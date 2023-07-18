Torba yasada neler var, hangi düzenlemeleri içeriyor?
Torba Yasa' olarak nitelendirilen 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte yeni torba yasa içeriği.
Torba yasada neler var?
- Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlandıran düzenleme de 1 yıl daha geçerli olacak.
- Ayrıca 31 Temmuz itibarıyla koronavirüs izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek.
- Ayrıca 31 Temmuz itibarıyla COVID-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek.
- Araç sahipleri bir sefere mahsus olmak üzere ek MTV ödeyecek.
- Pandemi döneminde kesilen idari para cezaları iade edilecek.