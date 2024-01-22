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TOKİ’den konut kampanyası müjdesi geldi: 16 ilde 4.250 TL taksitle 5 binden fazla 2+1 ve 3+1 daire satışı yapılacak

TOKİ, aralarında İstanbul, Ankara, Adana, Denizli ve Van’ın da olduğu 16 ilde yeni bir konut kampanyası başlattı. Yüzde 25 peşinat ile 120 ay ile 180 ay vadeli ödeme seçenekleri ile 2+1 ve 3+1 daire satışı söz konusu olacak. Peki TOKİ yeni konut kampanyası hangi illerde? TOKİ konut kampanya başvuru tarihleri ne zaman?

11:07 - 22/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
TOKİ konut kampanya tarihleri
TOKİ konut kampanya tarihleri

Uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Toplu Konut İdaresi son dakika konut satışı yapacağını duyurdu. TOKİ, 16 ilde 5 bin 556 konutu satışa sunacak. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise bu noktada ''TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor, hangi illerde satış yapılacak?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, TOKİ konut başvuru şartları neler, daire fiyatları ne kadar, hangi illerde satış yapılacak? İşte, TOKİ başvuruları son dakika gelişmeleri ve açık artırma tarihi...

TOKİ KONUTLARI AYLIK ÖDEMESİ NE KADAR?

TOKİ başvuruları son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ), uygun ödeme koşullarıyla ev satın almak isteyenler için bir kampanya daha hayata geçirdi. TOKİ aralarında İstanbul ve Ankara’nın da olduğu 16 ilde açık artırma usulü ile 5556 konut satışı yapacağını açıkladı. Aylık 4 bin 250 TL gibi taksit imkanıyla satışa çıkarılacak konutlar için 120 ay ile 180 ay vadeli ödeme seçenekleri mevcut. Yüzde 25 peşinat ile ev sahibi olma imkanı da bu projeler kapsamında sağlanacak.

TOKİ KONUT BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN??

TOKİ tarafından duyurulan kampanya kapsamında Van’da 111 olmak üzere toplam 5 bin 556 konut yapılacak. Gürpınar’da yapılacak olan konutların ihalesi, 24 Ocak 2024 tarihinde Ankara’da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) toplantı salonunda saat 14.30’da yapılacak.

TOKİ YENİ KONUT KAMPANYASI HANGİ İLLERDE?

  1. Ankara'da 1012 konut
  2. İstanbul'da 869 konut
  3. Denizli'de 836 konut
  4. Adana'da 580 konut
  5. Çankırı'da 475 konut
  6. Erzincan'da 412 konut
  7. Aydın'da 268 konut
  8. Sivas'ta 226 konut
  9. Edirne'de 156 konut
  10. Nevşehir'de 130 konut
  11. Isparta'da 124 konut
  12. Van'da 111 konut
  13. Çankırı'da 110 konut
  14. Aksaray'da 94 konut
  15. Bayburt'ta 79 konut
  16. Samsun'da 74 konut

TOKİ KONUT SATIŞLARI NEREDE VAR?


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