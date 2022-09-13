İl il TOKİ ucuz konut fiyatları taksit, vade sayıları

TOKİ, dar gelirliler için tek seferde 250 bin konut inşa edecek. Merakla beklenen projenin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 14.00'te açıklayacak. İşte TOKİ sosyal konut projesinin detaylarına ilişkin tüm bilgiler.

TOKİ ucuz konut başvuru ve şartları neler?

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

TOKİ ucuz konut fiyatları taksit, vade sayıları

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak. Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.

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TOKİ arsa fiyatları ne kadar?

Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek.

Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek. Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.

2022 il il TOKİ ucuz konut fiyatları

TOKİ, İzmir Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutun fiyatı 410 bin liradan, taksitleri ise 2.700 TL'den başlıyor.

Kırıkkale Merkez'de satışa sunulacak 456 konut için satış fiyatı 314 bin TL'den başlıyor. Taksit ise 1.540 TL'den başlıyor.

Kocaeli İzmit Sekbanlı ile Sepetçi projelerinde 238 konutun başlangıç fiyatı 415 bin TL, taksit başlangıç tutarı ise 2.596 TL olarak belirlendi.

Sivas Merkez Yenimahalle ve Zara projesinde 247 konutun fiyatı 408 bin TL'den, taksitler ise 1.533 TL'den başlayacak.

Uşak Merkez projesinde satışa sunulan 327 konutun fiyatı 369 bin TL'den, taksit tutarı ise 1.541 TL'den başlıyor.

Şanlıurfa'da satışa sunulan 125 konutun fiyatı 412 bin TL'den, taksitleri 2.062 TL'den başlıyor.

Iğdır Merkez Karaağaç projesinde satılacak 169 konutun fiyatı 462 bin TL taksitler ise 1.928 TL'den başlıyor.

Kilis Merkez Deveciler projesindeki 196 konutun fiyatı 355 bin TL olacak. Taksitler 1.482 TL'den başlayacak.

Kütahya merkez ve Dumlupınar projelerinde 198 konut satışa sunuluyor. Taksitlerin 1.906 TL'den başladığı projedeki konutların fiyatı 508 bin TL'den başlayacak.

Siirt genelinde ise 160 konut kuralı satışa sunuluyor. Fiyatlar 396 bin TL'den, taksitler 1.649 TL'den başlıyor.

Çorum'daki 139 konuta fiyatı 453 bin liradan, taksitlerse 1.888 TL'den başlayacak

Bursa'da 2+1 ve 3+1 nitelikli 90 konutun fiyatı 424 bin TL'den, taksitler ise 1.770 TL'den başlayacak.

Elazığ'daki 11 konutun fiyatı 441 bin TL'den, taksitler 1.656 TL'den başlıyor.

Hatay Belen'de sunulan 22 konutun fiyatı 410 bin TL'den başlıyor. Taksit başlangıç fiyatı ise 2.052 TL olarak belirlendi.

Gaziantep Nurdağı projesinde satışa sunulan 11 konutun fiyatı 444 bin TL'den başlıyor. Taksitler ise 2.221 TL'den başlayacak..

Karaman Merkez projesinde satılacak 19 konutun başlangıç fiyatı 439 bin TL'den, taksitleri ise 2.200 TL'den başlıyor.

Yozgat Çandır projesindeki 14 konutun fiyatı 163 bin TL'den başlarken, vatandaşlar 2.239 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olacak.

Konya Akören projesinde 3 konut, Aksaray Ağaçören projesi, Bolu Seben projesi, Çankırı Şabanözü projesi, Erzincan Tercan projesi, Tekirdağ Çorlu projesi ve Van Tuşba projesinde birer konut kurayla satılıyor. Konya'da taksitler 1.442 TL'den, konutların fiyatı 384 bin TL'den başlayacak. Aksaray'da fiyat 384 bin TL, taksit ise 1.433 TL olarak belirlendi.

Bolu'da konut fiyatı 415 bin TL, taksiti 1.559 TL olarak belirlendi.

Çankırı'da konut fiyatı 390 bin, taksit, 1.463 TL olarak belirlendi.

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