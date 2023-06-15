Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Bayburt çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Bayburt’ta gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık ise 25 derece. Bayburt 5 günlük hava durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.