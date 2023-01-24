Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ocak tarihli Kabine toplantısı ardından ehliyet affına dair şu açıklamayı yaptı: ''Sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz.

Yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinecek ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak." ifadesini kullandı. Karayolları Trafik Kanun'un suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere, aldıkları her ceza için esasları yönetmelikte belirlenen ceza puanları verilir.

Ceza puanı sorgulama

Sürücü belgesi ceza puanı nasıl sorgulanır?

Karayolları Trafik Kanununa göre araç sürücülerine trafikte suç sayılan bir fiili işlemeleri durumunda ceza olarak, yönetmelikle belirlenen miktarlarda ceza puanı verilmektedir. Peki, trafik ceza puanı nedir? Sürücü belgesi ceza puanı nasıl sorgulanır? Ehliyet ceza puanları nasıl öğrenilir?

Sürücüler trafik ceza puanlarını herhangi bir devlet kurumuna gitmeden, istedikleri gün ve saatte hiçbir ücret ödemeden e-Devlet sistemi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile yapabilirler.

e-Devlet Kapısı

Emniyet Genel Müdürlüğü

Sürücü Belgesi ve Şahıslara Yazılan Ceza Sorgulama.

Ehliyet trafik ceza puanı

Trafik ceza puanı nedir?

Sürücüler trafikte belirlenen kurallara uymadıkları takdirde ceza puanı kesiliyor. Kanuna göre, 100 ceza puanı limitini aşan sürücülere çok önemli yaptırımlar uygulanıyor. 1 yıl içerisinde 100 ceza puanını dolduran sürücülerin ehliyetlerine 2 ay boyunca ile el konulur ve eğitime tabi tutulur. Bir yıl bitmeden ikinci bir defa 100 ceza puanını dolduranların ehliyetlerine bu sefer 4 ay sürece el konulur psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulur. 1 yıl içerisinde üçüncü defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin ehliyeti iptal ediliyor. Alınan ceza puanları 1 yılın sonunda sıfırlanmaktadır.

Trafik ceza puanları

El konulan ehliyet geri nasıl alınır?

Ehliyetine el konulmuş sürücülerin ehliyetlerini tekrar alana kadar araç kullanmaları yasaktır. Ehliyetsiz araç kullananların tespit edilmeleri halinde 1 aydan 2 aya kadar hapis, ikinci tekrarında ise 2 aydan üç aya kadar hafif hapis cezası ve idari para cezasına çarptırılabilirler. Ehliyeti alınan sürücüler el koyma süresi bitiminde Trafik Denetle Şube Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat ederek ehliyetini geri alabilirler.







