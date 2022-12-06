Özgün Yürek Çıkmazı bu akşam var mı? 6 Aralık TRT 1 yayın akışı
ÖZGÜN HABERLER

Yürek Çıkmazı bu akşam var mı? 6 Aralık TRT 1 yayın akışı

TRT 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Diziseverler, yayın akışı listesinde izlediği dizileri ve Dünya Kupası maçlarını sorgulamaya devam ediyor. TRT 1 yayın akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. Yürek Çıkması bu akşam var mı? 6 Aralık TRT 1 yayın akışı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
TRT 1 yayın akışı bugün hangi maçlar, diziler var? Yürek Çıkmazı yeni bölüm var mı ne zaman? TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 ARALIK 2022
TRT 1 yayın akışı

TRT 1 Yayın Akışı Programı - TV de Bugün TRT 1 kanalında yayınlanacak olan dizi, film ve diğer programların günlük yayın akışı bilgilerine bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz.

05 Aralık 2022 Tarihli TRT 1 Yayın Akışı

TRT 1 canlı yayın akışı programı şöyle;
TOGGa yoğun ilgi

TOGG'a yoğun ilgi

İstanbul Havalimanı'nda görücüye çıktı.
Ronaldonun gözü çeyrek finalde

Ronaldo'nun gözü çeyrek finalde

​Dünya Kupası'nda günün programı.
Dosta güç düşmana korku verdiniz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'daki 'Kardeş Yumruğu' tatbikatına katılan askerlere seslendi.

MSB kazanın sebebini açıkladı.

Hedefler tam isabetle vuruldu.

​Yunanistan'ın adalardaki tatbikatlarına tepki: Barış istemiyorlarsa biz de gereğini yaparız.

Kimse girmeye cesaret edemiyordu: İki köyün arasında bulundu.

"İlk defa gördüm doğal olmadığı çok açık."
TTZA Kobra ve Ejder Yalçın performanslarıyla göz kamaştırdı
Ekonomi

TTZA Kobra ve Ejder Yalçın performanslarıyla göz kamaştırdı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 94 personele TTZA Kobra ve Ejder Yalçın aracı sürücü eğitimi kursu verildi. Dosta güven düşmana korku salan TTZA Kobra ve Ejder Yalçın araçları performanslarıyla göz doldurdu.
Uluslararası Af Örgütü Kanada: Çin destekli siber saldırıya uğradık
Dünya

Uluslararası Af Örgütü Kanada: Çin destekli siber saldırıya uğradık

Uluslararası Af Örgütü'nün Kanada şubesinden yapılan açıklamada, siber saldırıların ilkinin 5 Ekim'de tespit edildiği belirtildi. Adli soruşturmacıların ve siber güvenlik uzmanlarının olayı araştırmaya başladığı ifade edilen açıklamada, siber saldırı nedeniyle kurumun faaliyetlerinin yaklaşık 3 haftadır sekteye uğradığı vurgulandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Sekreter Ketty Nivyabandi, sistemlerindeki aramalara bakıldığında bu saldırının özellikle sadece Çin ve Hong Kong ile bağlantılı olduğunu ve önde gelen birkaç Çinli aktivisti de hedef aldığını belirtti.
Bakan Akar: Türkiye ve Azerbaycan'a tehdit nereden gelirse tek yumruk oluruz
Gündem

Bakan Akar: Türkiye ve Azerbaycan'a tehdit nereden gelirse tek yumruk oluruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile iki ordu komuta kademesi ‘Kardeş Yumruğu’ Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı’nın ‘Seçkin Gözlemci Günü’nde’ takip etti. Açıklamalarda bulunan Bakan Akar, Türkiye ve Azerbaycan’a yönelik tehdit veya provokasyonun, nereden ve kimden gelirse gelsin her iki ülkeye yönelik olduğunu kabul edeceklerini belirterek, "Dostumuzu birlikte dost görür, düşmanımızı da yine birlikte düşman biliriz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.