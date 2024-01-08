Toplu taşıma zammı ne zaman uygulanacak 2024? İETT toplu taşıma, taksi zammı ayın kaçında uygulanacak?

"İETT aylık abonman ücreti ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün gerçekleştirdiği toplantıda, toplu ulaşım ücretlerine yönelik önemli bir karar alındı. Yapılan görüşmeler sonucunda, toplu taşıma ücretlerine yüzde 18'lik bir zam teklifi kabul edildi. Taksi ve servis ücretlerine ise yüzde 28,09 zam getirildi. Peki İETT aylık abonman ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Öğrenci abonman ücreti kaç para oldu 2024?