Trabzon seçim sonuçları
2023 Trabzon seçim sonuçları sorgulanıyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi.
Trabzon seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu seçim yayın yasağını kaldırır kaldırmaz Trabzon seçim sonuçları anlık olarak Yenişafak.com seçim sayfasından canlı ve son dakika verilerine ulaşabilirsiniz.
2023 Trabzon Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları
14 Mayıs 2023 Trabzon cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.
AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 ADİL KARAİSMAİLOĞLU
2 MUSTAFA ŞEN
3 YILMAZ BÜYÜKAYDIN
4 VEHBİ KOÇ
5 MERYEM SÜRMEN
6 ZAFER OFLUOĞLU
CHP TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 SİBEL SUİÇMEZ
2 AHMET KAYA
3 MURAT ÖZÇİLİNGİR
4 MUSA HACIOĞLU
5 İLKER AKINCI
6 MUSTAFA ERDİ ÇAKIR
İYİ PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 YAVUZ AYDIN
2 ASLAN GÜNER
3 SERPİL AKÇAY
4 TAHSİN AKYÜZCI
5 AKIN ÇELİK
6 BÜLENT ARSLAN
MHP TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 BEKİR SITKI TARIM
2 YAVUZ TELLİOĞLU
3 ŞENER PUL
4 EDANUR ALTINTAŞ
5 YUSUF ÇAKMAK
6 MURAT AKSOY
2018 Trabzon Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
Trabzon seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 69,4’ünü alırken, Trabzon Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 20,9’unu aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 7,6’sını, Temel Karamollaoğlu ise oyların yüzde 1,7’sini aldı.
2018 Trabzon milletvekili genel seçim sonuçları
Cumhur İttifakı Trabzon oy oranı % 69,5 olurken, AK Parti 4 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 28,8’ini alarak CHP 1, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.
2018 Trabzon'da hangi parti ne kadar oy aldı?
- AK Parti % 56
- CHP % 15,1
- MHP % 13,5
- İYİ Parti % 11,2
2018 seçim sonucuna göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?
Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.
2018 seçim sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1
2019 Trabzon yerel seçim sonuçları
AK Parti’nin Trabzon Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Zorluoğlu oyların % 64,61’ini alırken, İYİ Parti adayı Atakan Aksoy ise oyların % 29,53’ünü aldı.
2019 Trabzon İl Genel Meclisi seçim sonuçları
AK Parti % 56,42
CHP % 18,60
İYİ Parti % 9,73
SP % 6,28
BBP % 3,06
MHP % 2,52
Trabzon kaç milletvekili çıkarıyor?
2023 milletvekili seçimlerinde Trabzon’dan tam 6 milletvekili çıkacak.
Trabzon ilçeleri hangileri?
Trabzon ilçeleri ve seçim sonuçları şöyle:
- Akçaabat
- Yomra
- Araklı
- Vakfıkebir
- Arsin
- Tonya
- Beşikdüzü
- Şalpazarı
- Çarşıbaşı
- Sürmene
- Çaykara
- Ortahisar
- Dernekpazarı
- Of
- Düzköy
- Maçka
- Hayrat
- Köprübaşı