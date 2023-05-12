Trabzon Çaykara seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri sonrası belli olacak. Saat 17.00’de oy verme işlemi bitecek ve saat 18.00’de YSK tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve Milletvekili genel seçim sonuçları 2023 açıklanacak. Çaykara Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve ATA İttifakı’nın oy oranları güncel olarak Yeni Şafak’ta yer alacak. İşte 2023 Trabzon Çaykara ittifak seçim sonuçları , partilerin oy oranları.

Trabzon Çaykara Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

Oy verme saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Trabzon Çaykara ilçesi hakkında genel bilgiler

Trabzon'un doğusunda yer alan Çaykara ilçesi, şehir merkezine yaklaşık 54 km uzaklıktadır. İlçenin tarihi, Hititler, Urartular, Persler, Pontus Krallığı, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Selçuklu Devleti, İlhanlılar, Karakoyunlular ve Osmanlı İmparatorluğu gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

İlçenin coğrafi yapısı da oldukça zengindir. Karadeniz Bölgesi'nin doğal güzelliklerini yansıtan yaylaları, şelaleleri, vadileri, ormanları ve dağları ilçenin doğal zenginlikleridir. Çaykara ilçesi, aynı zamanda Türkiye'nin en ünlü yaylalarından biri olan Uzungöl'e ev sahipliği yapmaktadır.

Çaykara ilçesinde toplam 17 mahalle bulunmaktadır. Bu mahalleler; Ağasar, Arpalı, Başköy, Beşköy, Büyükköy, Çamlıköy, Çayırbağı, Çitköy, Demirkapı, Dernekpazarı, Güneyce, Gürgenli, Kalkandere, Ortaköy, Söğütlü, Yaylacık ve Yeşilce'dir. Her bir mahallenin kendine özgü kültürel değerleri, tarihi yapıları ve doğal güzellikleri bulunmaktadır.

Çaykara ilçesinin nüfusu 2021 yılı verilerine göre 23.422'dir. İlçenin ekonomisi tarım, hayvancılık ve turizme dayalıdır. İlçede mısır, fındık, çay, kestane ve böğürtlen gibi tarım ürünleri yetiştirilmektedir. Ayrıca ilçe turizm açısından da oldukça zengindir. Uzungöl ve çevresinde yer alan doğal güzellikler, yaylalar, tarihi yapılar ve lezzetli yemekleri ile turistlerin ilgisini çekmektedir.







