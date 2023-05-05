TABİİ
8 televizyon, 17 radyo kanalı, 7 uluslararası dijital haber platformu, çok sayıda uygulama, ulusal ve uluslararası düzeyde onlarca etkinlik ile 41 dil ve lehçede dünyanın 7 kıtasında yankılanan TRT, yeni bir projeyi hayata geçirdi. Yeni bir dijital platform olan Tabii'de şu anda orijinal içerikler bulunuyor.
TRT TABİİ'DE HANGİ İÇERİKLER VAR?
Modern Doğu Masalları, Koyu Beyaz, Son Gün, Kapı, Hay Sultan, Şanzelize Düğün Salonu, Derin Mor, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Küçük Dahi İbn-i Sina, Akif, Şebeke, Adalet, Aşkımız Yeter, Dayton ve Yangın Günleri dahil olmak üzere toplamda 184 yeni bölüm ile 30'un üstünde proje yer almaktadır.
TABİİ'NİN ORJİNAL İÇERİKLERİ
Hür
Altay
Kapı
Akif
Şebeke
Son Gün
Derin Mor
Üniversdeli
Koyu Beyaz
Aşkımız Yeter
Yangın Günleri
Eyvah Ramazan Bey
Mahsusa Trablusgarb
Modern Doğu Masalları
Şanzelize Düğün Salonu
Mevlana Celaleddin Rumi
Organizasyon Bizim İşimiz
1973 Biltmore Oteli Cinayeti
TABİİ NE ZAMAN YAYINA BAŞLAYACAK?
Tabii'nin internet sitesi 7 Mayıs tarihinde kullanıma açılacak.
TRT TABİİ'YE NASIL GİRİŞ YAPILIR?
TRT Tabii platformuna aşağıdaki link üzerinden platforma erişim sağlayabilirsiniz:
TABİİ'DE HANGİ DİLLERDE YAYIN OLACAK?
Tabii'de Türkçe, Arapça, Urduca, İspanyolca ve İngilizce dillerinde yayın yapılacak.