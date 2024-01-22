Uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Toplu Konut İdaresi son dakika konut satışı yapacağını duyurdu. TOKİ, 16 ilde 5 bin 556 konutu satışa sunacak. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise bu noktada ''TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor, hangi illerde satış yapılacak?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, TOKİ konut başvuru şartları neler, daire fiyatları ne kadar, hangi illerde satış yapılacak? İşte, TOKİ başvuruları son dakika gelişmeleri ve açık artırma tarihi...

TOKİ KONUTLARI AYLIK ÖDEMESİ NE KADAR?

TOKİ başvuruları son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ), uygun ödeme koşullarıyla ev satın almak isteyenler için bir kampanya daha hayata geçirdi. TOKİ aralarında İstanbul ve Ankara’nın da olduğu 16 ilde açık artırma usulü ile 5556 konut satışı yapacağını açıkladı. Aylık 4 bin 250 TL gibi taksit imkanıyla satışa çıkarılacak konutlar için 120 ay ile 180 ay vadeli ödeme seçenekleri mevcut. Yüzde 25 peşinat ile ev sahibi olma imkanı da bu projeler kapsamında sağlanacak.

TOKİ KONUT BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN??

TOKİ tarafından duyurulan kampanya kapsamında Van’da 111 olmak üzere toplam 5 bin 556 konut yapılacak. Gürpınar’da yapılacak olan konutların ihalesi, 24 Ocak 2024 tarihinde Ankara’da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) toplantı salonunda saat 14.30’da yapılacak.

TOKİ YENİ KONUT KAMPANYASI HANGİ İLLERDE?

Ankara'da 1012 konut İstanbul'da 869 konut Denizli'de 836 konut Adana'da 580 konut Çankırı'da 475 konut Erzincan'da 412 konut Aydın'da 268 konut Sivas'ta 226 konut Edirne'de 156 konut Nevşehir'de 130 konut Isparta'da 124 konut Van'da 111 konut Çankırı'da 110 konut Aksaray'da 94 konut Bayburt'ta 79 konut Samsun'da 74 konut

TOKİ KONUT SATIŞLARI NEREDE VAR?



