Trabzonspor - Yılport Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kupası 5. tur müsabakaları 20 Aralık salı günü itibariyle start veriyor. 2022 Dünya Kupası sebebiyle ara verilen hem lig hem kupa mücadelelerinde futbol severleri heyecanlı ve keyifli maçlar bekliyor. 5. turda en dikkat çeken karşılaşma ise Karadeniz derbisi olarak da görülen Trabzonspor - Yılport Samsunspor maçının ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. Peki Trabzonspor - Yılport Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

Abone Ol