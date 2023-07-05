TOYOTA COROLLA 2023 FİYAT LİSTESİ | Toyota Corolla fiyatı ne kadar?
Toyota Corolla, Japon otomobil üreticisi Toyota tarafından üretilen ve dünya genelinde popüler olan bir otomobil modelidir. Corolla, 1966 yılından bu yana üretilmektedir ve tarihin en çok satan otomobil modellerinden biridir. Geniş iç mekan, konforlu sürüş, güvenlik özellikleri ve kullanıcı dostu teknolojiler sunan Toyota Corolla’nın 2023 güncel fiyat listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
TOYOTA COROLLA FİYATI NE KADAR?
2023 TOYOTA COROLLA GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
COROLLA
1.5 Vision 926.250
1.5 Vision Multidrive S 966.650
1.5 Dream Multidrive S 1.062.000
1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.127.250
1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.195.650
1.5 Passion X-Pack Multidrive S 1.292.650
Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları
ÖTV Oranı ile 2023 MY Fiyatları (TL)
%80 ÖTV'li versiyonlarda 6.750 TL
COROLLA HYBRİD
1.8 Hybrid Dream e-CVT 1.229.300
1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 1.274.350
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.307.650
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.404.600
Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları
ÖTV Oranı ile 2023 MY Fiyatları (TL)
%80 ÖTV'li versiyonlarda 6.750 TL
COROLLA CROSS HYBRİD
1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.355.700
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.395.900
1.8 Hybrid Passion e-CVT 1.495.100
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.604.000
1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 1.626.800
Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları
ÖTV Oranı ile 2023 MY Fiyatları (TL)
%80 ÖTV'li versiyonlarda 9.500 TL