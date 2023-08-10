yeni sezonu yarın oynanacak Boluspor - Adanaspor maçı ile start verecek. Ligde ilk yarı 25 Aralık'ta yapılacak 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarısı 12 Ocak'ta başlayacak ligde normal sezon 12 Mayıs 2024'te tamamlanacak ve ardından play-off müsabakaları oynanacak. Sadece 28. hafta müsabakaları yerel seçimler nedeniyle hafta içinde yapılacak. Peki, Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte haftanın fikstürü.