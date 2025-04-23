Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU TARİHİ: TOKİ sosyal konut projesi ne zaman başlayacak? e-Devlet 2025 başvuruları

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU TARİHİ: TOKİ sosyal konut projesi ne zaman başlayacak? e-Devlet 2025 başvuruları

09:0723/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
TOKİ sosyal konut başvuru ekranı
TOKİ sosyal konut başvuru ekranı

Dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ, 2025 yılı için dev bir projeye daha hazırlanıyor. 81 ilde hayata geçirilecek 250 bin sosyal konut projesiyle birlikte özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yoğun ilgi bekleniyor. Projeye ilişkin hazırlık süreci tamamlanmak üzere. Gözler şimdi TOKİ’nin il il açıklayacağı başvuru takvimi ve şartlarında. Başvuruların etaplar halinde alınması planlanırken, dar gelirli vatandaşlara uygun taksit ve uzun vadeli ödeme imkânı sunulacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından dar gelirli vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek 250 bin sosyal konut projesinde geri sayım başladı. Projenin 2025 yılı içinde 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılması planlanıyor. Kent merkezleri, ilçe merkezleri ve nüfus yoğunluğu gibi kriterlere göre konut dağılımı yapılacak.


TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dar ve orta gelirliler için sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şarları henüz belli olmadı.

TOKİ'nin konuya dair önümüzdeki aylarda açıklama yapm
ası bekleniyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Daha önceki projelerde olduğu gibi TOKİ 250 bin konut projesine başvuruları işlemlerinin internet üzerinden olması bekleniyor.

Çalışmalar tamamlandıktan sonra başvuru tarihleri, başvuru yöntemi, hangi ill ve ilçede kaç konut inşa edileceği belli olacak.

#TOKİ
#toki başvuru
#TOKİ sosyal konut
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatları yükselişini sürdürdü! Gram altın 4.200 TL olunca İslam Memiş 'Dikkat' diyerek açıkladı