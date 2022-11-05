TRT1 Kasaba Doktoru 23. bölüm full izle!

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KASABA DOKTORU 23. BÖLÜM ÖZETİ
Neslihan'ın planı, Hakan ve Yalçın'ın durumunu tehlikeye sokar. Erol'u getirmek için sadece 24 saatleri vardır. Bu sırada Neslihan, Hakan'ı polislere yem etme düşüncesiyle Yalçın'ı kendi tarafına çekmek için vaatlerde bulunur. Başta Mine olmak üzere tüm Uluçınarlılar Hakan'ı ve hastaneyi kurtarmak için çabalamaktadır. Leyla, Ömer'e karşı hala mesafelidir fakat Ömer'in Ankara'ya gitme ihtimali onu fena halde huzursuz etmektedir. Ömer ve Berk'in tanıdığı geçmişten gelen bir misafir Leyla'nın tüm dengesini bozar. Mesleki anlamda Leyla ile rekabete giren bu genç kadın yeteneği ile Hakan'ın da gözünden kaçmaz. Mine, Hakan'a bir teklif yapar. Hakan geçmişinde aile sıcaklığını tatmamış olması ve ailesi olarak gördüğü hastanenin tehlike altında olması sebebiyle Mine'nin teklifine mesafeli yaklaşır. Acile gelen gizemli bir adam Hakan'ı derinden sarsar.
KASABA DOKTORU 23. BÖLÜM FULL İZLE
TRT1 ile Kasaba Doktoru 23. son bölüm full izle linki ve tüm detaylar şöyle;
TRT1 ile Kasaba Doktoru 23. bölüm full izle! Kasaba Doktoru son bölüm tek parça izleme linki..
KASABA DOKTORU 23. BÖLÜM FUL İZLE
KASABA DOKTORU 24. BÖLÜM FRAGMANI
KASABA DOKTORU OYUNCULARI
Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner
Hazal Subaşı : Dr. Leyla
Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen
Vildan Atasever : Başhemşire Mine
Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın
Özgün Karaman : Bora
Barış Yıldız : Turgut
Sinan Demirer : İhsan
Tarık Uğur Özenbaş
Barış Yalçın
Özgür Cem Tuğluk
Alptekin Ertürk
Sultan Ulutaş
Fatih Yücebağ
Hande Cömertler
Gülşah Çomoğlu