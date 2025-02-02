Trafik cezaları 2025: 36/3-c trafik ceza kodu nedir, 36/3-c cezası ne kadar?

Araç sürücüleri yazılan cezalara ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 36/3-c kodlu trafik cezası da merak edilenlerden. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayınlanan rehberde, 36/3-c kodlu trafik cezasına ilişkin detaylar yer alıyor. İşte 36/3-c kodlu trafik cezası.





36/3-c KODLU TRAFİK CEZASI NE KADAR?





EGM'nin 2025 yılı için yayımladığı trafik ceza listesinde, 36/3-c kodlu trafik cezası "Sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araç kullanmak" olarak geçmektedir. 2025 yılında 36/3-c kodlu ceza, kullananlara ve kullandıranlara 18 bin 677 TL olarak açıklandı. Cezanın yüzde 25 indirimli ödenmesi durumunda 14 bin 7 TL olarak tahsil ediliyor.





Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracının kullanılmasına izin veren sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenir.





ARAÇ PLAKASINA YAZILAN CEZA SORGULAMA NASIL YAPILIR?





Araç plakasına yazılan ceza sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden sorgulanabilmektedir.





TRAFİK CEZASINDA İNDİRİM





Trafik cezası kesilen sürücüler, erken ödeme yaparlarsa yüzde 25 indirimli ödeme gerçekleştirebilirler. Sürücülerin indirim imkanından yararlanabilmeleri için, cezanın kesildiği günden itibaren 15 gün içinde ödeme yapmaları gerekir. 15 gün içinde ödemeyenlere indirim imkanı sunulmaz. Erken ödemede yapılan indirim dışında, trafik cezasını geç ödeyen sürücülere de yüzde 5 oranında gecikme zammı ilave edilir.





CEZA PUANI UYGULAMA





Karayolları Trafik Kanun'un suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere, aldıkları her ceza için esasları yönetmelikte belirlenen ceza puanları verilir. Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri (2) ay süre ile geri alınır ve eğitime tabi tutulurlar.

Aynı yıl içinde ikinci defa (100) puanı dolduran sürücülerin sürücü belgeleri (4) ay süre ile geri alınarak psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar. Muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali bulunmayanların belgeleri, süresi sonunda iade edilir. Bir yıl içinde üç defa (100) ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri süresiz olarak iptal edilir. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri ise (1) yıl süre ile geri alınır.

Sürücü belgeleri geri alınan sürücüler, sürücü belgesine el koyan trafik birimine veya en yakın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne alıkoyma süresinin bitiminde dilekçe ile başvurarak sürücü belgelerini geri alabilirler.



