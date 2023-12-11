Trendyol Süper Lig 16. haftasında Trabzonspor evinde Samsunspor’u konuk edecek.
Trabzonspor,
16. haftasında evinde Samsunspor’u ağırlayacak. Karadeniz derbisinde iki takımın oynadığı son 10 maçta Trabzonspor’un 6 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.
rakibine karşı 3 kez galip gelirken 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Samsunspor ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayarak Trabzon’a moralli gidecek.
ise bu maçtan 3 puan alarak ligde 3. sıraya yerleşmeye çalışacak. Peki, Trabzonspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.
TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig 16. haftası Trabzonspor - Samsunspor maçı
16 Aralık Cumartesi saat 16.00
’da başlayacak. Karşılaşma
beIN SPORTS
ekranlarından naklen yayınlanacak.
TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU
TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
MUHTEMEL 11’LER
TRABZONSPOR
TRABZONSPOR
1 Uğurcan Çakır
6 Batista Mendy
18 Eren Elmalı
19 Stryger Larsen
24 Stefano Denswil
5 Berat Özdemir
7 Edin Visca
10 Abdülkadir Ömür
11 Anastasios Bakasetas
27 Trezeguet
30 Paul Onuachu
SAMSUNSPOR
SAMSUNSPOR
1 Okan Kocuk
5 Alim Öztürk
28 Soner Gönül
37 Lubo Satka
10 Olivier Ntcham
11 Emre Kılınç
13 Flavien Tait
21 Carlo Holse
24 Mickael Tirpan
48 Taylan Antalyalı
9 Marius Mouandilmadji
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
#Trabzonspor
#Samsunspor
#Trendyol 1. Lig
2 saat önce