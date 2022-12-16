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Trabzonspor - Yılport Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Kupası 5. tur müsabakaları 20 Aralık salı günü itibariyle start veriyor. 2022 Dünya Kupası sebebiyle ara verilen hem lig hem kupa mücadelelerinde futbol severleri heyecanlı ve keyifli maçlar bekliyor. 5. turda en dikkat çeken karşılaşma ise Karadeniz derbisi olarak da görülen Trabzonspor - Yılport Samsunspor maçının ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. Peki Trabzonspor - Yılport Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor - Yılport Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye Kupası 5. tur

Türkiye Kupası 5. tur heyecanının başlamasına sayılı günler kaldı. Futbol şöleninin olacağı 5. tur maçlarında birçok önemli maçlara konuk olacağız. Trabzonspor - Samsunspor maçı da bu maçlardan biri olacak.

TRABZONSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Kupası 5. tur Trabzonspor - Yılport Samsunspor maçı 21 Aralık Çarşamba günü saat 19:00’da başlayacak.

TRABZONSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Yılport Samsunspor maçı A SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.

TRABZONSPOR HAZIRLIKLARI SÜRDÜRDÜ

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 21 Aralık Çarşamba günü Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Karadeniz ekibi, 18 Aralık Pazar günü yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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ÖZGÜN
Bodrumspor - Yılport Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta?

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