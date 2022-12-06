Yürek Çıkmazı bu akşam var mı? 6 Aralık TRT 1 yayın akışı

TRT 1 Yayın Akışı Programı - TV de Bugün TRT 1 kanalında yayınlanacak olan dizi, film ve diğer programların günlük yayın akışı bilgilerine bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz.
05 Aralık 2022 Tarihli TRT 1 Yayın Akışı
TRT 1 canlı yayın akışı programı şöyle;
- 08:45 Bu Toprağın Sesi
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Yeşil Deniz
- 17:00 Ana Haber
- 17:55 İddiaların Aksine
- 18:00 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması Fas-İspanya
- 20:00 Gönül Dağı Özel
- 22:00 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması Portekiz-İsviçre
- 00:00 Ceviz Ağacı (Yerli Sinema)