Toplum Yararına Programlar (TYP) kura sonuçları araştırmaları devam ediyor. TYP kura sonuçları ve isim listesi İŞKUR üzerinden başvuru yapanlarca sorgulanıyor. İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden ilan ediliyor. Peki, İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? TYP sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte TYP sorgulama ekranı.