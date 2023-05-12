Trabzon Düzköy Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Trabzon Düzköy Hakkında

Trabzon ilinin ilçelerinden biri olan Düzköy, Karadeniz Bölgesi'nde yer alır. Düzköy'ün tarihi, Trabzon'un tarihi ile paralellik göstermektedir. İlçe, Hititler, Urartular, Kimmerler, Pontus Krallığı, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Trabzon İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu gibi birçok medeniyetin etkisi altında kalmıştır.

Düzköy ilçesi, Trabzon'un doğusunda yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 322 km²'dir. Rakımı ortalama 200 metre olan ilçenin en yüksek noktası ise 1340 metre ile Karadağ'dır. Düzköy'ün komşuları arasında Vakfıkebir, Çaykara, Akçaabat, Yomra ve Of ilçeleri yer alır. İlçe coğrafyası, doğal güzelliklerle dolu bir yapıya sahiptir. Yeşilin her tonunu görmek mümkündür.

Düzköy ilçesi, 4 mahalle ve 27 köyden oluşmaktadır. Mahalleler; Gökdere, Güney, İnalanı ve İslampaşa'dır. İlçenin nüfusu ise 2021 yılı verilerine göre 11.409'dur. Nüfusun büyük çoğunluğu Türk ve İslam kültürüne sahip olsa da, ilçede Laz ve Hemşinli azınlıkları da yaşamaktadır.

Düzköy ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle turizm potansiyeli yüksek bir ilçedir. İlçede yer alan doğal güzellikler arasında Karadağ, Perişan Yaylası, Hıdırnebi Yaylası, Köknar Gölü, Sera Gölü ve Akarsu Şelalesi gibi yerler öne çıkmaktadır. Ayrıca, tarihi yapılardan Kuzalan ve Kavaklı Manastırları ile Hıdırnebi Yaylası'nda yer alan tarihi Hıdırnebi Camii ilçenin tarihi ve kültürel dokusunu zenginleştiren yerlerdir.

Sonuç olarak, Düzköy ilçesi Trabzon'un doğusunda yer alan, tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bir ilçedir. İlçenin nüfusu, 4 mahalle ve 27 köyden oluşmaktadır.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

SİNAN OĞAN KİMİN ADAYI?

11 Mart 2023 tarihinde Sinan Oğan, 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi için ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. Aday olmak için gerekli 100.000 imzayı 26 Mart 2023 tarihinde tamamladı.

ATA İTTİFAKI’NDA HANGİ PARTİLER VAR?

11 Mart 2023'te kurulan ve Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ile Türkiye İttifakı Partisinden oluşan bir seçim ittifakıdır.

MİLLET İTTİFAKI CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM?

Millet İttifakı, daha önce anlaştıkları üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

MİLLET İTTİFAKI’NDA HANGİ PARTİLER VAR?

"Millet İttifakı"nı oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti'nin seçim ittifakına ilişkin protokolü ise 22 Mart'ta YSK'ye teslim edildi.

CUMHUR İTTİFAKI CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM?

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.

CUMHUR İTTİFAKI’NDA HANGİ PARTİLER VAR?

Siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan düzenleme gereği, bir önceki seçimde olduğu gibi bu seçimde de bazı siyasi partiler ittifak halinde seçime girmeye hazırlanıyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisi'nin "Cumhur İttifakı" adıyla seçime girmesine ilişkin protokol 24 Mart'ta YSK'ye sunuldu. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Ancak Cumhur İttifakı'na destek veren HÜDA PAR, seçime AK Parti listelerinden gireceğini açıkladı.







