 ayından tamamlayacağız. İlk kuralar 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekilecek'' açıklamasında bulundu.
TOKİ İL İL KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ
Bakan Kurum 12 ilde konut kura çekilişlerinin 16 Kasım'a kadar yapılacağını açıkladı.