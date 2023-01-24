Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi hayata geçecek. Borç yapılandırma paketi ayrıntıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 2 bin liranın altındaki vergi borçları siliniyor, ehliyet affı geliyor. Paketin, SGK tarafından takip edilen sigorta primleri, vergi alacakları, kasa ve cari hesap düzeltmesi, matrah-vergi artırımı, stok affı gibi düzenlemeleri içereceği tahminler arasında. Bağ-Kur borçluları olmak üzere EYT'liler ödeyemedikleri prim günlerini kredi imkanı ile ödeyip emeklilik hakkına kavuşabilecekler. İşte yeni borç yapılandırma düzenlemesine ilişkin tüm detaylar.