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TOKİ İstanbul Tuzla 2. etap kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da 50 bin konut yapılacak. Tuzla'da 20.920 konut inşa edilecek. Tuzla TOKİ kura çekilişinin ilk etabı Aralık ayında yapılmıştı. TOKİ Tuzla kura çekilişinin 2. etabı bugün canlı yayın ile gerçekleştiriliyor. Peki, Tuzla TOKİ kura çekilişi sonuçları belli oldu mu? Tuzla TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilecek? İşte ayrıntılar...

10:53 . 16/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
TOKİ Tuzla kura çekilişi

TOKİ Tuzla kura çekilişi

İstanbul’da TOKİ heyecanı kaldığı yerden devam ederken Tuzla için kura çekilişi yeniden başlıyor. TOKİ İstanbul sosyal konut kuralarında İlk Evim Projesi için kura çekilişleri için tarihler netleşti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da bulunan Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde gerçekleştirilecek olan 50 bin konut kura çekimi için tarihleri açıkladı.

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tuzla'daki 20 bin 920 hak sahibi için 16 Mart'ta yapılacak.

TUZLA CANLI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ

TOKİ Tuzla canlı kura çekilişi youtube üzerinden saat 10.00'da başladı.


TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILACAK?

TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TOKİ kura çekimi canlı yayın üzerinden yayınlanıyor. TOKİ kura çekiliş sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilir.

TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ kura çekimi sonuçları resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ kura çeklişinde isminizin çıkıp çıkmadığını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

TOKİ İSTANBUL KURA TARİHLERİ BELLİ OLDU

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2 saat önce
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TOKİ İstanbul Tuzla 2. etap kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor
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