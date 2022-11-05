TOKİ Şırnak ve Ardahan kura tarihi belli oldu 81 ilde düzenlenen 2+1 ve 3+1 konut projesinde TOKİ kura çekimi için heyecanla bekleniyor. TOKİ kura çekilişlerinin hangi ilden başlayacağı ve il il hangi tarihlerde yapılacağı merakla beklenirken Bakan Kurum'dan açıklama geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum TOKİ 2+1 ve 3+1 konut kura çekilişlerinin Şırnak ve Ardahan'dan başlanacağını açıkladı. Peki, TOKİ Şırnak kura çekilişi ne zaman? TOKİ Ardahan kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

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