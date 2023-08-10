Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var?
TRENDYOL 1. LİGDE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol 1. Lig'de ilk haftanın müsabaka programı şöyle:
21.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
12 Ağustos Cumartesi:
17.00 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor (Aktepe)
19.15 Bitexen Giresunspor-Bodrumspor FK (Çotanak Spor Kompleksi)
21.45 Kocaelispor-Manisa FK (Kocaeli)
17.00 Tuzlaspor-Ahlatcı Çorum FK (Sancaktepe 15 Temmuz)
17.00 Gençlerbirliği-Ümraniyespor (Aktepe)
19.15 Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor (Çotanak Spor Kompleksi)
21.45 Göztepe-Sakaryaspor (Spor Toto Akhisar)
21.00 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Altay (11 Nisan)
SEZON TAKVİMİ
Trendyol 1. Lig, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.
Ligde ilk yarı 25 Aralık'ta yapılacak 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarısı 12 Ocak'ta başlayacak ligde normal sezon 12 Mayıs 2024'te tamamlanacak ve ardından play-off müsabakaları oynanacak.
Sadece 28. hafta müsabakaları yerel seçimler nedeniyle hafta içinde yapılacak.
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
Futbolda, 26 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 15 Eylül'de sona erecek.
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.
KAÇ TAKIM ÇIKACAK, KAÇ TAKIM DÜŞECEK?
Sıralamada yer alacak ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği organizasyonda, takip eden 5 ekip de Süper Lig'e yükselen son takım olmak için mücadele edecek. Bu sezona kadar 4 takımın katıldığı play-off etabında değiştirilen statüyle, ligi 3. sırada bitirecek ekip doğrudan play-off finaline yükselecek.
Normal sezonda 4, 5, 6 ve 7. sırada yer alan takımlar, tek maç eleme usulüne göre birbirleriyle karşılaşacak. Müsabakalar, ligi 4'üncü ve 5'inci basamakta bitiren ekiplerin sahasında oynanacak.
Bu mücadeleleri kazanan takımlar, ilk mücadeleyi ligi daha alt sırada bitiren ekibin sahasında oynanacak şekilde, çift maç eleme usulüne göre yapacak. İki müsabaka sonunda rakibine üstünlük kuran ekip, adını play-off finaline yazdıracak.
Ligde son 3 sırada yer alacak ekipler TFF 2. Lig'e düşecek.