TOKİ Şırnak ve Ardahan kura çekimi yapılan ilçeler (7 Kasım 2022)

TOKİ projesinde beklenen an geldi. TOKİ kura çekimleri 7 Kasım Pazartesi günü, ilk olarak Şırnak ve Ardahan’da başlarken vatandaşlar arama motorlarında TOKİ Sosyal Konut Projesi kura çekimi saat kaçta? Sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Şırnak, Ardahan TOKİ çekilişi tarih ve saatleri...

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ BUGÜN SAAT KAÇTA?

TOKİ kura çekilişleri için yapılan canlı yayınlar, saat 09.00 itibarıyla başlayacak.

TOKİ ÇEKİLİŞİ NASIL İZLENİR?

TOKİ konut kura çekilişleri TOKİ'nin aşağıda yer alan resmi sosyal medya adresleri üzerinden yapılacak.

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ŞIRNAK HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak.

En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

İDİL

İDİL KARALAR

ŞIRNAK MERKEZ

ARDAHAN HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak.

En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

ÖZGÜN TOKİ kura çekimi TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı takip edilebilecek