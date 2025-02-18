Trafik cezaları 2025: 23/2-a kodlu ceza nedir? 23/2-a cezası ne kadar?

‘Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak belirlenmesi, yeni yılda uygulanacak trafik cezası miktarlarını da artırdı. Bu çerçevede yetkisi olmadığı halde araçlarına “çakar” olarak tabir edilen sesli ya da ışıklı uyarı cihazı takanlara ilk seferde 138 bin 172 lira, aynı yıl içerisinde ihlalin tekrar edilmesi durumunda ise 276 bin 345 lira ceza yazılacak. Emniyet şeridini ihlal eden ve ikaz edilen kurullara uymayan sürücülere ise 9 bin 267 lira ceza kesilecek. Engelliler için ayrılan park yerlerini ihlal etmenin cezası ise bin 986 lira olarak belirlendi. Trafik güvenliğini tehlikeye sokan “drift” veya “spin” atanların 46 bin 392 lira ceza ödemek zorunda kalacağı yeni cezalarda, uyuşturucu madde etkisinde araç kullananlar 47 bin 842 lira ödeyecek ve sürücü belgelerine 5 yıllığına el konulacak. Abartılı egzoz kullanmanın cezası ise 9 bin 267 lira olarak belirlendi.