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Trabzon seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim sonucu oy oranları

Trabzon seçim sonuçları bu ilin seçmeni tarafından yakından takip ediliyor. Trabzonlular 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. 2023 seçimleri için Trabzon’da 611.823 seçmen 2.156 sandıkta oy kullanıldı. YSK verilerine göre Trabzon 6 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2023 seçimlerinde Trabzon'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Trabzon milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Trabzon seçim sonuçlarına göre Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Sürmene, Dernekpazarı Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

18:06 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Trabzon seçim sonuçları

Trabzon seçim sonuçları

2023 Trabzon seçim sonuçları sorgulanıyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi.

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği 14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimi sonuçları anlık olarak buradan takip edebilirsiniz. Trabzon
sonuçlarını ilçe ilçe görüntülemek için haberimizin detayını inceleyebilirsiniz. 2018'de yapılan seçimde 6 milletvekili çıkarabilen Trabzon ilinin 4 milletvekili AK Parti'ye, 1 milletvekili CHP'ye, 1 milletvekili ise İyi Parti'ye gitti. Bu seçime katılım %87,24 oranlarında gerçekleşmişti. Peki Trabzon seçim sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? İşte
na ilişkin haberin detayları. İşte Trabzon
ilişkin haberin detayları.

Trabzon seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu seçim yayın yasağını kaldırır kaldırmaz Trabzon seçim sonuçları anlık olarak Yenişafak.com seçim sayfasından canlı ve son dakika verilerine ulaşabilirsiniz.

2023 Trabzon Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Trabzon cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.

AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 ADİL KARAİSMAİLOĞLU

2 MUSTAFA ŞEN

3 YILMAZ BÜYÜKAYDIN

4 VEHBİ KOÇ

5 MERYEM SÜRMEN

6 ZAFER OFLUOĞLU

CHP TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 SİBEL SUİÇMEZ

2 AHMET KAYA

3 MURAT ÖZÇİLİNGİR

4 MUSA HACIOĞLU

5 İLKER AKINCI

6 MUSTAFA ERDİ ÇAKIR

İYİ PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 YAVUZ AYDIN

2 ASLAN GÜNER

3 SERPİL AKÇAY

4 TAHSİN AKYÜZCI

5 AKIN ÇELİK

6 BÜLENT ARSLAN

MHP TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 BEKİR SITKI TARIM

2 YAVUZ TELLİOĞLU

3 ŞENER PUL

4 EDANUR ALTINTAŞ

5 YUSUF ÇAKMAK

6 MURAT AKSOY

2018 Trabzon Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Trabzon seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 69,4’ünü alırken, Trabzon Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 20,9’unu aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 7,6’sını, Temel Karamollaoğlu ise oyların yüzde 1,7’sini aldı.

2018 Trabzon milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Trabzon oy oranı % 69,5 olurken, AK Parti 4 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 28,8’ini alarak CHP 1, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

2018 Trabzon'da hangi parti ne kadar oy aldı?

  1. AK Parti % 56
  2. CHP % 15,1
  3. MHP % 13,5
  4. İYİ Parti % 11,2

2018 seçim sonucuna göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

2018 seçim sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

2019 Trabzon yerel seçim sonuçları

AK Parti’nin Trabzon Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Zorluoğlu oyların % 64,61’ini alırken, İYİ Parti adayı Atakan Aksoy ise oyların % 29,53’ünü aldı.

2019 Trabzon İl Genel Meclisi seçim sonuçları

AK Parti % 56,42

CHP % 18,60

İYİ Parti % 9,73

SP % 6,28

BBP % 3,06

MHP % 2,52

Trabzon kaç milletvekili çıkarıyor?

2023 milletvekili seçimlerinde Trabzon’dan tam 6 milletvekili çıkacak.

Trabzon ilçeleri hangileri?

Trabzon ilçeleri ve seçim sonuçları şöyle:

  1. Akçaabat
  2. Yomra
  3. Araklı
  4. Vakfıkebir
  5. Arsin
  6. Tonya
  7. Beşikdüzü
  8. Şalpazarı
  9. Çarşıbaşı
  10. Sürmene
  11. Çaykara
  12. Ortahisar
  13. Dernekpazarı
  14. Of
  15. Düzköy
  16. Maçka
  17. Hayrat
  18. Köprübaşı
Erzurum seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
Erzurum seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

Erzurum 2023 seçim sonuçları açıklanıyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Erzurum'da 509.587 seçmen 2.236 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Erzurum 6 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, Erzurum seçim sonuçları ne oldu? Erzurum'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Erzurum milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Erzurum seçim sonuçlarına göre Yakutiye, Palandöken, Aziziye, Horasan, Oltu, Karayazı Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

İzmir seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim genel sonucu oy oranları
İzmir seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim genel sonucu oy oranları

İzmir seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi. 2023 seçimleri için İzmir’de 3.441.036 seçmen 9.877 sandıkta oy kullandı. YSK verilerine göre İzmir 28 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan’ın ne kadar oy aldığına ve ittifakların oy oranlarına seçim 2023 sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde İzmir'de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? İzmir milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte İzmir ittifak seçim sonuçları Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka, Konak, Bayraklı, Çiğili, Torbalı Cumhur İttifakı - Millet İttifakı AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları ve İzmir milletvekili dağılımı.

Ankara seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
Ankara seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

Türkiye siyasi tarihi için bir milat niteliğinde olan 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Türkiye'nin kaderini belirleyecek 2023 Seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer almakta. 2023 seçimlerinde Ankara’da 4.280.941 seçmen 12.251 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Ankara 36 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, 2023 seçimlerinde Ankara'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Ankara milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Ankara ittifak seçim sonuçları Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan, Altındağ, Pursaklar Cumhur İttifakı - Millet İttifakı AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları ve Ankara milletvekili dağılımı.

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Edirne Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 2023: Edirne Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranı