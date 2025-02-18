Trafik cezaları 2025: 23/2-a kodlu ceza nedir? 23/2-a cezası ne kadar?

2025 yılı itibarıyla trafik cezalarında da güncellemeye gidildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın yayınladığı trafik ceza rehberindeki bilgilere göre, 23/2-a kodlu ceza 'Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak' olarak ifade edilmektedir. Peki 23/2-a kodlu ceza nedir? 23/2-a cezası ne kadardır?
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın resmi internet adresinde (trafik.gov.tr) 2025 yılı Trafik Ceza Rehberi yayımlandı. Buna göre, 23/2-a kodlu ceza da sürücüler tarafından en fazla araştırılan konulardan oldu. İşte 23/2-a kodlu cezanın ücretlendirilmesi ve diğer detaylar.
23/2-a CEZA KODU NEDİR?
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresinde (trafik.gov.tr) yer alan bilgilere göre, 23/2-a kodlu ceza 'Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak' olarak yer almaktadır.
23/2-a KODLU CEZA NE KADAR?
23/2-a kodlu Araç tescil belgesini araçta bulundurmama cezası sürücüye 843 TL olarak uygulanmaktadır. Yüzde 25 indirimli tutar ise 632,25 TL'dir. Sürücülere uygulanacak ceza puanı ise 10'dur.
Tescil kayıtlarından gerekli bilgileri tespit edilemeyen araçlar eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edilir.
2025 YILI TRAFİK CEZALARI ARTTI
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre bu yıl uygulanacak trafik ceza miktarları açıklandı.
‘Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak belirlenmesi, yeni yılda uygulanacak trafik cezası miktarlarını da artırdı. Bu çerçevede yetkisi olmadığı halde araçlarına “çakar” olarak tabir edilen sesli ya da ışıklı uyarı cihazı takanlara ilk seferde 138 bin 172 lira, aynı yıl içerisinde ihlalin tekrar edilmesi durumunda ise 276 bin 345 lira ceza yazılacak. Emniyet şeridini ihlal eden ve ikaz edilen kurullara uymayan sürücülere ise 9 bin 267 lira ceza kesilecek. Engelliler için ayrılan park yerlerini ihlal etmenin cezası ise bin 986 lira olarak belirlendi. Trafik güvenliğini tehlikeye sokan “drift” veya “spin” atanların 46 bin 392 lira ceza ödemek zorunda kalacağı yeni cezalarda, uyuşturucu madde etkisinde araç kullananlar 47 bin 842 lira ödeyecek ve sürücü belgelerine 5 yıllığına el konulacak. Abartılı egzoz kullanmanın cezası ise 9 bin 267 lira olarak belirlendi.