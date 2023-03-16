İstanbul’da TOKİ heyecanı kaldığı yerden devam ederken Tuzla için kura çekilişi yeniden başlıyor. TOKİ İstanbul sosyal konut kuralarında İlk Evim Projesi için kura çekilişleri için tarihler netleşti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da bulunan Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde gerçekleştirilecek olan 50 bin konut kura çekimi için tarihleri açıkladı.