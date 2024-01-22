TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesine, SSK ve Bağkur emekli maaş artış oranına yüzde 5 ilave edilmesine yönelik düzenlemeleri de içeren çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifini görüşecek.

TORBA YASA MADDELERİ NELER?

Kısa çalışma son 3 yılda çalışma hayatının neredeyse en önemli enstrümanı haline geldi. Önce koronavirüs salgını daha sonra deprem nedeniyle uygulanan kısa çalışma, işçilerin çalışamadığı dönemlerde gelirlerinin en azından bir miktar korunması için çok önemli. Kısa çalışmaya gidilebilecek durumlara genel salgın da eklendi.

Haftalık çalışmasına 23 Ocak Salı günü başlayacak Genel Kurul, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini ele alacak.

Teklife göre, en düşük emekli aylığı 10 bin liraya yükseltilecek, SSK ve Bağkur emekli maaş artış oranına yüzde 5 ilave edilecek. Asgari ücret desteği 2024 yılında aylık 700 lira olarak uygulanacak.

Kısa çalışma gerekçelerine "genel salgın" durumu da eklenecek. Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirilecek.

SİGORTA PRİM TEŞVİKİ NE KADAR OLACAK?

Torba kanunda yer alan iki düzenleme işverenleri yakından ilgilendiriyor. Bunlardan ilki 6111 kanun kodlu sigorta prim teşvikinin uygulanma süresinin iki yılda daha uzatılması. 6111 kanun kodlu sigorta prim teşviki hali hazırda en geniş kapsamda uygulanan teşvik. Özellikle genç ve kadınların istihdamında daha uzun süreyle işverene destek sağlayan teşvik bir sigortalıda asgari ücret düzeyinde bile 3.100 TL avantaj sağlıyor. Bu desteğin devamı işverenleri memnun edecektir. Ayrıca düzenleme ile 31 Aralık 2025’e kadar uzatılan teşvik süresini bu tarihten sonra bir yıl daha uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilendiriliyor. 6111 kanun kodlu teşvikin süresi 31 Aralık 2023 itibarıyla sona ermişti. Torba kanun hangi tarihte yasalaşırsa yasalaşsın işverenler teşvikten 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yararlanabilecekler. 6111 kanun kodlu teşvik 2011’den bu yana uygulanıyor.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

İşverenleri ilgilendiren bir diğer düzenleme asgari ücret desteğinin 700 TL’ye çıkartılması. Asgari ücret komisyonu görüşmeleri süresince kararlaştırılan düzenleme torba kanun ile yürürlüğe girecek. 2024 yılının Ocak - Aralık dönemi boyunca işverenlere bir yıl önce en düşük istihdam ettikleri kişi sayısının altına inmemeleri şartıyla destek sağlanacak. Destek miktarı bir yıl önce SGK’ya günlük 671 TL ve altında bildirilen sigortalılar için günlük 23.33 TL olarak uygulanacak. 30 gün üzerinden SGK’ya bildirilen sigortalılar için destek miktarı 700 TL olacak.

Toplu iş sözleşmesi bulunan işyerleri için 671 TL rakamı 1.341 TL olacak. Dolayısıyla toplu iş sözleşmesi nedeniyle ücretleri yüksek olan işçiler için de işverene destek sağlanacak. 2024 yılında yeni faaliyete geçen işyerleri de istihdam ettikleri işçiler için SGK’ya bildirdikleri gün sayısı çerçevesinde destekten yararlanabilecekler.