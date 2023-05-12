Trabzon Hayrat Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Trabzon Hayrat Hakkında

Trabzon ilinin ilçelerinden biri olan Hayrat, Karadeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. İl merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Doğusunda Of ilçesi, batısında Araklı ilçesi, güneyinde ise Şalpazarı ilçesi bulunmaktadır. İlçe genel olarak dağlık bir araziye sahiptir. İlçenin toplam nüfusu 2021 yılı TÜİK verilerine göre 9.117'dir.

Tarihi açıdan Hayrat ilçesi, Osmanlı döneminde birçok savaşa sahne olmuştur. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, ilçe merkezi Rus işgaline uğramış ve büyük zarar görmüştür. Ancak savaş sonrası yeniden yapılanması ile birlikte ilçe ekonomik anlamda da canlanmıştır.

Hayrat ilçesinde birkaç tarihi yapı bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi, ilçe merkezinde yer alan Hayrat Camii'dir. Cami, 1800'lü yıllarda inşa edilmiştir ve zaman içerisinde birkaç kez onarım görmüştür. Ayrıca ilçede bir de Kale bulunmaktadır. Bu kale, Osmanlı döneminde inşa edilmiştir ve günümüze kadar kısmen sağlam bir şekilde ulaşabilmiştir.

Hayrat ilçesinde toplam 19 mahalle bulunmaktadır. Bunlar; Alanköy, Anbarlı, Arılı, Bağcılar, Ballıca, Çaykışla, Çayören, Çukurçayır, Demirli, Gölköy, Güzelyurt, Karacaören, Kemer, Kumyazı, Meşelik, Soğuksu, Taşhan, Yenimahalle ve Yeşilköy'dür.

Son yıllarda ilçede turizm faaliyetleri artmıştır. Özellikle Hayrat Şelalesi, ziyaretçilerin uğrak noktalarından biridir. Ayrıca ilçe, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla da öne çıkmaktadır. Tarım ve hayvancılık da ilçenin ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Hayrat, özellikle kivi yetiştiriciliği açısından da önemli bir merkezdir.

Tüm bu özellikleri ile Hayrat ilçesi, Trabzon'un önemli ilçelerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve turizm potansiyeli ile ziyaretçilerin dikkatini çekmektedir.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI TÜRKİYE GENELİ

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI TÜRKİYE GENELİ

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

AK PARTİ KAÇ GENEL SEÇİM KAZANDI?

Adalet ve Kalkınma Partisi, kurulduğu günden beri katıldığı seçimlerin tamamında birinci parti olmuş ve katıldığı altı genel seçimin beşinde (2002, 2007, 2011, Kasım 2015 ve 2018) tek başına iktidar olmuştur.











