Türkiye Taş Kömürü bünyesinde çalışacak 2 bin madenci alımı için başvuruların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''İnşallah daha önce verilmiş sözüm ile madencilerimiz ile ilgili bin kişilik bir eleman alımız demiştik, bunu 2 bin ile perçinliyoruz. 2 bin madencimizi iş sahibi yapacağız. Şu yerin altının dili olsa da konuşsa.'' sözleri ile alımı açıkladı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) istihdama katkı sağlayacak haberi duyurdu. 2 bin işçi alımının gerçekleşeceği Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda sürecin hangi ayda başlayacağı belli oldu. İşte tüm detaylar.

TTK işçi alımı başvurusu ne zaman başlayacak?

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda 2 bin işçi alımının süreci Ağustos ayında başlayacak. GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, alınacak 2 bin işçinin üretimin artmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

TTK 2 bin işçi alımı başvuru şartlar neler?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda yapılan görüşmelerin ardından TTK'ya 2 bin işçinin alımı konusunda çalışmalara başlandı. Ağustos ayında başlayacak olan işe alım sürecini değerlendiren GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti. Mutlu, işe başvuracak olan gençlere çağrıda bulunarak "Sizi işe yerleştireceğiz" şeklinde vaatlerde bulunan kişilere dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Mutlu açıklamasında "Genel seçimlerden önce Cumhurbaşkanımız kamuoyuna bir söz vermişti. Taşkömürü kurumuna 2 bin işçi alacağız diye. Tabi ki seçimler geldi geçti sürecin takipçisi olduk. En son sayın bakan yardımcılarımızla yaptığımız görüşmelerde değerlendirmiştik. Bölge milletvekillerimizle bu konuları değerlendirerek sonuca gelinmiş oldu. Öncelikle bu sürecin bu buraya gelinmesinde sağın Cumhurbaşkanımıza ve Türk İş Başkanımız Ergün Atalay’a sayın Genel Başkanımız Hakan Yeşil ve tüm teşkilatımıza tüm bölge siyasetçilerimize bölge milletvekillerimize bölgede ki siyaset yapan herkese teşekkür ediyorum.

Adalet ve Kalkan Milletvekillerimizle Adalet ve Kalkınma İl Başkanımız TTK yetkililerinin Enerji Bakanlığının nezdinde yapmış olduğu toplantı sonucunda başvuruların Ağustos ayı başında başlayacağı yöntem kurulunda alınan kararların Ağustos ayının ilk haftasında açıklanacağı belirlenen şartlara uygun olarak işçi alınacağı müjdesini hep beraber takip ettik.

Tüm Zonguldak halkını olduğu gibi tüm Zonguldak gençlerini olduğu gibi bizleri de sevindirdi. Tüm Zonguldak gençlerine hayırlı olmasını diliyorum. Burada siyasi otoritenin çalışmaları devam ettiği zaman Zonguldak olarak nelere kadir olacağını gördük. Adalet ve Kalkınma temsilcilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bu alımlar hayırlı olur. Kurumumuz bir nefes alacaktır. Bir rahatlama olacaktır. üretimin artması yönünde bir rahatlama olacaktır. Hepimiz üretimin rahatlaması için katkı vereceğiz. Eğitimlerin tamamlanarak üretime katkı vermelerini sabırsızlıkla bekliyoruz. Şartların ne olacağı önümüzdeki hafta TTK yetkililer tarafından belirlenecek. Gençlerimiz sabırlı olsunlar. Kurum tarafından yapılacak açıklamanın ardından şartların ne olacağı kuraların ne zaman çekileceği belli olacak.” ifadelerini kullandı.

TTK madenci alımı başvuru şartları henüz yayımlanmadı ancak geçtiğimiz yıllarda yapılan alım için gereken şartlar şu şekildeydi:

İlan tarihi itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

En az İlkokul mezunu olmak,

İlan tarihi itibari ile 32 yaşından gün almamış olmak.

Askerlikle ilişiği olmamak.

2 bin işçi TTK’ya can suyu olacak

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, maden işçilerinin sorunlarını dinleyerek bilgilendirmede bulundu. TTK’ya alınacak olan 2 bin maden işçisine kurumun acil olarak ihtiyaç duyduğunu belirten Demir, “Ağır iş kolunda norm kadronun çok altında işçi sayısıyla üretim yapıyoruz. Alınacak olan 2 bin işçi can suyu olacaktır. Bu süreçte bizim işçi arkadaşlarımızdan ricamız yeni arkadaşlarımız iş başı yapıncaya kadar çalışmalarında daha da dikkatli olmalarıdır.



