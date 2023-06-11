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Trabzon'da ulaşım ücretlerine zam geldi

Trabzon'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı’nda alınan karara göre, Ortahisar ilçesi tam 5.00 lira, indirimli 4.00 lira ve öğrenci 2.50 lira olarak belirlendi. İşte yeni tarife fiyatları.

09:42 . 11/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Trabzon'da toplu taşıma ücretlerinde yeni tarifeye geçiliyor

Trabzon'da toplu taşıma ücretlerinde yeni tarifeye geçiliyor

Trabzon Büyükşehir belediyesi, belediye otobüsü ücretlerine zam yaptı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan karara göre; Şehir içi ulaşımda en yakın mesafe ücretleri siviller için bilet 6 lira 50 kuruştan 9 TL'ye, öğrenci için 5 lira 50 kuruştan 6,5 TL'ye, belediye otobüslerinde ise sivil 5 TL'den 6 lira 90 kuruşa, öğrenci 4 TL'den 5,5 TL'ye çıkacak. Zamlı tarife dolmuşlar için 12 Haziran'da, belediye otobüsleri için 16 Haziran'da başlayacak.

Trabzon'da ulaşım ücretleri ne kadar oldu?

Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarında Ortahisar ve diğer ilçelerde uygulanacak yeni tarife şu şekilde belirlendi:

  • Ortahisar: Tam 5.00 lira, indirimli 4.00 lira, öğrenci 2.50 lira
  • Akçaabat: Tam 7.50 lira, indirimli 6.00 lira, öğrenci 5.00 lira
  • Araklı: Tam 12.00 lira, indirimli 9.60 lira, öğrenci 6.50 lira
  • Arsin: Tam 15.50 lira, indirimli 12.40 lira, öğrenci 8.00 lira
  • Beşikdüzü: Tam 19.00 lira, indirimli 15.20 lira, öğrenci 10 lira
  • Çarşıbaşı: Tam 12.00 lira, indirimli 9.60 lira, öğrenci 6.50 lira
  • Çaykara: Tam 40.00 lira, indirimli 32.00 lira, öğrenci 18.75 lira
  • Düzköy: Tam 12.00 lira, indirimli 9.60 lira, öğrenci 6.50 lira
  • Hayrat: Tam 25.00 lira, indirimli 20.00 lira, öğrenci 12.50 lira
  • Köprübaşı: Tam 19.00 lira, indirimli 15.20 lira, öğrenci 10 lira
  • Maçka: Tam 12.00 lira, indirimli 9.60 lira, öğrenci 6.50 lira
  • Of: Tam 19.00 lira, indirimli 15.20 lira, öğrenci 10.00 lira
  • Sürmene: Tam 15.50 lira, indirimli 12.40 lira, öğrenci 8.00 lira
  • Şalpazarı: Tam 22.00 lira, indirimli 17.60 lira, öğrenci 12.00 lira
  • Tonya: Tam 22.00 lira, indirimli 17.60 lira, öğrenci 12.00 lira
  • Vakfıkebir: Tam 15.50 lira, indirimli 12.40 lira, öğrenci 8.00 lira
  • Yomra: Tam 6.60 lira, indirimli 5.25 lira, öğrenci 3.75 lira
#Trabzon
#toplu taşıma ücretleri
#trabzon büyükşehir belediyesi
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