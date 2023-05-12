Trabzon Vakfıkebir Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Trabzon Vakfıkebir Hakkında

Trabzon'un en büyük ilçelerinden biri olan Vakfıkebir, Karadeniz'in güneydoğu kıyısında yer almaktadır.

Tarihçe:

Vakfıkebir ilçesi, Osmanlı döneminde Trabzon eyaletinin yönetim merkezi olan Kastamonu Sancağı'na bağlı bir köy olarak kurulmuştur. 1924 yılında köy statüsüne kavuşan Vakfıkebir, 1949 yılında ilçe olarak ilan edilmiştir. İlçenin adı, köyde bulunan bir vakfın büyüklüğüne işaret eden "kebir" kelimesinden gelmektedir.

Coğrafya:

Vakfıkebir, Trabzon il merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Denize kıyısı bulunan ilçe, doğusunda Of, batısında Akçaabat, güneyinde Kalkandere ve Şalpazarı, kuzeyinde ise Karadeniz ile çevrilidir. İlçenin yüzölçümü 593 kilometrekare olup, dağlık ve engebeli bir yapıya sahiptir. İlçenin doğusunda yer alan Soğanlı Dağı, 2.240 metre yüksekliği ile ilçenin en yüksek noktasıdır.

Mahalleler:

Vakfıkebir ilçesi, 26 mahalleden oluşmaktadır. İlçenin merkez mahallesi ise Cumhuriyet Mahallesi'dir. Diğer mahalleler ise sırasıyla: Ağaçlı, Ahmetbeyli, Akçaalan, Akkız, Bahçecik, Ballıca, Bozdoğan, Çambaşı, Çatak, Çaybaşı, Değirmendere, Gökören, Güvendik, Işıklı, Kavala, Kırcak, Kıyıcak, Koçcukur, Kuzalan, Kurtuluş, Muratlı, Pınarlı, Soğuksu, Yağlıpınar ve Yalıncak.

Nüfus:

2021 yılı TÜİK verilerine göre Vakfıkebir ilçesinin nüfusu 56.087'dir. İlçenin nüfus yoğunluğu ise kilometrekare başına yaklaşık 94 kişi düşmektedir. İlçenin ekonomisi tarım, hayvancılık ve turizme dayalıdır. İlçe genelinde mısır, fasulye, fındık, çay gibi tarım ürünleri yetiştirilmektedir. Ayrıca ilçenin doğal güzellikleri, turistik tesisleri ve plajları turizm faaliyetlerine olanak sağlamaktadır.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

TÜRKİYE’DE YAPILAN SEÇİMLERDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI? 2023 SEÇİMLERİNDE KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

2014 - Seçmen sayısı: 55.692.841 / Kullanılan oy: 41.283.627

2018 - Seçmen sayısı 59.367.469 / Kullanılan oy: 51.197.959

2023 - Seçmen sayısı 64.191.285

İLK DEFA OY KULLANACAK KAÇ KİŞİ VAR?

AK Parti'nin 2003'te iktidara gelmesinden bu yana oy verme yaşına gelen yaklaşık 5,2 milyon kişi seçim günü ilk kez söz sahibi olacak. Bu da seçmenlerin yüzde sekizi anlamına geliyor.

AK PARTİ KAÇ GENEL SEÇİM KAZANDI?

Adalet ve Kalkınma Partisi, kurulduğu günden beri katıldığı seçimlerin tamamında birinci parti olmuş ve katıldığı altı genel seçimin beşinde (2002, 2007, 2011, Kasım 2015 ve 2018) tek başına iktidar olmuştur.







