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TRT1 Kasaba Doktoru 23. bölüm full izle!

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kasaba Doktoru dizisi, 23. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. 4 Kasım akşamı yayınlanan yeni bölümüyle diziyi TRT1 ekranlarında yayınlandığı saatler izleyemeyenler ve tekrar izlemek isteyenler tarafından "Kasaba Doktoru 23. özeti bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Kasaba Doktoru 23. bölümünü seyredemeyen izleyiciler Kasaba Doktoru 23. bölüm özeti full izleme linki ve Kasaba Doktoru 24. bölüm fragmanı haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TRT1 Kasaba Doktoru 23. bölüm full özet İZLE: 4 Kasım Kasaba Doktoru dizisinde ne oldu?
Kasaba Doktoru 23. bölüm

TRT1'de Cuma akşamları yayınlanan Kasaba Doktoru dizisini canlı izlemek isteyenler, Kasaba Doktoru canlı izle! TRT 1 Kasaba Doktoru 23. bölüm canlı izle! Kasaba Doktoru son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Kasaba Doktoru canlı izleme linki var mı? 4 Kasım TRT 1 canlı izleme linki ve Kasaba Doktoru 24. bölüm fragmanı haberimizde.

KASABA DOKTORU 23. BÖLÜM ÖZETİ

Neslihan'ın planı, Hakan ve Yalçın'ın durumunu tehlikeye sokar. Erol'u getirmek için sadece 24 saatleri vardır. Bu sırada Neslihan, Hakan'ı polislere yem etme düşüncesiyle Yalçın'ı kendi tarafına çekmek için vaatlerde bulunur. Başta Mine olmak üzere tüm Uluçınarlılar Hakan'ı ve hastaneyi kurtarmak için çabalamaktadır. Leyla, Ömer'e karşı hala mesafelidir fakat Ömer'in Ankara'ya gitme ihtimali onu fena halde huzursuz etmektedir. Ömer ve Berk'in tanıdığı geçmişten gelen bir misafir Leyla'nın tüm dengesini bozar. Mesleki anlamda Leyla ile rekabete giren bu genç kadın yeteneği ile Hakan'ın da gözünden kaçmaz. Mine, Hakan'a bir teklif yapar. Hakan geçmişinde aile sıcaklığını tatmamış olması ve ailesi olarak gördüğü hastanenin tehlike altında olması sebebiyle Mine'nin teklifine mesafeli yaklaşır. Acile gelen gizemli bir adam Hakan'ı derinden sarsar.

KASABA DOKTORU 23. BÖLÜM FULL İZLE

TRT1 ile Kasaba Doktoru 23. son bölüm full izle linki ve tüm detaylar şöyle;

TRT1 ile Kasaba Doktoru 23. bölüm full izle! Kasaba Doktoru son bölüm tek parça izleme linki..

KASABA DOKTORU 23. BÖLÜM FUL İZLE

KASABA DOKTORU 24. BÖLÜM FRAGMANI

KASABA DOKTORU OYUNCULARI

Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner

Hazal Subaşı : Dr. Leyla

Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen

Vildan Atasever : Başhemşire Mine

Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın

Özgün Karaman : Bora

Barış Yıldız : Turgut

Sinan Demirer : İhsan

Tarık Uğur Özenbaş

Barış Yalçın

Özgür Cem Tuğluk

Alptekin Ertürk

Sultan Ulutaş

Fatih Yücebağ

Hande Cömertler

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