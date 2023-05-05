8 televizyon, 17 radyo kanalı, 7 uluslararası dijital haber platformu, çok sayıda uygulama, ulusal ve uluslararası düzeyde onlarca etkinlik ile 41 dil ve lehçede dünyanın 7 kıtasında yankılanan TRT, yeni bir projeyi hayata geçirdi. Yeni bir dijital platform olan Tabii'de şu anda orijinal içerikler bulunuyor.