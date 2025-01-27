Trafik cezaları 2025: 34/a Trafik ceza kodu nedir, 34/a cezası ne kadar?

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nca, trafik cezalarına ilişkin yeni ücretlendirmeler açıklandı. Buna göre 34/a ceza kodu ile ceza alan sürücüler, maddenin içeriğini ve ücret miktarını araştırmaya başladı. İşte 34/a trafik ceza kodu ve ücreti.





34/a TRAFİK CEZA KODU NEDİR, CEZASI NE KADAR?





EGM tarafından yayınlanan, 2025 trafik cezaları tarifesine göre, 34/a ceza kodlu 'Muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkarılması', trafik ihlali konusunun, cezai ücretlendirmesi araç sahibine 2 bin 167 TL olarak açıklanmıştır. Cezaların 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda yüzde 25 indirimli olarak, 1.625 TL tahsil edilmektedir.





34/a Kanun maddesine göre diğer hususlar şu şekilde;





Bu maddeye istinaden trafikten men edilen araçlara, muayenelerini yaptırmak amacıyla ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir.





2025 TRAFİK CEZALARI YÜZDE 43,93 ZAMLANDI





Trafik cezaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre, yeni yılda yüzde 43,93 zamlı uygulanacak.





Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak belirlenmesinin ardından bugünden itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları da güncellendi.





Buna göre, yetkisi olmadığı halde aracında "çakar" olarak tabir edilen ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takanlara ve kullananlara, ilk seferde 138 bin 172 lira, bir yıl içinde iki ve daha fazla ihlal durumunda ise 276 bin 345 lira ceza kesilecek.





Park ve duraklama yasaklarına, dönüş ve geçme kurallarına, kavşaklarda geçiş hakkına, indirme ve bindirme kurallarına uymayanlar, emniyet kemeri, kask ve koruma gözlüğü kullanmayanlar, trafik kurallarına uymayan yayalar ile araçlardan bir şey atan veya dökenler, araçlarda yüksek seste müzik açanlar, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayanlar 993 lirayla cezalandırılacak.





Emniyet şeridini gereksiz yere kullanan ve kural ihlali yapanlar, 9 bin 267 lira cezayla karşılaşacak.





Engellilerin araçları için ayrılan alanlara park edenlere ise 1986 lira ceza kesilecek.







