Özgün TOKİ Şırnak ve Ardahan kura çekimi yapılan ilçeler (7 Kasım 2022)
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TOKİ Şırnak ve Ardahan kura çekimi yapılan ilçeler (7 Kasım 2022)

TOKİ kura çekilişi bugün başlıyor. İlk evim ilk konut projesi kapsamında TOKİ konut projeleri kura çekilişi 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan konut kuralarından başlayacak. 2+1 ve 3+1 konut tipleri için kura çekilişi yapılacak. TOKİ kura çekilişi TOKİ'nin sosyalm medya hesaplarından canlı izlenebilecek. TOKİ sonuçları ise E-devlet üzerinden sorgulanacak. Peki, TOKİ Şırnak ve Ardahan kura çekimi yapılan ilçeler TOKİ kuraları başladı mı? İşte TOKİ kura çekilişi yapılan il ve ilçeler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ Şırnak ve Ardahan kura çekimi yapılan ilçeler: Şırnak ve Ardahan TOKİ kurası hangi ilçelerde, 7 Kasım TOKİ kura yapılan il ve ilçeler
TOKİ kura çekilişi

TOKİ projesinde beklenen an geldi. TOKİ kura çekimleri 7 Kasım Pazartesi günü, ilk olarak Şırnak ve Ardahan’da başlarken vatandaşlar arama motorlarında TOKİ Sosyal Konut Projesi kura çekimi saat kaçta? Sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Şırnak, Ardahan TOKİ çekilişi tarih ve saatleri...

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ BUGÜN SAAT KAÇTA?

TOKİ kura çekilişleri için yapılan canlı yayınlar, saat 09.00 itibarıyla başlayacak.

TOKİ ÇEKİLİŞİ NASIL İZLENİR?

TOKİ konut kura çekilişleri TOKİ'nin aşağıda yer alan resmi sosyal medya adresleri üzerinden yapılacak.

TOKİ TWİTTER HESABI İÇİN TIKLAYIN

TOKİ YOUTUBE HESABI İÇİN TIKLAYIN

TOKİ INSTAGRAM HESABI İÇİN TIKLAYIN

ŞIRNAK HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak.

En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

  • İDİL
  • İDİL KARALAR
  • ŞIRNAK MERKEZ

ARDAHAN HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak.

En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

TOKİ kura çekimi TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı takip edilebilecek
ÖZGÜN
TOKİ kura çekimi TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı takip edilebilecek

TOKİ Şırnak ve Ardahan kura çekimi bugün yapılacak
ÖZGÜN
TOKİ Şırnak ve Ardahan kura çekimi bugün yapılacak
Hey Siriye veda

'Hey Siri'ye veda

​Bir dönem sona eriyor.
Fotoğrafçılar için fırsat

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​2025'ten önce son kez görülecek.
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