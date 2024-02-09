Düşük taksit ve uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar, TOKİ evleri için başvuru tarihleri ve şartlarını araştırıyor. Dar gelirli vatandaşların ev alabilmek için başvurduğu TOKİ'de kura sistemi geçerli olurken başvuru tarihlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar arama motorlarında TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ başvuruları başladı mı, TOKİ başvurusunu aynı evden kaç kişi yapabilir? konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde.

TOKİ Başvuru Şartları Nelerdir?

TOKİ başvuru şartları, başlıca şu şekildedir:

Başvuruda bulunan kişilerin T.C vatandaşı olması gerekir.

Başvuracağı TOKİ projesinin yer aldığı şehirde en az 1 yıldır resmi bir şekilde ikamet ediyor olması gerekir. (Şehit ailesi gibi özel durumları olan kişiler için bu süre 3 yıldır.)

Daha önce TOKİ evi sahibi olunmamış olması ve TOKİ kredisinin kullanılmamış olması gerekir.

Başvuru sahibinin 25 yaşını doldurmuş olması gerekir. (Eşi vefat etmiş olan kadınlar için tekrar evlenmedikleri müddetçe herhangi bir yaş şartı yoktur.)

Kişinin herhangi bir taşınmaz mülkünün olmaması gerekir.

e-Devlet TOKİ Sorgulama Nasıl Yapılır?

e-Devlet TOKİ kura sonuçlarını sorgulamak için https://www.turkiye.gov.tr/toki-kura-sonucu-sorgulama linkini kullanabilirsiniz. Linke tıkladıktan sonra giriş yap butonunu kullanıp e-Devlet portalına giriş yapmanız gerekir. Ardından açılan sayfada adınıza yapılmış olan TOKİ başvurularını görüntüleyebilir ve sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

Hangi ilde konut satışının olduğunu nasıl öğrenebilirim?

Web sayfamızdaki “Talep ve Satış” bölümünden, tüm illerdeki konut satışları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

İstenilen her ilde konut alımı için başvuru yapılabilir mi?

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmaktadır. Açık satışlarda ise, genel olarak ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bu şartlar bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

Aynı evde ikamet eden herkes konut satışları için başvuru yapabilir mi?

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, hane halkı adına sadece bir başvuru yapılabilmektedir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

Tüm dul ve yetim vatandaşlar için konut satışlarında ayrıcalık tanınıyor mu?

Konut satışlarımızda sadece şehitlerimizin dul ve yetimleri için ayrıcalık tanınmaktadır. Bunun dışında, diğer dul ve yetim vatandaşlar için herhangi bir ayrıcalık tanınmamaktadır.

Engelli vatandaşlar için konut satışlarında ayrıcalık tanınıyor mu?

18 yaşını tamamlamış olup %40 ve üzeri engelli raporu bulunan engelli vatandaşlarımıza, satışa sunulan konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılmakta ve hak sahipleri kura ile belirlenmektedir. Kura sonucu hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile tekrar kuraya tabi tutulma hakkına sahiptir.

Üzerinde taşınmaz kaydı olanlar TOKİ'den ev alabilirler mi?

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, başvuru sahibinin kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulün olmaması gerekmektedir (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç). Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.











