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31 maddelik torba yasa Resmi Gazete'de

Torba yasa Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, 2'si geçici olmak üzere 31 maddeden oluşuyor. Düzenlemeyle emekli aylıklarında yüzde 25 artış sağlanacak. İşverene asgari ücret desteği 500 liraya çıkarılırken, süresi de yıl sonuna kadar uzatılacak. İşte yeni torba yasa içeriği, maddeleri.

13:12 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Torba yasada neler var, hangi düzenlemeleri içeriyor?

Torba yasada neler var, hangi düzenlemeleri içeriyor?

Torba Yasa' olarak nitelendirilen 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte yeni torba yasa içeriği.

Torba yasada neler var?

  1. Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlandıran düzenleme de 1 yıl daha geçerli olacak.
  2. Ayrıca 31 Temmuz itibarıyla koronavirüs izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek.
  3. Ayrıca 31 Temmuz itibarıyla COVID-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek.
  4. Araç sahipleri bir sefere mahsus olmak üzere ek MTV ödeyecek.
  5. Pandemi döneminde kesilen idari para cezaları iade edilecek.
Depremzedelere faizsiz kredi desteği ne kadar? Yerinde Dönüşüm Projesinin merak edilenleri
Depremzedelere faizsiz kredi desteği ne kadar? Yerinde Dönüşüm Projesinin merak edilenleri

"Yerinde Dönüşüm" projesine başvurular 17 Temmuz'da başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Depremden etkilenen 11 ilimizde, hibe ve kredi vererek vatandaşlarımızın evlerini, iş yerlerini yerinde dönüştürmelerine destek olacağız.” dedi. Konutlar için 500 ile 800 bin lira arasında faizsiz kredi verilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 8 soruda 'Yerinde Dönüşüm' projesi ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. Peki Yerinde Dönüşüm projesiyle vatandaşlar kendi yapılarını kendileri yapabilecek mi? Yerinde Dönüşüm projesinde ne kadar kredi verilecek, kredi ödemeleri nasıl olacak, başvurular nereden yapıl yapılacak, şartlar neler?

#torba yasa
#meclis
#torba yasa maddeleri
2 saat önce
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