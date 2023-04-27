Trabzon seçim sonuçları
Trabzon ili seçim çevresinde 19 siyasi parti ve 2 bağımsız aday seçimlere katılmıştır. Diğer illerde aday gösteren Adalet Birlik Partisi, Anavatan Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi ve Milli Yol Partisi resmi olarak aday çıkarmamıştır. İşte Trabzon seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.
AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 ADİL KARAİSMAİLOĞLU
2 MUSTAFA ŞEN
3 YILMAZ BÜYÜKAYDIN
4 VEHBİ KOÇ
5 MERYEM SÜRMEN
6 ZAFER OFLUOĞLU
CHP TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 SİBEL SUİÇMEZ
2 AHMET KAYA
3 MURAT ÖZÇİLİNGİR
4 MUSA HACIOĞLU
5 İLKER AKINCI
6 MUSTAFA ERDİ ÇAKIR
İYİ PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 YAVUZ AYDIN
2 ASLAN GÜNER
3 SERPİL AKÇAY
4 TAHSİN AKYÜZCI
5 AKIN ÇELİK
6 BÜLENT ARSLAN
MHP TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 BEKİR SITKI TARIM
2 YAVUZ TELLİOĞLU
3 ŞENER PUL
4 EDANUR ALTINTAŞ
5 YUSUF ÇAKMAK
6 MURAT AKSOY
YEŞİL SOL PARTİ (YSP) TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 FATMA BİÇER
2 ABDUL ÖZCAN
3 HANİFE SEVER
4 İBRAHİM BAYKAN
5 NURETTİN KARADENİZ
6 İSMAİL CAVGA
TİP TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 SÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLU
2 YAVUZ KAYNAR
3 ÖMÜR ÖZDEMİR
4 EMİNE SPOR
5 ASİL MADENLİ
6 KEMAL BAKIRCI
2023 seçimleri Trabzon seçim sonuçları
Trabzon Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)
Trabzon seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 69,4’ünü alırken, Trabzon Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 20,9’unu aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 7,6’sını, Temel Karamollaoğlu ise oyların yüzde 1,7’sini aldı.
Trabzon milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Cumhur İttifakı Trabzon oy oranı % 69,5 olurken, AK Parti 4 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 28,8’ini alarak CHP 1, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.
Trabzon’da hangi parti ne kadar oy aldı? Trabzon’da hangi parti kazandı?
- AK Parti % 56
- CHP % 15,1
- MHP % 13,5
- İYİ Parti % 11,2
Trabzon yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
AK Parti’nin Trabzon Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Zorluoğlu oyların % 64,61’ini alırken, İYİ Parti adayı Atakan Aksoy ise oyların % 29,53’ünü aldı.
Trabzon İl Genel Meclisi seçim sonuçları
AK Parti % 56,42
CHP % 18,60
İYİ Parti % 9,73
SP % 6,28
BBP % 3,06
MHP % 2,52
TRABZON’UN İLÇELERİ NELER?
Trabzon ilçeleri ve seçim sonuçları şöyle:
TRABZON KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?
900 bini aşkın nüfusa sahip Trabzon nüfusu nedeniyle en fazla milletvekili çıkaracak illerden biri olacak. 2023 milletvekili seçimlerinde Trabzon’dan tam 6 milletvekili çıkacak.
Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?
Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.
Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1