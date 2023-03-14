TOKİ Tuzla kura çekilişi
İstanbul’da TOKİ heyecanı kaldığı yerden devam ederken Tuzla için kura çekilişi yeniden başlıyor. TOKİ İstanbul sosyal konut kuralarında İlk Evim Projesi için kura çekilişleri için tarihler netleşti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da bulunan Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde gerçekleştirilecek olan 50 bin konut kura çekimi için tarihleri açıkladı.
TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Tuzla'daki 20 bin 920 hak sahibi için 16 -29 Mart'ta yapılacak.
TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILACAK?
TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.
TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
TOKİ kura çekimi canlı yayın üzerinden yayınlanıyor. TOKİ kura çekiliş sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilir.
TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI
TOKİ kura çekimi sonuçları resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ kura çeklişinde isminizin çıkıp çıkmadığını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız.