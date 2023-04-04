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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Trafik sigortası yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte, Zorunlu Trafik Sigortası'nda hasarsızlık indirimi ve hasar sonrası prim artırım oranlarında değişiklik yapıldı. Yönetmelikle tablolarda yapılan düzenlemeye göre, elektrikli araçlar için yüzde 10 prim indirimi uygulanabilecek. Kararla birlikte hasarsızlık ve hasar sebebiyle prim artırım oranları da değişti. Peki hasarsızlık indirimi yüzde kaç oldu? İşte trafik sigortası tavan fiyatlarında son durum.

11:44 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Trafik sigortası hasarlı hasarsız prim oranı

Trafik sigortası hasarlı hasarsız prim oranı

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali̇ Sorumlulukk Si̇gortasında Tari̇fe Uygulama Esasları Hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldı. Buna göre, hasarın giderilmesinde ve tazminatın ödenmesinde, orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi halinde yüzde 20’ye kadar indirim uygulanabilecek.

Trafik sigortası tavan fiyatları

Trafik sigortası tavan fiyatları son durum ne?

Trafik sigortası tavan fiyatları 1 Mayıs'ta yüzde 5 artırımlı olacak. Mayıstan itibaren aylık tavan fiyat artışı ise yüzde 2 olacak.

Elektrikli araçlara prim indirimi ne kadar oldu?

Elektrikli araçlar için yüzde 10 zorunlu trafik sigortası prim indirimi uygulanabilecek.

Trafik sigortası hasarlı prim oranı

Hasarlı-hasarsızlık prim artırım ne kadar oldu?

Hasarsızlık indirim yüzdesi de değişti. Kararla birlikte hasarsızlık ve hasar sebebiyle prim artırım oranları da değişti.

Hasarsızlık indirimi yüzde 50'ye kadar yapılabilecek. Buna karşılık hasar nedeniyle primle yüzde 200 artırılabilecek.


#Trafik sigortası tavan fiyatları
#Trafik sigortası
#Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
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