Trabzon'da ulaşım ücretlerine zam geldi

Türkiye deprem kuşağıda yer aldığından her gün neredeyse irili ufaklı depremler meydana gelmekte. Deprem mi oldu, deprem nerede oldu, depremin büyüklüğü kaç? sorularının cevabı için Kandilli Rasathanesi üzerinden sorgulama yapıyor. Yaşanan son depremin enlem, boylam, derinlik, yer, büyüklüğü ve merkez üssü açıklanan Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yer alıyor. Peki, en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? İşte, Kandilli Rasathanesi güncel deprem sorgulama ekranı.