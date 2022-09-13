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TOKİ müşteri hizmetleri telefon numaraları, iletişim- irtibat bilgileri

TOKİ 81 ilde sosyal konut projesi için beklenen gün geldi, çattı! Milyonlarca vatandaş Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal projelerinden birinin ayrıntılarını merak ediyor. TOKİ il il konut sayısı, başvuru şartları, ödeme bilgilerini bugün Vumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. TOKİ başvurularının E-Devlet üzerinden alınmasına saatler kala TOKİ müşteri hizmetleri numarası, TOKİ irtibat numaraları da merak ediliyor. İşte 2022 güncel TOKİ iletişim- irtibat bilgileri ve müşteri hizmetleri telefon numaraları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ Tel No: TOKİ müşteri hizmetleri ve iletişim numarası kaç?
TOKİ müşteri hizmetleri

TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuru detayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından netlik kazanacak. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, dar gelirli ailelere ödeme kolaylığı ve uygun taksitler ile ev sahibi olma imkanı sunuyor. Başvuru yapacak vatandaşlar ayrıntılar için TOKİ müşteri ilişkileri telefon numaralarını sorguluyor.

TOKİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TELEFON NUMARALARI

TOKİ çağrı merkezi sistemine ulaşmak için kullanmanız gereken numara 444 86 54'tür. Aşağıdaki bilgilerden TOKİ'ye en kolay ve en hızlı şekilde erişim sağlayabilirsiniz...

TOKİ çağrı merkezi: 444 86 54

TOKİ KEP adresi: toki@hs.01.kep.tr

UETS adresi: 35544-74452-16808

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TOKİ AÇIKLAMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde dev projenin tanıtım törenine katılacak. Tören bugün saat 14.00'de gerçekleşecek.

TOKİ TAKSİTLERİ NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE?

TOKİ evleri 81 ilde, arsalar ise 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul’a yapılacak. TOKİ iller şu şekilde;

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.

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