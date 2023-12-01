"Troy kart nedir, ne işe yarar? Troy kart hangi bankalarda var, kullanıyor?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Troy kart, Bankalararası Kart Merkezi tarafından kurulan ve ilk yerli ödeme sistemidir. Bankalar, 2015 yılında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) öncülüğünde bir araya gelerek yerel kart şeması TROY'u kurdu. Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY, 2016 yılında faaliyete geçti. İşte konu hakkında detaylar...

TROY KART NEDİR?

TROY, Türkiye'nin Ödeme Yöntemi anlamına gelmektedir. Bankalararası Kart Merkezi tarafından 2015 yılında kurulan bu ödeme sistemi, banka kartları, kredi kartları ve ön ödemeli kartlarda kullanılmaktadır.





TROY KARTA NASIL GEÇİLİR?

Müşterisi olduğunuz banka veya elektronik para kuruluşundan talep etmeniz halinde yeni bir Troy kartı isteyebilir veya mevcut kartınızı Troy ile değiştirebilirsiniz. Temassız özellikli Troy logolu kartlarla da temassız sembolü olan her yerde ödeme yapabilirsiniz. Bu isteğinizi bankanıza özellikle belirtmenizde fayda var. Troy kart ile nakit para çekebileceğiniz ATM'leri de Troy'un web sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.





TROY KART ATM'DE GEÇİYOR MU?

TROY kartınızı yurtiçindeki tüm bankalara ait ATM ve POS cihazlarında kullanabilirsiniz.





TROY KART TEMASSIZ MI?

Ayrıca artık telefonunuzla da temassız ödeme yapabilirsiniz! TROY mobil temassız ödeme teknolojisi sayesinde cep telefonu aracılığıyla temassız, hızlı ve güvenli ödeme imkânı sunulmaya başlandı.





TROY KART POS CİHAZINDA KULLLANILIR MI?

TROY logolu kartınızı yurtiçindeki tüm bankalara ait ATM ve POS cihazlarında kullanabilirsiniz. TROY logolu kartımı e-ticaret işlemlerinde kullanabilir miyim? Evet, TROY logolu kartınızla e-ticaret işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

TROY KART İLE İNTERNETTEN ALIŞ VERİŞ YAPILIR MI?

TROY logolu banka kartınız ile ATM'den nakit para çekebilir ve POS üzerinden alışveriş yapabilir, internet ve mobil alışverişlerinizde de güvenle kullanabilirsiniz. Üstelik banka kartı ile yapılan alışverişlerde, tutarın doğrudan hesaptan düşmesi sayesinde harcama kontrolünü de sağlarsınız.





TROY BANKA KARDI VEREN BANKALAR HANGİLERİ?





Troy banka kartı veren finansal kuruluşlar:





Akbank

Aktif Bank

Albaraka

Anadolubank

Emlak Katılım

QNB Finansbank

Garanti BBVA

Halkbank

ING Bank

Kuveyt Türk

PTT

Şekerbank

TEB

Türkiye Finans

Türkiye İş Bankası

Vakıfbank

Vakıf Katılım

Yapı ve Kredi Bankası

Ziraat Bankası

TROY KREDİ KARTI VEREN BANKALAR LİSTESİ

Troy kredi kartı veren finansal kuruluşlar:

Akbank

Alternatif Bank

Anadolubank

QNB Finansbank

Garanti BBVA

Halkbank

Kuveyt Türk

Şekerbank

TEB

Türkiye Finans

Türkiye İş Bankası

Vakıfbank

Yapı ve Kredi Bankası

Ziraat Bankası

TROY ÖN ÖDEMELİ KART VEREN BANKALAR

Troy ön ödemeli kart veren finansal kuruluşlar:

Aktif Bank

Denizbank

Halkbank

TURK Elektronik Para (Param)

İninal

PeP

PTT

United Payment