Trabzon Dernekpazarı Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Trabzon Dernekpazarı Hakkında

Trabzon'un ilçelerinden biri olan Dernekpazarı, tarihi ve kültürel değerleri ile ön plana çıkan bir bölgedir. Doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve geleneksel yaşam tarzı ile ziyaretçilerini cezbeden bu ilçe, Karadeniz Bölgesi'nin en özel yerlerinden biridir.

Dernekpazarı'nın Tarihi:

Dernekpazarı ilçesi tarihi birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. İlçe, tarihte Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İlçenin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir, ancak eski çağlarda Laz ve Hemşinli halkının yaşadığı bir bölge olduğu bilinmektedir.

Coğrafi Yapı:

Dernekpazarı, Karadeniz Bölgesi'nin doğusunda yer alan Trabzon iline bağlı bir ilçedir. Yüzölçümü 367 kilometrekaredir ve doğal güzellikleriyle ünlüdür. İlçenin sınırları doğuda Maçka, batıda Tonya, güneyde Of ve Vakfıkebir ilçeleri ile çevrilidir. Yüksek dağlar, yeşil ormanlar ve doğal güzellikleri ile ünlü olan ilçe, birçok doğa sporu için de ideal bir bölgedir.

Mahalleleri:

Dernekpazarı ilçesi, 18 mahalleden oluşmaktadır. Bunlar; Akçaköy, Alibey, Çalışkan, Çatak, Çukurçayır, Darlık, Dereli, Fındıklı, İnköy, Karacaören, Kayalı, Özgüney, Selçuklu, Seydiköy, Söğütlü, Taşağıl, Taşbaşı ve Yeşilce'dir.

Nüfusu:

Dernekpazarı ilçesinin nüfusu 2021 yılı itibariyle 13.821'dir. İlçe nüfusu, son yıllarda kırsal kesimde yaşayan insanların kent merkezlerine göç etmesi nedeniyle azalmıştır. Dernekpazarı halkı genellikle tarım, hayvancılık ve ormancılıkla uğraşmaktadır. İlçede geniş bir kırsal alan olması nedeniyle tarım ve hayvancılık faaliyetleri oldukça gelişmiştir. Ayrıca son yıllarda turizm sektöründe de önemli gelişmeler yaşanmaktadır.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

DEPREM BÖLGELERİNDE OY VERME İŞLEMİ NASIL OLACAK?

Daha önceki seçimde olduğu gibi yine belli bölgelerde sandık kurulacak. Yıkılan okulların da bahçesinde sandık kurulacak. Seçmenler adres kaydını değiştirdiği yerde kullanacak değiştirmediyse deprem bölgesinde kullanacak. Depremzede başka ilde oy kullanırsa oyu o il için sayılacak.

2023 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KAÇINCI DÖNEM?

2023 Türkiye genel seçimleri, 14 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenecek olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28. döneminin 600 yeni üyesinin belirleneceği seçimlerdir.

BİR KİŞİ İKİ KERE CUMHURBAŞKANI OLABİLİR Mİ?

Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Ancak Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.







