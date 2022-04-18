Trafik sigortası primleri ne kadar arttı? Artış ne zaman gerçekleşecek?

Zorunlu Trafik Sigortası aylık prim artışına düzenleme geldi. Düzenlemeye göre, aylık artış oranı belli oldu. Peki, 2022 trafik sigorta primleri ne kadar?

TRAFİK SİGORTASI NE KADAR OLDU?

Zorunlu trafik sigortasında aylık prim artışına düzenleme geldi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu

(SED­DK), yayımladığı genelgeyle sigorta şirket­lerine prim­leri her ay yüzde 2.25 artırma yetkisi verdi.

Söz konusu artış şubat ayından bu yana yüzde 1.5 olarak uygulanıyordu. Yeni oran, mayıs ayından itibaren geçerli olacak.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI NEDİR?

Zorunlu trafik sigortası, trafiğe çıkacak olan her araç sahibinin yaptırmasının zorunlu olduğu bir sigorta türüdür. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde düzenlenen bu sigorta çeşidi, herhangi bir hasar oluştuğu zaman karşı tarafta oluşabilecek olan maddi ve bedensel zararları üstlenir. Trafik sigortalarının her yıl belirli limitler kapsamında, kaza esnasında araç sahibinde ve araçta oluşabilecek hasarları karşılayabilmesi için yapılır.