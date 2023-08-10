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Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonu ne zaman başlayacak, hangi gün?

Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonu uzun bir aranın ardından tüm heyecanı ve coşkusuyla kaldığı yerden devam ediyor. Sezonun ilk maçında Boluspor ve Adanaspor karşı karşıya gelecek. 2. Lig’in yeni ekipleri Kocaelispor, Şanlıurfaspor ve Çorum FK 12-13-14 Ağustos tarihlerinde sahaya çıkacak. Süper Lig’den düşen Giresunspor - Bodrum FK ile Ümraniyespor ise Gençlerbirliği deplasmanında olacak. Peki, Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonu ne zaman başlayacak, hangi gün? İşte Trendyol 1. Lig 2023-2024 1. hafta fikstürü.

11:11 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonu ne zaman başlayacak, hangi gün?

Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonu ne zaman başlayacak, hangi gün?

'de 2023-2024 sezonu, yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Ligde geçen sezon Süper Lig'den düşen Bitexen Giresunspor ve Ümraniyespor'un yanı sıra Adanaspor, Altay, Ankara Keçiörengücü, Teksüt Bandırmaspor, Bodrum FK, Ahlatcı Çorum FK, Boluspor, Erzurumspor FK, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Kocaelispor, Manisa FK, Sakaryaspor, Şanlıurfaspor ve Tuzlaspor katılacak. Toplam 14 ilden 18 takımın yer alacağı ligde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Yeni Malatyaspor hakları saklı kalmak kaydıyla mücadele edemeyecek. Trendyol 1. Lig 2023-2024 1. hafta fikstürüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRENDYOL 1. LİG 2023-2024 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ GÜN?

Trendyol 1. Lig, yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Ligde ilk yarı 25 Aralık'ta yapılacak 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarısı 12 Ocak'ta başlayacak ligde normal sezon 12 Mayıs 2024'te tamamlanacak ve ardından play-off müsabakaları oynanacak.

Sadece 28. hafta müsabakaları yerel seçimler nedeniyle hafta içinde yapılacak.

TRENDYOL 1. LİG 2023-2024 1. HAFTA FİKSTÜRÜ

Trendyol 1. Lig'de ilk haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

21.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

12 Ağustos Cumartesi:

17.00 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor (Aktepe)

19.15 Bitexen Giresunspor-Bodrumspor FK (Çotanak Spor Kompleksi)

21.45 Kocaelispor-Manisa FK (Kocaeli)

13 Ağustos Pazar:

17.00 Tuzlaspor-Ahlatcı Çorum FK (Sancaktepe 15 Temmuz)

17.00 Gençlerbirliği-Ümraniyespor (Aktepe)

19.15 Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

21.45 Göztepe-Sakaryaspor (Spor Toto Akhisar)

14 Ağustos Pazartesi:

21.00 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Altay (11 Nisan)

TRENDYOL 1. LİG YABANCI OYUNCU SINIRI KAÇ?

Takımlar 30 futbolcudan oluşacak A takım listelerinde en az biri 1 Ocak 1999 ve sonrası doğumlu olmak üzere 8 yabancı oyuncu bulundurabilecek.

Kulüpler, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan 8 futbolcuya ilaveten Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilecek.

Takımlar, 8 yabancı futbolunun tamamını müsabaka listesine yazdırabilecek ama aynı anda 5 yabancı oyuncuyu oynatabilecek. Kulüpler, Türki Cumhuriyetler ile Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan futbolculardan birini, yabancı statüsüne takılmadan müsabaka listesine yazdırarak sahaya sürebilecek.



#Trendyol 1. Lig
#2023-2024 sezonu
#TFF 1. Lig
43 dakika önce
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