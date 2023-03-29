Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere toplam bin yeni eleman alımı yapacak. TTK madenci alımlarına ilişkin müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında verdi.

TKK madenci alımları ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan madeni alımlarına ilişkin, “Hazır müjdelere başlamışken madencilerimize güzel bir haberimiz var. Biliyorsunuz kamuya ve özel sektöre ait ocaklarda görev yapan 10 bin madencimiz deprem bölgesinde canla başla çalışarak milletimizin gönlünü kazandı. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na 1000 yeni madenci alarak madencilerimize şükranlarımızı ifade edeceğiz, hem de üretimi artırarak ekonomimize katkı sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TT) maden işçisi alımı şartları

TTK işçi alım başvuru şartları neler?

- İlan tarihi itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

- En az İlkokul mezunu olmak,

- İlan tarihi itibari ile 32 yaşından gün almamış olmak,

- Askerlikle ilişiği olmamak.

TTK işçi alım kura sonuçları ne zaman?

Kura çekimi sonucunda işe girmeye hak kazanan adaylar; Kurumumuzca sevk edilecekleri tam teşekkülü hastaneler tarafından, 20.06.2012 tarih ve 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kurallarına uygun olarak hazırlanan TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda alacakları “Yeraltında panoayak üretim işçiliği sanatında çalışır” kararlı sağlık raporlarına müteakip işe başlatılacaklardır.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce, açıklanan tarihlerde başlayacak olan 5 günlük işçi alım ilanı süresi içinde, şartlara haiz olan adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adrese göre Zonguldak, Bartın veya Karabük İş Kurumu İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.







