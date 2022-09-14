TOKİ ilk taksiti ne zaman, ödemeler ne zaman başlayacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan sosyal konut projesine başvuru şartları ve fiyatları da ilan edildi. TOKİ başvuruları 14 Eylül'den itibaren alınmaya başlandı. Peki, TOKİ ödemeleri nasıl, ilk ödeme ne zaman ödenecek?

TOKİ BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI!

Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir.

Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)

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PEŞİNAT ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Alt gelir grubuna üretilen konutlar için ilanda belirtilen miktarda peşinat alınmaktadır. Peşinatın, sözleşme sırasında aracı bankaya yatırılması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan herkes başvurabilecektir.

Yerel ve yatay mimari çerçevesinde inşa edilecek konutlarda yenilenebilir enerji sistemleri olacak. Sosyal yaşamı destekleyen alanların da bulunacağı projeye başvurmak için projenin ili sınırları içinde en az 1 yıl ikamet etmek gerekiyor. Kendisi, eşi ya da çocukları üzerine tapuda kayıtlı konut bulunmaması gerekiyor.

18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınacak.

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Genç kategorisine başvurmak isteyenler için yaş sınırı belirlendi. 1991 Eylül ayı ve sonrasında doğanlar genç kategorisinden projeye başvurabilecek.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri, gaziler, gençler ve engellilere kontenjan ayrılacak.

İlk Evim İlk İş Yerim

Projemiz açıklandıktan sonra heyecanla başvuru yapmayı bekleyenlere iyi bir haberim var.



Başvurular gece itibarıyla başladı. 😊https://t.co/JhgghiRnFe’den ya da bankalar aracılığıyla 31 Ekim’e kadar başvuru yapabilirsiniz. — Murat KURUM (@murat_kurum) September 14, 2022

BAŞVURU BEDELİ 500 LİRA

Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek.

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Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.

Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.

TOKİ ÖDEMELERİNDE İLK TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK?

Vatandaşlar toplamda 608 bin TL fiyata sahip 2+1 konutlara 2 bin 280 TL’lik taksitlerle, 240 ay vade ile sahip olacak.

Toplam 850 bin TL fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 TL’den başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapabilecek.

İlk taksitin ne zaman ödeneceği ise kura çekiminden sonra belli olacak.

TOKİ TAKSİTLERİ ARTACAK MI?

608 bin lira olan 2+1 konutların aylık taksiti 2 bin 280 lira olacak. 850 bin lira olan 3+1 konutlar için ise aylık 3 bin 187 lira ödenecek. Vade süreleri 240 ay olarak belirlenirken, taksitler memur maaşına göre artacak.

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ÖZGÜN TOKİ başvuru ekranı: E-devlet'ten TOKİ'ye nasıl başvurulur? (turkiye.gov.tr)

ÖZGÜN TOKİ arsa ve işyeri başvuru şartları neler?