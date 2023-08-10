Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonu ne zaman başlayacak, hangi gün?
TRENDYOL 1. LİG 2023-2024 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ GÜN?
Trendyol 1. Lig, yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Ligde ilk yarı 25 Aralık'ta yapılacak 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarısı 12 Ocak'ta başlayacak ligde normal sezon 12 Mayıs 2024'te tamamlanacak ve ardından play-off müsabakaları oynanacak.
Sadece 28. hafta müsabakaları yerel seçimler nedeniyle hafta içinde yapılacak.
TRENDYOL 1. LİG 2023-2024 1. HAFTA FİKSTÜRÜ
Trendyol 1. Lig'de ilk haftanın müsabaka programı şöyle:
21.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
12 Ağustos Cumartesi:
17.00 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor (Aktepe)
19.15 Bitexen Giresunspor-Bodrumspor FK (Çotanak Spor Kompleksi)
21.45 Kocaelispor-Manisa FK (Kocaeli)
17.00 Tuzlaspor-Ahlatcı Çorum FK (Sancaktepe 15 Temmuz)
17.00 Gençlerbirliği-Ümraniyespor (Aktepe)
19.15 Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor (Çotanak Spor Kompleksi)
21.45 Göztepe-Sakaryaspor (Spor Toto Akhisar)
21.00 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Altay (11 Nisan)
TRENDYOL 1. LİG YABANCI OYUNCU SINIRI KAÇ?
Takımlar 30 futbolcudan oluşacak A takım listelerinde en az biri 1 Ocak 1999 ve sonrası doğumlu olmak üzere 8 yabancı oyuncu bulundurabilecek.
Kulüpler, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan 8 futbolcuya ilaveten Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilecek.
Takımlar, 8 yabancı futbolunun tamamını müsabaka listesine yazdırabilecek ama aynı anda 5 yabancı oyuncuyu oynatabilecek. Kulüpler, Türki Cumhuriyetler ile Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan futbolculardan birini, yabancı statüsüne takılmadan müsabaka listesine yazdırarak sahaya sürebilecek.