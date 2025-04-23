TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU TARİHİ: TOKİ sosyal konut projesi ne zaman başlayacak? e-Devlet 2025 başvuruları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından dar gelirli vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek 250 bin sosyal konut projesinde geri sayım başladı. Projenin 2025 yılı içinde 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılması planlanıyor. Kent merkezleri, ilçe merkezleri ve nüfus yoğunluğu gibi kriterlere göre konut dağılımı yapılacak.





TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dar ve orta gelirliler için sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şarları henüz belli olmadı.

TOKİ'nin konuya dair önümüzdeki aylarda açıklama yapm ası bekleniyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Daha önceki projelerde olduğu gibi TOKİ 250 bin konut projesine başvuruları işlemlerinin internet üzerinden olması bekleniyor.