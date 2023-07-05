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Toyota Corolla fiyatı ne kadar?

Japon otomobil devi Toyota, dünyanın en çok satış yapan otomobil üreticilerinden bir tanesi. Corolla ise Toyota’nın hem dünyada hem Türkiye’de en çok tercih edilen ve kullanılan modellerinden birisi. Yıllar içinde birçok farklı nesli ve güncellenmiş versiyonları bulunan Corolla’nın sağlamlığı, sürüş keyfi ve tasarımı kullanıcıların en çok dikkatini çektiği özellikler arasında yer alıyor. Türkiye’de yeni araç alacak birçok vatandaş ise Toyota Corolla 2023 güncel fiyat listesini araştırıyor. İşte Toyota Corolla 2023 tüm paketlerin fiyat listesi.

16:18 . 5/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
TOYOTA COROLLA 2023 FİYAT LİSTESİ | Toyota Corolla fiyatı ne kadar?

TOYOTA COROLLA 2023 FİYAT LİSTESİ | Toyota Corolla fiyatı ne kadar?

Toyota Corolla, Japon otomobil üreticisi Toyota tarafından üretilen ve dünya genelinde popüler olan bir otomobil modelidir. Corolla, 1966 yılından bu yana üretilmektedir ve tarihin en çok satan otomobil modellerinden biridir. Geniş iç mekan, konforlu sürüş, güvenlik özellikleri ve kullanıcı dostu teknolojiler sunan Toyota Corolla’nın 2023 güncel fiyat listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOYOTA COROLLA FİYATI NE KADAR?

2023 TOYOTA COROLLA GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

COROLLA

1.5 Vision 926.250

1.5 Vision Multidrive S 966.650

1.5 Dream Multidrive S 1.062.000

1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.127.250

1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.195.650

1.5 Passion X-Pack Multidrive S 1.292.650

Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları

ÖTV Oranı ile 2023 MY Fiyatları (TL)

%80 ÖTV'li versiyonlarda 6.750 TL

COROLLA HYBRİD

1.8 Hybrid Dream e-CVT 1.229.300

1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 1.274.350

1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.307.650

1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.404.600

Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları

ÖTV Oranı ile 2023 MY Fiyatları (TL)

%80 ÖTV'li versiyonlarda 6.750 TL

COROLLA CROSS HYBRİD

1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.355.700

1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.395.900

1.8 Hybrid Passion e-CVT 1.495.100

1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.604.000

1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 1.626.800

Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları

ÖTV Oranı ile 2023 MY Fiyatları (TL)

%80 ÖTV'li versiyonlarda 9.500 TL



#Toyota
#Corolla
#Hybrid
#Cross
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