Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonu ne zaman başlayacak, hangi gün?

Takımlar 30 futbolcudan oluşacak A takım listelerinde en az biri 1 Ocak 1999 ve sonrası doğumlu olmak üzere 8 yabancı oyuncu bulundurabilecek.

Kulüpler, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan 8 futbolcuya ilaveten Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilecek.