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2,5 milyon sürücünün ceza puanı siliniyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısında alınan kararları açıkladı. Erdoğan, sürücülerin merakla beklediği ehliyet affına ilişkin, "Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz.” dedi. İşte detaylar.

09:23 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Ehliyet affı puan cezaları silinecek mi?

Ehliyet affı puan cezaları silinecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Erdoğan, sürücülerin merakla beklediği ehliyet affıyla ilgili kararı duyurdu.

Kimlerin trafik ceza puanları siliniyor?

"Trafik ceza puanlarıyla ilgili bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum." diyerek söze başlayan Erdoğan, "Ülkemizin karayolu altyapısı, bölünmüş yollar, köprüler ve tünellerle hızlı, konforlu güvenli yolculuğa uygun hale getirdik. Ölümlü trafik kazalarında neredeyse yarı yarıya azalma sağladık. Bireysel ve ticari karayolu kullanımındaki artış, kural ihlalleri sebebiyle sürücülerimizin ceza puanında ciddi yükselmelere sebebiyet verdi." ifadelerini kullandı.

Ehliyet affı

Geri alınan ehliyetler verilecek mi?

  • 2,5 milyon sürücünün ceza puanının silineceğini duyuran Erdoğan "Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. 2,5 milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesi ve 10 bine yakın ehliyetin iade edilecek sürecin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


#Trafik ceza puanları
#ehliyet affı
#cumhurbaşkanı erdoğan
1 saat önce
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2,5 milyon sürücünün ceza puanı siliniyor!
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