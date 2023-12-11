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Süper Lig 16. haftasında Karadeniz derbisi: Trabzonspor 11 yıl sonra evinde Samsunspor’u ağırlıyor

Trendyol Süper Lig 16. haftasında Trabzonspor evinde Samsunspor’u konuk edecek. Abdullah Avcı önderliğinde çıkış yakalayan Trabzonspor ligin son 6 haftasında 4 galibiyet elde ederek 26 puanla 4. sırada yer aldı. Alman teknik adam Marcus Gisdol göreve geldikten sonra 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Samsunspor küme hattında toplanarak 14 puana ulaştı ve 17. sırada yer aldı. Nefes kesecek maçın ne zaman ve hangi gün oynanacağı ise merak konusu. Peki, Trabzonspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maç yayın bilgisi, kadrosu ve muhtemel 11’leri.

16:24 - 11/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig 16. haftasında Trabzonspor evinde Samsunspor’u konuk edecek.
Trendyol Süper Lig 16. haftasında Trabzonspor evinde Samsunspor’u konuk edecek.
Trabzonspor,
16. haftasında evinde Samsunspor’u ağırlayacak. Karadeniz derbisinde iki takımın oynadığı son 10 maçta Trabzonspor’un 6 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.
rakibine karşı 3 kez galip gelirken 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Samsunspor ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayarak Trabzon’a moralli gidecek.
ise bu maçtan 3 puan alarak ligde 3. sıraya yerleşmeye çalışacak. Peki, Trabzonspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 16. haftası Trabzonspor - Samsunspor maçı
16 Aralık Cumartesi saat 16.00
’da başlayacak. Karşılaşma
beIN SPORTS
ekranlarından naklen yayınlanacak.

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

TRABZONSPOR

1 Uğurcan Çakır

6 Batista Mendy

18 Eren Elmalı

19 Stryger Larsen

24 Stefano Denswil

5 Berat Özdemir

7 Edin Visca

10 Abdülkadir Ömür

11 Anastasios Bakasetas

27 Trezeguet

30 Paul Onuachu

SAMSUNSPOR

1 Okan Kocuk

5 Alim Öztürk

28 Soner Gönül

37 Lubo Satka

10 Olivier Ntcham

11 Emre Kılınç

13 Flavien Tait

21 Carlo Holse

24 Mickael Tirpan

48 Taylan Antalyalı

9 Marius Mouandilmadji

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

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#Trabzonspor
#Samsunspor
#Trendyol 1. Lig
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