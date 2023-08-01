Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri bugünkü ilk toplantıyla başladı. Toplantının açılışını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptı. Işıkhan, şimdiye kadar hiçbir kamu çalışanını enflasyona ezdirmediklerini belirterek, "Milli refahımızı hedefleyen, sosyal devlet ve katılımcı yönetim anlayışımızın en belirgin nişanesi olan toplu sözleşme sürecimizin ülkemiz çalışma hayatı adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci toplantı öncesinde kameralar karşısına geçti. Önder Kahveci açıklamasında refah payının vazgeçilmez olduğunu belirtti. Peki memur ve emeklinin zam oranı ne olacak? İşte 7.Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin tüm detaylar.

7'nci dönem toplu sözleşmesi memur ve memur emeklisi ne istiyor, hangi taleplerde bulunuyor?

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin açıklamasından satır başları şöyle:

"İlk 6 ay için yüzde 40 zam istiyoruz.

Emeklilerin geçim sıkıntısının çözülmesi lazım. Her ay enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmalı.

Kamuda bayram ikramiyesi almayan sadece memur var. Kamu işçisi ikramiye alıyor. Memurlar için düzenleme yapılmasını istiyoruz.

Nöbet, ek ders ücretlerinin mutlaka artırılmasını istiyoruz.

Vergi adaletinin sağlanmasını istiyoruz."

Kahveci, taleplerini şu şekilde sıraladı: Taleplerimiz gerçekleşirse, 2024 yılı itibarıyla Ocak-Temmuz arasında en düşük memur maaşı 32 bin 148 lira olacak. Yılsonu itibarıyla da 41 bine ulaşacak. Yoksulluk sınırının 35 bin liranın üzerine çıktığını dikkate alırsak, bir sonraki yıl itibarıyla yoksulluk sınırına ulaşmış olacağız. Bu zamlar yapıldığı zaman, ortalama memur maaşı 38 bin 578, yılsonu itibarıyla da 50 bin 152 liraya yükselecek. Kamu çalışanlarının en düşük maaşı 22 bin lira olacaktı. Evet oldu ama en düşük devlet memuru maaşı 22 bin lira olmadı. 15’in birinci derecesinden yeni göreve başlayan bekar bir memurun maaşı 20 bin 350 lirada kaldı. Dolayısıyla bunun 22 bin liraya tamamlanmasını bekliyoruz."

Memur-Sen’in kira desteği ve eş yardımı talebi ne kadar?

Toplantıda memur ve emeklisinin iki yıllık zam oranları değerlendirilecek. Memur-Sen, 2024 ve 2025 yılları için yüzde 110 artış talep ediyor. Sosyal beklentiler de masada olacak. Memur-Sen'in talepleri arasında aylık 7 bin 650 liralık kira desteği ve eş yardımının 2 bin lira olması da yer alıyor.

Toplantı öncesi açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Refah payı dahil olmak üzere 3'er aylık dönemler şeklinde teklifte bulunduk. 3'er aylık teklif getirmemizin ana nedeni enflasyonist ortamın memurun alım gücü zafiyetine uğratmaması.

İkinci yılda 6'şar aylık olmak üzere teklifte bulunduk. Toplamda 1. yıl yüzde 70, ikinci yıl yüzde 40 olmak üzere yüzde 110 teklifle masaya gelmiş durumdayız. Bugünkü görüşmeler sonrası değerlendirme yapıp sizlerle kamuoyuna ulaştıracağız. 936 teklif var masada. Bu taleplerin en önemli çözüm mercii toplu sözleşme masasıdır. Bu tekliflere ilişkin çözüm arayışımızı yürütürken aynı zamanda toplu sözleşme yasamızın memurların beklentilerini karşılamadığını yine masada gündem haline getirecek bir prensip kararı almak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

7'nci dönem toplu sözleşmeleri ne zaman tamamlanacak?

Masada memur kesimini temsilen 15 kişilik heyet olacak. Görüşmeler ağustos ayı süresince devam edecek. Görüşmeler ay sonuna kadar tamamlanacak. Toplu sözleşme ile memur ve emeklilerinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenecek. Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme takvimi şu şekilde: