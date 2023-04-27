İzmir seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. 600 milletvekilinin Meclis’te yer alacağı oylamada yüzde 7 seçim barajını geçen siyasi parti adayları ile yeterli oy oranını elde eden bağımsız adaylar mecliste yer almaya hak kazanmakta. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan yarışacak. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ise AK Parti, MHP, BBP ve YRP “Cumhur İttifakı” altında, CHP, İYİ Parti, Saadet, Deva, Gelecek ve DP “Millet İttifakı” altında seçimlere girecek. Peki İzmir Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? İzmir milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı? İşte İzmir seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.