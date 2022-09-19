TOKİ konut başvuru sonrası SMS geliyor mu? E devlet sosyal konut başvuru ekranı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımını yaparak, 81 il ve tüm ilçelerde 2023-2028'i kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ile 50 bin iş yeri yapmayı hedeflediklerini söyledi. Vatandaşlar toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlarına aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vade ile sahip olabilecektir. Aynı şekilde toplamda 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecek. TOKİ peşinatları 3+1 için 85 bin TL, 2+1 için ise de 60 bin TL olarak belirlendi.

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TOKİ’ye başvurdum telefonuma neden SMS mesaj gelmedi?

TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kampanyası kapsamında 250 bin konut için başvurular 14 Eylül Pazartesi günü başladı. 31 Ekim 2022 tarihine kadar sürecek. Ancak vatandaşlar T.C. kimlik no'sunun son hanesine göre başvuru yapmakta çok aceleci davranıyor. Bu da sistemde kitlenmelere neden oluyor.

Özellikle başvuru işlemlerinin tamamlanması için gereken TOKİ SMS gelmedi problemi bu noktada gün yüzüne çıkıyor. Bu sorunun nedeninin Ziraat Bankası ve Halk Bankası mesaj sisteminde yaşanan yoğunluk nedeniyle olduğu öngörülüyor. Bildiğiniz üzere Tüm Türkiye genelinde 250 bin konut, 100 bin arsa ve 10 bin iş yeri için ilk iki günde toplamda 1,5 milyonun üzerinde başvuru yapıldı. Bu yoğunlukta bankalarda tıkanıklığına neden oldu.

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Bankadan TOKİ konut başvuru için nasıl mesaj gelecek?

Bankadan TOKİ için hangi mesaj gelecek? TOKİ başvuruları için bankadan SMS gelmesi gerekir. Fakat ikinci günde gelen 1,5 milyon başvuru nedeniyle büyük bir trafik kilitliliği oluştu. Buna rağmen bazı vatandaşlara TOKİ SMS'i geldi. TOKİ için bankadan gelmesi gereken mesaj ise şu şekilde olmalı:

TOKİ konut başvurunuz alınmıştır. Sizin adınıza TOKİ başvurunuza istinaden Bankamızda açılan ........................... IBAN numaralı hesaba 500,00 TL tutarı en geç 15.09.2022 20:00:00 tarihine kadar yatırmanız gerekmektedir. Başvurunuza istinaden söz konusu tutar hesabınızdan çekilecektir. Başvurunuzun sonucunu e-Devlet üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

TOKİ Sosyal Konut Projesi hangi illerde yapılacak?

Sosyal konut projesi kapsamındaki konutlardan 50 bininin İstanbul'da, 18 bininin Ankara'da, 12 bin 500'ünün İzmir'de inşa edileceğini açıkladı. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayınlanan sosyal konut projelerinin nerede yapılacağına yönelik listeye güncelleme geldi. Ucuz konutların hangi illerde yapılacağı belli oldu.

e devlet TOKİ sosyal konut başvuru ekranı için tıklayın

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