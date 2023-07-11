Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ocak tarihli Kabine toplantısı ardından ehliyet affına dair şu açıklamayı yapmıştı: ''Sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz.

Yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinecek ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak." ifadesini kullandı. Karayolları Trafik Kanun'un suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere, aldıkları her ceza için esasları yönetmelikte belirlenen ceza puanları verilir.

Ceza puanı sorgulama

Sürücü belgesi ceza puanı nasıl sorgulanır?

Karayolları Trafik Kanununa göre araç sürücülerine trafikte suç sayılan bir fiili işlemeleri durumunda ceza olarak, yönetmelikle belirlenen miktarlarda ceza puanı verilmektedir. Peki, trafik ceza puanı nedir? Sürücü belgesi ceza puanı nasıl sorgulanır? Ehliyet ceza puanları nasıl öğrenilir?

Sürücüler trafik ceza puanlarını herhangi bir devlet kurumuna gitmeden, istedikleri gün ve saatte hiçbir ücret ödemeden e-Devlet sistemi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile yapabilirler.

e-Devlet Kapısı

Emniyet Genel Müdürlüğü

Sürücü Belgesi ve Şahıslara Yazılan Ceza Sorgulama.

Ehliyet trafik ceza puanı

Trafik ceza puanı nedir?

Sürücüler trafikte belirlenen kurallara uymadıkları takdirde ceza puanı kesiliyor. Kanuna göre, 100 ceza puanı limitini aşan sürücülere çok önemli yaptırımlar uygulanıyor. 1 yıl içerisinde 100 ceza puanını dolduran sürücülerin ehliyetlerine 2 ay boyunca ile el konulur ve eğitime tabi tutulur. Bir yıl bitmeden ikinci bir defa 100 ceza puanını dolduranların ehliyetlerine bu sefer 4 ay sürece el konulur psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulur. 1 yıl içerisinde üçüncü defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin ehliyeti iptal ediliyor. Alınan ceza puanları 1 yılın sonunda sıfırlanmaktadır.

Trafik ceza puanları

El konulan ehliyet geri nasıl alınır?

Ehliyetine el konulmuş sürücülerin ehliyetlerini tekrar alana kadar araç kullanmaları yasaktır. Ehliyetsiz araç kullananların tespit edilmeleri halinde 1 aydan 2 aya kadar hapis, ikinci tekrarında ise 2 aydan üç aya kadar hafif hapis cezası ve idari para cezasına çarptırılabilirler. Ehliyeti alınan sürücüler el koyma süresi bitiminde Trafik Denetle Şube Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat ederek ehliyetini geri alabilirler.

2023 trafik cezaları listesi

Güncel trafik cezaları fiyat listesine bakıldığında ciddi oranda artış olduğu görülüyor. Örneğin; 2022'de kırmızı ışıkta geçmenin bedeli olan 427 TL trafik cezası, 2023'te 951 TL'ye çıkarılacak. İşte gelen zamlarla birlikte yeni EGM 2023 trafik cezaları listesi:

Kırmızı ışıkta geçmek 951 TL

Hız sınırını %10 - %30'a kadar aşmak 951 TL

Hız sınırını %30 - %50'ye kadar aşmak 1979 TL

Hız Sınırını %50'den fazla aşmak 4064 TL

Alkollu araç kullanmak (İlk yakalanma) 4064 TL

Alkollu araç kullanmak (İkinci yakalanma) 5096 TL

Engelliler için ayrılan yere park etmek 873 TL

Emniyet kemeri kullanmamak 436 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanmak 951 TL

Alkol testine itiraz etmek 8551 TL

Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak 951 TL

Yasak olan yerde sollama yapmak 951 TL

Şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarına uymamak 642 TL

Çakar veya siren kullanmak 4064 TL

Ehliyetsiz araç kullanmak 8190 TL

Drift atmak 0342 TL

Uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmak 20977 TL

Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak 1671 TL

Aracı plakasız kullanmak 5154 TL

Araca sahte plaka takmak 20302 TL

Emniyet şeridini ihlal etmek 4064 TL

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 436 TL

Takip mesafesine uymamak 436 TL