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Toplu taşıma zammı ne zaman uygulanacak 2024? İETT toplu taşıma, taksi zammı ayın kaçında uygulanacak?

"Toplu taşıma zammı ne zaman uygulanacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ocak ayı toplantısından, taksi, servis ve toplu ulaşıma zam kararı çıktı. Toplu taşıma zammı ne zaman uygulanacak 2024? İETT toplu taşıma, taksi zammı ayın kaçında uygulanacak?

16:32 - 8/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 16:37 - 8/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Toplu ulaşım zammı ne zaman uygulanacak?
Toplu ulaşım zammı ne zaman uygulanacak?

"Toplu taşıma zammı ne zaman uygulanacak 2024? İETT toplu taşıma, taksi zammı ayın kaçında uygulanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Toplu ulaşımda yüzde 18 zamla tam biniş 18 TL, öğrenci bileti 8,62 TL'ye yükseldi. Peki Toplu taşıma zammı ne zaman uygulanacak 2024? İETT toplu taşıma, taksi zammı ayın kaçında uygulanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ocak ayı toplantısından, taksi, servis ve toplu ulaşıma zam kararı çıktı.


İstanbul’da taksi ve servis ücretleri yüzde 28 oranında arttı. Kentteki toplu taşıma ücretlerine ise yüzde 18 oranında zam yapıldı.

Toplu ulaşımda yüzde 18 zamla tam biniş 18 TL, öğrenci bileti 8,62 TL'ye yükseldi.

Taksi indi bindi ücreti 90 TL oldu.

Toplu taşıma zammı ne zaman uygulanacak 2024?

Konu hakkında henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...



#toplu taşıma
#toplu taşıma zammı
#İETT
1 saat önce
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