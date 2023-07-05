TOYOTA COROLLA 2023 FİYAT LİSTESİ | Toyota Corolla fiyatı ne kadar?

Türkiye’de en çok satılan araba markalarından biri olan Fiat Egea’nın, güncel fiyat listesi araba alacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İlk olarak 2015 yılında Türkiye'de tanıtılan Fiat Egea, uygun fiyatı, geniş iç mekanı ve yakıt verimliliği gibi özellikleriyle araba tutkunlarının gözdesi haline geldi. Fiyat performans olarak en çok tercih edilen bu aracın 2023 güncel fiyat listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Fiat Egea tüm paketlerin 2023 fiyat listesi.